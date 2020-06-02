Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı - Son Dakika

Ali İsmail Korkmaz 'ın saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak'ta anma töreni düzenlendi. Anma etkinliğine CHP'li milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü , Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt ile yaklaşık 50 kişi katıldı. Kalabalık sık sık 'Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür' ve 'Ali İsmail Korkmaz onurumuzdur' sloganları attı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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