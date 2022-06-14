Ali İsmail Korkmaz Vakfı'ndan Gözaltına Alınan Öğrencilere Destek: "Ali İsmail'in Adını Unutturmamak İçin Çaba Gösteren Herkesin Yanındayız" - Son Dakika
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Ali İsmail Korkmaz Vakfı'ndan Gözaltına Alınan Öğrencilere Destek: "Ali İsmail'in Adını Unutturmamak İçin Çaba Gösteren Herkesin Yanındayız"

14.06.2022 12:57
Ali İsmail Korkmaz Vakfı'ndan Gözaltına Alınan Öğrencilere Destek: "Ali İsmail'in Adını Unutturmamak İçin Çaba Gösteren Herkesin Yanındayız"

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreninde “Ali İsmail’i Unutmadık” yazılı pankartı açmak isteyen öğrencilerin gözaltına alınmasını eleştirdi. Vakıf açıklamasında, “Ali İsmail’in adını unutturmamak için çaba gösteren herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüm gençlerin düşlerindeki özgür dünyayı destekliyoruz” denildi.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreninde "Ali İsmail'i Unutmadık" yazılı pankartı açmak isteyen öğrencilerin gözaltına alınmasını eleştirdi. Vakıf açıklamasında, "Ali İsmail'in adını unutturmamak için çaba gösteren herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüm gençlerin düşlerindeki özgür dünyayı destekliyoruz" denildi.

ALİKEV'den sosyal medya aracılığıyla bugün yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran Cumartesi günü, Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreninde "Ali İsmail'i Unutmadık" yazılı pankartı açmak isteyen Egehan Deniz Koska ve Alpay Ağaç'ın güvenlik görevlileri tarafından zor kullanılarak engellenmesi eleştirildi. İki öğrencinin gözaltına alınmasının Ali İsmail'in anısına şiddetli saldırı olduğu belirtilen açıklama şöyle:

"Ali İsmail'in anısına ve üniversitelilerin ifade özgürlüğüne yapılan şiddetli saldırı, gençlikten yükselen özerk ve demokratik üniversite talebinin haklılığını bir kez daha göstermiştir. Ali İsmail'in adını yaşatmak, yaşarken hayata geçirmek istediği idealleri gerçekleştirmek için faaliyet gösteren Ali İsmail Korkmaz Vakfı olarak, bu yaşananları kabul etmiyoruz. Ali İsmail'in adını unutturmamak için çaba gösteren herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüm gençlerin düşlerindeki özgür dünyayı destekliyoruz."

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Kaynak: ANKA

Anadolu Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali İsmail Korkmaz Vakfı'ndan Gözaltına Alınan Öğrencilere Destek: 'Ali İsmail'in Adını Unutturmamak İçin Çaba Gösteren Herkesin Yanındayız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali İsmail Korkmaz Vakfı'ndan Gözaltına Alınan Öğrencilere Destek: "Ali İsmail'in Adını Unutturmamak İçin Çaba Gösteren Herkesin Yanındayız" - Son Dakika
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