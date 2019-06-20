ALİ KEMAL ÖZCAN, ÖCALAN'IN VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ MEKTUBU OKUDU -2

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir