İstanbul 'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası 'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe 'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › MALTEPE'DE GÖLE DÖNEN YOLLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI-1 - Son Dakika

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