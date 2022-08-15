MALTEPE'DE GÖLE DÖNEN YOLLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI-1 - Son Dakika
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MALTEPE'DE GÖLE DÖNEN YOLLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI-1

15.08.2022 10:27

Ali Kerem BENGİ / MALTEPE'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Ali Kerem BENGİ/ MALTEPE'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü dökümü:

-------------Sokakta suya gömülen araçlar

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Kaynak: DHA

Anadolu Yakası, İstanbul, Maltepe, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE GÖLE DÖNEN YOLLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI-1 - Son Dakika

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