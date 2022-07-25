Ali Keven: TMO Bakliyat Taban Fiyatları Bir An Evvel Açıklanmalı - Son Dakika
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Ali Keven: TMO Bakliyat Taban Fiyatları Bir An Evvel Açıklanmalı

25.07.2022 17:54
Ali Keven: TMO Bakliyat Taban Fiyatları Bir An Evvel Açıklanmalı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bakliyat taban fiyatlarını bir an önce açıklamasını istedi. Keven, “TMO, bakliyat fiyatlarını bir an önce açıklamalıdır. TMO tarafından arpa, buğday taban fiyatlarını açıklanırken bakliyat fiyatları da açıklanmalıdır” dedi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bakliyat taban fiyatlarını bir an önce açıklamasını istedi. Keven, "TMO, bakliyat fiyatlarını bir an önce açıklamalıdır. TMO tarafından arpa, buğday taban fiyatlarını açıklanırken bakliyat fiyatları da açıklanmalıdır" dedi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgatlı bakliyat üreticisi çiftçilerin, TMO'nun taban fiyatını bir an önce açıklaması beklentisini beklediğini yazılı açıklama ile gündeme getirdi. Keven, "Önce 'Ekilmedik bir karış yer bırakmayın' deyip sonra da bakliyat üreticisini görmezden gelemezsiniz. AKP hükümeti bu ülkede en çok çiftçiye, tarıma darbe vurdu. TMO'ya da darbe vurdu. Tarımsal üretimle ilgilenen bütün kurumlara darbe vurdu. Ülkemizi adeta ithalat cenneti haline getirdi" dedi. Keven'in açıklaması şöyle:

"TMO BAKLİYAT FİYATLARINI BİR AN ÖNCE AÇIKLAMALIDIR"

"Yozgat ilimiz yeşil mercimek üretiminde birinci, nohut üretiminde ise ikinci sıradadır. 2020 yılında 155 bin dekar alanda 17 bin ton yeşil mercimek üretilirken, 2021 yılında 185 bin dekar alanda 16 bin 730 ton yeşil mercimek üretildi. Yine 2020 yılında 712 bin dekar alanda 86 bin 417 ton nohut üretilirken, 2021 yılında 657 bin dekar alanda 68 bin 433 ton nohut üretildi. Yani her yıl ortalama 100 bin ton bakliyat üretilen ilimizde çiftçimiz nohut, yeşil mercimek gibi bin bir zahmetle ürettiği ürününe ciddi bir taban fiyat bekliyor. TMO bakliyat fiyatlarını bir an önce açıklamalıdır. TMO tarafından arpa, buğday taban fiyatlarını açıklanırken bakliyat fiyatları da açıklanmalıdır.

"ÖNCE 'EKİLMEDİK BİR KARIŞ YER BIRAKMAYIN' DEYİP SONRA DA BAKLİYAT ÜRETİCİSİNİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ"

TMO'nun görevi çiftçiyi tüccarın insafına terk etmek değildir. Aksine TMO'nun kapısında 'Çiftçinin kara gün dostu' yazar. Çiftçimiz hasat edeceği ürününe insaflı bir fiyat bekliyor. Önce 'Ekilmedik bir karış yer bırakmayın' deyip sonra da bakliyat üreticisini görmezden gelemezsiniz. AKP hükümeti bu ülkede en çok çiftçiye, tarıma darbe vurdu. TMO'ya da darbe vurdu. Tarımsal üretimle ilgilenen bütün kurumlara darbe vurdu. Ülkemizi adeta ithalat cenneti haline getirdi.

"AYÇİÇEĞİ ÜRETİCİSİ DESTEKLENMELİ"

Yozgat'ta geçen yıl 4 bin 420 ton yağlık ayçiçeği ve 6 bin 300 ton çerezlik ayçiçeği üretimi yapıldığını, 10 bin tonu aşan bir üretim kapasitesi oldu. Özellikle yağlı tohumların stratejik olarak desteklenmesi gerekiyor. Rusya'dan ham yağ yüklü gemilerin gelişini sevinçle beklemek zorunda kalmak istemiyorsanız ayçiçeği üreticisi daha fazla desteklenmeli ve hasat edeceği ürünün fiyatı devlet kontrolünde açıklanmalıdır."

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Kaynak: ANKA

Ali Keven, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Keven: TMO Bakliyat Taban Fiyatları Bir An Evvel Açıklanmalı - Son Dakika

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