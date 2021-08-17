ALİ KILCI İÇİN MEVLİT OKUTULDU - Son Dakika

DSİ Burdur 182'nci Şube Müdürü Ali Kılcı, 26 Haziran Pazar günü DSİ Genel Müdürlüğü'nün Büğdüz yolunda yapımı devam eden Burdur içme suyu arıtma tesisi inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra kuruma ait 68 BS 011 plakalı araçla Burdur'a dönüşünde, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten çöplük yoluna düşen araç yan yatarken, Burdur Devlet Hastanesi 'ne götürülen Ali Kılcı kurtarılamadı.

HAZİRAN ayında geçirdiği trafik kazasına yaşamını yitiren DSİ Burdur Şube Müdürü Ali Kılcı (31) için mevlit ve yemek programı düzenlendi.

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