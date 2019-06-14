Son Dakika Haberleri: Ali Kınık şenliğe geliyor
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Ali Kınık şenliğe geliyor

4 saat önce

Yahşihan Belediyesi ve Kırıkkale Ülkü Ocakları İl Başkanlığının organizesinde düzenlenen 'Yaza Merhaba Şenliği'ne Ünlü Türkücü Ali Kınık geliyor.

Ali Kınık şenliğe geliyor, System.String[]

SAAT 15.00'TE BAŞLIYOR

Uzun zamandır Kırıkkale Üniversitende yıl sonu şenliği yapılmadığı için Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanı Tolgahan Toraman, öğrencilerin yüksek talepleri üzerine sessiz kalmayarak, öğrencilere sürpriz şenliği duyurdu.

Şenlik yarın saat 15.00'te başlayacak. Sahneye sırasıyla yöresel sanatçılar Ramazan Sarıyer, Şükrü Özben, Ahmet Savaş, , Bektaş Dolu, Behsat Kürkçü, sahne alacak. Üniversiteli grup olarak Grup Chavos ve Grup Alt Kat Kapıya Dayandı öğrencileri eğlendirecek. Sahneye son olarak Ünlü Türkücü Ali Kınık çıkacak. Şenlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yenişehir Stadında yapılacak.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:33 Kaynak: Bültenler
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