Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı - Son Dakika

GAZETECİ Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, Ali Kırca'nın evine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın Beşiktaş Kuruçeşme'deki evine 10 Aralık 2021'de hırsız girdi. Hırsız, 3 adet bilgisayar, antika kılıç, ziynet eşyası ve çeşitli muhtelif eşyaları çaldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kırca'nın evine giren şüphelinin Yasin B., (21) tespit edildi. Yasin B., dün Fatih Kapalı Çarşı'da yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Şişli, Feriköy Mahallesi'nde bulunan bir işyeri ve evden de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Şüphelinin kredi kartları, 13 parça çeşitli ziynet eşyası, altın çakmak, elmas yüzük, 1 adet şövalye yüzüğü, 300 dolar ve 150 avro para çaldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin B., 3 ayrı "Evden Hırsızlık" ve "İşyerinden Hırsızlık" suçlarından mahkemeye sevk edildi. Yasin B., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasin B.'nin Ali Kırca'nın evine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan şüpheliden ele geçirilen para ve ziynet eşyaları Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.