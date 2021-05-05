Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi - Son Dakika

Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi

05.05.2021 16:09

Uzun süredir gözlerden uzak olan, bir dönemin efsane sunucularından Ali Kırca, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Kırca'nın, aradan geçen senelere karşın hiç değişmemesi ise gözlerden kaçmadı.

Siyaset Meydanı ve Ana Haber sunuculuğu ile ekranların vazgeçilmez ismi haline gelen Ali Kırca, ekranlara veda ettikten sonra sakin ve kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. Haber sunucularının efsanesi olarak tanınan Kırca, yıllar sonra ortaya çıktı.

YILLAR ONU DEĞİŞTİRMEDİ

Doktor ziyaretinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Kırca'nın ilerleyen yaşına rağmen çok fazla değişmemesi kendine ne kadar iyi baktığını göstermiş oldu. 72 yaşındaki Kırca'nın hafif belirginleşen göbeği ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Ali Kırca'nın son hali...

Bir dönemin efsane sunucusu Ali Kırca, yıllar sonra ortaya çıktı

ALİ KIRCA KİMDİR?

1948 yılının aralık ayında Akşehir'de doğdu Ali Kırca, 1963 yılında İstanbul'a gelerek Deniz Harp Akademisi'nden mezun oldu. 17 yaşında medyaya ilgi duyan Kırca, İstanbul Üniversitesi'nde bir süre eğitim gördükten sonra, 1974 yılında TRT'de muhabir olarak mesleğe başladı. TRT'de çeşitli görevlerden sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na yükseldi. "Yurttan-Dünyadan" ve "32. Gün" programlarını hazırlayarak, "Açık Oturum" programını yöneten Kırca, önde gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde başarılarını ikiye katladı.

Bir dönemin efsane sunucusu Ali Kırca, yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da görev yapan Kırca, daha sonra İnter Star'a geçti. 42 yaşına geldiğinde "Kırkıncı Paralel" programını Washington ve New York'ta hazırlayıp sunan Kırca, Türkiye'ye döndü. 1993 yılında ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 1 Şubat 1994'de Türkiye'nin ilk anchormanı olarak ATV Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Kırca'nın yayıncılık hayatında hafızalara kazandığı program ise 6 Şubat 1994'te yayına giren "Siyaset Meydanı" oldu.

Bir dönemin efsane sunucusu Ali Kırca, yıllar sonra ortaya çıktı

2001'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ATV ile anlaşamayan Kırca, Star televizyonuna geçti. Star televizyonunda yaşadığı bazı polemikler sebebiyle NTV ile anlaştı. NTV ile yollarını ayırıp, tekrar ATV'de anchorman olarak görevine geri dönen Ali Kırca, Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaya başladı. ATV televizyonunun satılması üzerine, kanal ile yolların ayıran Kırca, Show TV'ye transfer oldu. Show TV ve SkyTürk 360 TV'de Siyaset Meydanı programını sunmaya devam etti.

Bir dönemin efsane sunucusu Ali Kırca, yıllar sonra ortaya çıktı

2 yıl Anadolu Üniversitesi'nde TV Haberciliği dersleri veren Kırca, Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapmaya başladı. "GOLDEN ROSE" ödülü başta olmak üzere birçok uluslar arası ödül kazandı. Barış Manço'ya hayranlığı ile de bilinen Kırca, Sony Müzik'ten "Yüreğimdeki Barış Şarkıları" adlı bir albümde "Güle güle oğlum" isimli parçayı seslendirdi. Anchorman, aynı sene içerisinde "Habersiz Türküler" isimli bir albüm daha çıkardı.

Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi

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Son Dakika Magazin Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (6)
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