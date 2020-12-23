Ali Koç: 1-2 mağlubiyet üzerinden büyük resmi etkilemeyin; kenetlenin, destek olun

"Tüm takımlar bu hakem performanslarından yakınıyorsa bir problem vardır"

"Kafa kafaya verip bu hakem sorununu en azından yok edemeyiz"

"Lütfen biraz sabırlı olun"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "İyi günde de kötü günde de yanımızda olun. İki senedir destekliyorsunuz zaten. Lütfen bu uzun maratonda yanımızda olun. Daha çok inişli çıkışlı anlar olacak. 1-2 mağlubiyet üzerinden büyük resmi etkilemeyin; kenetlenin, destek olun. Kötü günde bilhassa hocamıza ve oyunculara destek olun. Sene sonu uzun süre beklediğimiz hak ettiğimiz şampiyonluğu anca bu şekilde yakalarız" dedi.Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son birkaç haftayı değerlendirmek istediğine değinen Koç, "Bugün kazandık mutluyuz. Çok fazla ihtiyacımız vardı. Son haftalarda taraftarımızı üzdük ve endişelendirdik. Bu galibiyet önemliydi. Oyuncuların reaksiyon vermesi de önemliydi. Bunu sahada gördük. Bu maçın aslında ilk 20-25 dakikası var. Sonra Fenerbahçe'nin maçı dengeleyip devre arasına kadar beraberliği sağlaması var. Sonra 11'e 11 iken 2-1'i yakaladık. Orada bariz üstünlüğümüz vardı. Sonra iki kırımızı kart geldi oyun koptu. Çocukların reaksiyon göstermesine birbirlerine inanmasına ve takım ruhu göstermesi önemliydi. Oyuncularımıza tek tek baktığınızda kağıt üzerinde yıldız olmuş, yıldız olacak oyuncular. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyete bunu sahaya yansıttık. Sonra ne olduysa bizim anlamadığımız şekilde, kötü futbolsa kötü futbol, hakem hataları ise hakem hataları, beklenen reaksiyonlar verilmedi. Bu maç şu açından önemli; biz ilk golü attığımız maçlarda puan ortalımız 3. İlk golü yediğimiz maçlarda puan ortalamamız 1. Bu maçı çevirmek çok önemli. Bu gece bizim için çok önemliydi. İkinci yarıda iyi mücadele gösterdik. Hocamızı, çocukları, teknik kadromuzu kutluyorum" diye konuştu."1-2 MAĞLUBİYET ÜZERİNDEN BÜYÜK RESMİ ETKİLEMEYİN"Taraftarları üzdüklerini belirten Ali Koç, "Daha çok haftalar var. Bizim camiamızda işler biraz kötüye gidince malum sivil kişiler hemen ortaya çıkıyor. Gerek camia içinde gerekse medya içinde yerden yere vuruluyoruz. Samimi, inandığımız, yüreği Fenerbahçe ile atan insanlar da bundan çok etkileniyor. Başka camialar maçları kaybettiği zaman hakem konuşuluyor. Kırılgan bir camiayız. Fenerbahçe ile sevinen, başarımızı isteyen taraftarımıza sesleniyorum. İyi günde de kötü günde de yanımızda olun. İki senedir destekliyorsunuz zaten. Lütfen bu uzun maratonda yanımızda olun. Daha çok inişli çıkışlı anlar olacak. 1-2 mağlubiyet üzerinden büyük resmi etkilemeyin; kenetlenin, destek olun. Kötü günde bilhassa hocamıza ve oyunculara destek olun. Sene sonu uzun süre beklediğimiz hak ettiğimiz şampiyonluğu anca bu şekilde yakalarız. Oyuncularımızı, hocamızı yerden yere vurunca ciddi özgüven kaybı oluyor. Aile havası etkileniyor. Bana istediğimiz kadar vurun ama önemli olan sporcularımız. Birine kızacaksınız bana kızın. Zaman zaman şansımız tutmuyor ama elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasında bulundu."TÜM TAKIMLAR BU HAKEM PERFORMANSLARINDAN YAKINIYORSA BİR PROBLEM VARDIR"Hakem performanslarının çok sık konuşulduğunu söyleyen başkan Ali Koç, "Bugün hakem ile ilgili konuşuluyor. Hakemlerle ilgili çok konuşuluyor. Biz de konuşuyoruz. Performanslardan ve standarttın yakalanamamasından memnun değiliz. Geçen hafta verilen penaltılar var. Geçen hafta enteresan penaltılar verildi. Bugün Thiam'a yapılan hareket için VAR'a gidebilirdi. Geçen hafta Pelkas'ın attığı bize göre goldü. En azından VAR'a gidebilirdi. Tüm takımlar bu hakem performanslarından yakınıyorsa bir problem vardır. Bir sıkıntı var. Biz TFF'ye mektup yazdık, gelin oturalım. Biz paydaşız ve tüm paydaşları etkiliyor. Hakemlik zor meslek. Seyircisiz maçlarda da daha zor. Çünkü bütün her şey duyuluyor" dedi. "LÜTFEN BİRAZ SABIRLI OLUN"Camianın sabırlı olmasını isteyen başkan Koç, "Sıkıntılı günler size yaşattık birkaç sezondur. Bu sezon özeline bakarsak bu kadar sakata ve sıkıntıya rağmen şu an 1 puan liderin arkasındayız. Daha gidecek çok maç var. İnanın birlikte son derece enteresan sonuçları hep beraber yaşayarak göreceğiz. Hem büyük takımlar için hem de büyük addedilmeyen pek çok takım olacak. Taraftardan rica ediyorum hemen umudunuzu yitirmeyin. Bizim hatalarımız oldu sahada. Burada maçı kaybetseydik 4 maç üst üste mağlubiyet olacaktı. Deplasmanda fobimiz vardı bu sene deplasmanlarda iyi olduk. 14 günlük ara bize çok fayda sağlayacak. 2-3 güne oyuncularımız dönmüş olacak. Bundan sonraki süreç daha hayırlı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu."KAFA KAFAYA VERİP BU HAKEM SORUNUNU EN AZINDAN YOK EDEMEYİZ"Hakem performanslarının sıkıntılarına değinen Koç, son olarak şunları söyledi:

"Ben pozisyonları tek tek incelemeden bu maç özelinde konuşmuyorum. Hakem performansında genel bir sıkıntı var. Aslında Başakşehir hiç hakem konuşmadan maçı kopartabilirdi. Çok şükür onlardan yararlanamadılar. Biz yarıyı dengeleyerek girdik. 11'e 11 iken biz daha üstündük. Şöyle bir şey duyuyorum, bu doğru olabilir. Faulü yapan Skrtel'di kartı gören başka oyuncuydu. Hata olmuş demektir. Bu işin bilançosunu çıkartacaksak Rıdvan hocaya soruyorum. Bu sezon ve geçen sezon. Kim daha çok hakemlerden zarar görmüş bunu soruyorum kendisine. Fenerbahçe bugün bana sorarsanız bileğinin hakkıyla maçı aldı. 3 bölümlük bir maçtı. 25-30 dakikada Başakşehir maçı götürebilirdi. İkinci yarı başladı ve kartlar gelene kadar 11'e 11 ve 2-1 öndeydik. Kartlar gelince maç koptu zaten. Biz kazandığımız maçlarda da hakemler konusunda şikayetlerimiz vardı. İnşallah hep beraber kafa kafaya verip bu hakem sorununu en azından yok edemeyiz ama hiç olmazsa minimize ederiz. Bizim en büyük sıkıntımız teknolojinin nimetlerinden yararlanamıyoruz. VAR odasında oturanlarda müthiş standartsızlık var. Birçok kulüp bundan sıkıntı yaşadı. Gol çizgisi teknolojisi sayesinde sıfır hataya girdik. VAR'ın kullanılması daha etkin yapılabilirdi. Sadece torbadan çekilsin demedik hakemleri. Birkaç önerim oldu. Hakemlerin performansının alacağı notların nasıl olması gerektiğiydi. Bir gözlemci hakeme not veriyor veya form dolduruyor ve oradan bir rakam çıkıyor. 80'in altındaysanız bir sonraki hafta maç alamıyorsunuz. İki gözlemci yapsın. Bir canlı seyrederken birde sonrasında 90 dakika başka gözlemci maçı izlesin. Oradan çıkan sonucun ortalaması alınsın. Bunları yayınlasınlar. İkinci önerim hakem atamaları. Performans notunuza göre maç alıp alamayacağınız belirleniyor. Hakem atamalarında soru işaretleri var. Buradan hakemlere mesaj verme durumu var. Bu işi bilenlerle konuştuğumuz zaman bunlar çıkıyor. Bunlarda daha şeffaf yapılabilir. Ama bunları konuşarak artısı eksisi değerlendirilerek yapılabilir. Bunu yapmak çok basit. Beşiktaş maçı öncesi hakemle ilgili iki iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de futbol oynadığı hakemin babasının diye. Bir diğeri ise bankada üst düzey çalışan olduğu. Bunları tespit etmek o kadar kolay ki. Ne orada ne başka bir yerde bulunmamış. Bizle hiçbir şekilde alakası yok. Bunu anlattık, açıklama yapın dedik. Tecrübesiz bir hakemimiz bunu düzeltin dedik. Düzeltilmedi. Bunu dillendirmeden önce açıp bizlerle bu kadar muhabbetimiz var işin astarı nedir sormak varken bunlar çok ucuz işler. Biz bu kafayla daha fazla ilerleyemeyiz."