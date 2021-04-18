Ali Koç: 10 senede üç şampiyonluk verdik, her şeyin değişebileceğini biliyoruz

Başakşehir maçını tribünden takip eden Başkan Ali Koç, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Koç, hakemler, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Altay hakkında da görüş belirtti.
İşte Koç'un açıklamalarından satır başları:
"Biz 10 senede 3 kere son haftada şampiyonluk kaybetmiş bir kulübüz. Son dakikaya kadar her şeyin değişebileceğini biliyoruz. Bizim 6 maçımız kaldı, ligin 7 haftası var. Şu ortamda her şey olabilir. 3. de, 2. de, 1. de ligi göğüsleyebilir. Heyecanlı bir son olacak. Biz bir hava yakaladık, inşallah devamını getirebiliriz.
Ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama biz en çok vaka yaşayan ama en az şikayet eden kulüplerden biriyiz. Bugünün maçına gelirsek, VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk'ün hakemlik yaptığı maçlarda zorluk yaşıyoruz. Bugün Cüneyt hocanın işini zorlaştırdı. Bu isim özelinde rahatsızlığımız var. Maçlarımıza o gelsin, bu gelmesin demedik, demeyeceğiz ama bu konuya dikkat çekmeyi ihtiyaç duydum.
Kalecimiz Altay sadece iyi bir kaleci değil, iyi bir insan. Çok geçmiş olsun. Altay'ın EURO 2020'ye yetişme ihtimali yüksek, inşallah yetişir. BAY haftası öncesi çok kritik bir virajı 3 puanla geçtik. Biz inanmaya devam edeceğiz. Şu anki yakaladığımız havadan son derece memnunuz. Altay ve Sadık'a da çok geçmiş olsun diyorum.
Malatya maçında gördüğüm tüm yorumcuların penaltıyı işaret etmesi, dikkat ederseniz biz maçtan sonra bir şey demedik. Süper Lig'de herkes özellikle VAR'dan çok şikayetçi. En çok vaka yaşayan ama en az şikayet eden kulüplerin başındayız.
Biz Erol hocaya çok inandık, çok hoca araştırdık, yapay zekaya kadar kullandık ancak bir noktaya geldiğimizde kan değişikliğine ihtiyaç olduğuna inandık. Bugün şampiyonluktan bahsediyorsak bizi buraya Erol hoca getirdi, emeği vardır. Benim için hocalık kadar insanlık, karakter de önemli. Para pulla ilişkisi olmayan, medyaya haber sızdırmayla uğraşmayan, özü sözü bir, mert bir arkadaş, ona hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum"
Emre Belözoğlu, futbolcu olduğu gibi hoca olarak da çok hırslı, futbolcular da kendisini çok seviyorlar, inanıyorlar, güzel bir kimya yakaladığımıza inanıyorum. Bir futbol felsefesi var. O bu noktayı hep hayal ediyordu."
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