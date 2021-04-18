Ali Koç: 10 senede üç şampiyonluk verdik, her şeyin değişebileceğini biliyoruz - Son Dakika

Ali Koç: 10 senede üç şampiyonluk verdik, her şeyin değişebileceğini biliyoruz

18.04.2021 21:28
Ali Koç: 10 senede üç şampiyonluk verdik, her şeyin değişebileceğini biliyoruz, System.String[]

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçti ve zaferi değerlendirdi. Başkan Koç, "Biz 10 senede 3 kere son haftada şampiyonluk kaybetmiş bir kulübüz. Son dakikaya kadar her şeyin değişebileceğini biliyoruz. Erol hocanın Fenerbahçe'de emeği var, bugün şampiyonluktan söz ediyorsak bunda Erol Bulut hocanın da katkısı vardır. Emre kaptanın da bir felsefesi var, iyi bir hava yakaladık. Herkes kayıp yaşayabilir, biz bu konuda tecrübeliyiz

Başakşehir maçını tribünden takip eden Başkan Ali Koç, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Koç, hakemler, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Altay hakkında da görüş belirtti.

İşte Koç'un açıklamalarından satır başları:

"ŞU ORTAMDA HER ŞEY OLABİLİR"

"Biz 10 senede 3 kere son haftada şampiyonluk kaybetmiş bir kulübüz. Son dakikaya kadar her şeyin değişebileceğini biliyoruz. Bizim 6 maçımız kaldı, ligin 7 haftası var. Şu ortamda her şey olabilir. 3. de, 2. de, 1. de ligi göğüsleyebilir. Heyecanlı bir son olacak. Biz bir hava yakaladık, inşallah devamını getirebiliriz.

"VAR ODASINDAKİ ARKADAŞ İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDI"

Ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama biz en çok vaka yaşayan ama en az şikayet eden kulüplerden biriyiz. Bugünün maçına gelirsek, VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk'ün hakemlik yaptığı maçlarda zorluk yaşıyoruz. Bugün Cüneyt hocanın işini zorlaştırdı. Bu isim özelinde rahatsızlığımız var. Maçlarımıza o gelsin, bu gelmesin demedik, demeyeceğiz ama bu konuya dikkat çekmeyi ihtiyaç duydum.

"ALTAY İYİ KALECİDEN ÖTE İYİ İNSAN"

Kalecimiz Altay sadece iyi bir kaleci değil, iyi bir insan. Çok geçmiş olsun. Altay'ın EURO 2020'ye yetişme ihtimali yüksek, inşallah yetişir. BAY haftası öncesi çok kritik bir virajı 3 puanla geçtik. Biz inanmaya devam edeceğiz. Şu anki yakaladığımız havadan son derece memnunuz. Altay ve Sadık'a da çok geçmiş olsun diyorum.

"BİZ ŞİKAYET ETMEDİK"

Malatya maçında gördüğüm tüm yorumcuların penaltıyı işaret etmesi, dikkat ederseniz biz maçtan sonra bir şey demedik. Süper Lig'de herkes özellikle VAR'dan çok şikayetçi. En çok vaka yaşayan ama en az şikayet eden kulüplerin başındayız.

"EROL HOCAYA İNANDIK"

Biz Erol hocaya çok inandık, çok hoca araştırdık, yapay zekaya kadar kullandık ancak bir noktaya geldiğimizde kan değişikliğine ihtiyaç olduğuna inandık. Bugün şampiyonluktan bahsediyorsak bizi buraya Erol hoca getirdi, emeği vardır. Benim için hocalık kadar insanlık, karakter de önemli. Para pulla ilişkisi olmayan, medyaya haber sızdırmayla uğraşmayan, özü sözü bir, mert bir arkadaş, ona hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum"

"EMRE HOCANIN FELSEFESİ VAR"

Emre Belözoğlu, futbolcu olduğu gibi hoca olarak da çok hırslı, futbolcular da kendisini çok seviyorlar, inanıyorlar, güzel bir kimya yakaladığımıza inanıyorum. Bir futbol felsefesi var. O bu noktayı hep hayal ediyordu."

Ali Koç: 10 senede üç şampiyonluk verdik, her şeyin değişebileceğini biliyoruz

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç: 10 senede üç şampiyonluk verdik, her şeyin değişebileceğini biliyoruz - Son Dakika Spor


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