Ali Koç 3 transfer daha yapacağız

2 Eylül'e kadar vaktimiz var, sezon başlamadan tüm transferlerimizin bitmeyeceği aşikar

İki stoper ve 6 numara için uğraşıyoruz

Yaptığımız transferlerle geçen seneden daha iyi yoldayız

Fenerbahçe'de iz bırakmış herkesten faydalanmak istiyoruz

Mustafa AKIN İSTANBUL, - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif direktörümüz, teknik heyetimiz, yönetimimiz harıl harıl çalışıyor. Kesin olarak 3 transfer yapacağız. 6 numara ve iki stoper için uğraşıyoruz. Hocamız isterse bir transfer daha olabilir dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada transferde 2 Eylül'e kadar vakitlerini olduğunu belirterek, Biz Fenerbahçe olarak transfer bitmeden hiçbir açıklama yapmıyoruz. Şimdiye kadar transferler yaptık, daha da transfer yapacağımızı divan kurulunda söylemiştim. Bizim yapacağımız transferler 2 Eylül'e kadar devam edecek, vaktimiz var. Sezon başlamadan tüm transferlerimizin bitmeyeceği de kesin. Audi Cup veya hazırlık kampında aldığımız sonuçlar transfer sürecimizi etkilemeyecektir. Biz çalışmalarımızı yaptık, önceliklerimiz var, çalışıyoruz. Hepimiz çalışıyoruz. Sportif direktörümüz, teknik heyetimiz, yönetimimiz harıl harıl çalışıyoruz. 3 transfer daha kesin yapacağız. 6 numara ve iki stoper için uğraşıyoruz. Hocamız isterse bir transfer daha olabilir. Financial Fair Play kıskacında olduğumuz için adımları da daha dikkatli atmamız gerekiyor diye konuştu.

Ali Koç, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sona eren ve kulüpte kalıp kalmayacağı belirsiz durumda olan Volkan Demirel hakkında ise, Dediğim gibi, transfer yapacağımız ya da yapmayacağımız yerlere karar verdiğimizde açıklıyoruz. O konunun yeri burası değil şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig fikstürü hakkında sorulan soruya ise Ali Koç, Fikstürümüz enteresan. 6 haftada en zor maçları oynuyoruz. Tam kadro olmadığımız ve uyum süreci geçirmemiz gerektiği için bu maçlar zor da geçebilir, tabi ama bu maçları ilk haftalardan bitirmek de avantajımıza olabilir. Bakalım göreceğiz dedi.

FENERBAHÇE'DE İZ BIRAKMIŞ HERKESTEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ

Sarı-lacivertli kulüpte iz bırakmış, kulübe emek vermiş herkesten faydalanmak istediklerini ifade eden Koç, Bir sürü yapısal değişikliklerde bulunuyoruz. Kadronun gençleşmesi oyuncularımızın adapte olması için zaman gerekiyor. Sadece Alex değil bu formaya emek vermiş, bu kulüpte izler bırakmış Fenerbahçe'ye elçilik yapabilecek, Fenerbahçe'yi yurtdışında en iyi şekilde temsil edecek, zamanında kötü şekilde ayrılmış mümkün olan herkes ile yeni sayfa açmak için pek çok adım atıyoruz, attık. Onlardan ne kadar yararlanabilirsek o kadar yararlanmak istiyoruz ifadelerini kullandı.

YAPTIĞIMIZ TRANSFERLERLE GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ YOLDAYIZ

Şu ana kadar yaptıkları transferler ile geçen seneden daha iyi bir yolda olduklarını belirten Koç, Şu ana kadar yaptığımız transferlerden bazıları kısa vadede, bazıları ise orta vadede katkı sağlayacak oyuncular. Bence geçen seneden daha iyi yoldayız. Amacımız gençlerimizle, tecrübeli oyuncuları harmanlamak. Hemen şampiyonluk istiyoruz ama aynı zamanda geleceği inşa etmek zorundayız. Bundan sonra alacağımız oyuncular yaşları, tecrübesi daha yüksek isimler olacaktır diye konuştu.