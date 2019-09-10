Son Dakika Haberleri: Ali koç'a avrupa kulüpler birliği icra kurulu'nda görev
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Ali koç'a avrupa kulüpler birliği icra kurulu'nda görev

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

Ali koç'a avrupa kulüpler birliği icra kurulu'nda görev, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

ECA, 2019-2023 yılları arasında görev yapacak olan başkan ve yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Açıklamaya göre Juventus Başkanı Andrea Agnelli tekrar başkan seçilirken, Ali Koç da icra kurulu üyeliğine getirildi. Koç, 2023 yılına kadar icra kurulunda görev alacak.

Avrupa Kulüpler Birliği'nde bu yıl, Edwin van der Sar, Nasser Al-Khelaifi, Ed Woodward, Josep Maria Bartomeu, Miguel Gil gibi önemli isimler de görev alacak.

Avrupa Kulüpler Birliği, Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:49 Kaynak: DHA
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Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine girdi!
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