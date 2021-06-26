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Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim - Son Dakika

Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim

26.06.2021 13:42

Caner Erkin, bugün Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde oyunu kullandı. Erkin, tek aday olan Ali Koç'a oy attığını belirterek, "İnşallah uzun süreler burada kalır. Ufak bir ayrılık oldu ama ben hep F.Bahçeli'ydim. G.Saray'da oynarken bile söyledim. Sünnet olurken bir videom var, onu da paylaşacağım bir ay sonra" dedi.

Seçim heyecanı yaşayan Sarı-Lacivertliler'de kongre üyeleri oylarını kullanmaya devam ediyor. Takımın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin de oyunu kullandı. Caner, Ali Koç'a oy attığını ve Başkan'ın uzun yıllar burada kalması gerektiğini ifade etti.

Doğuştan F.Bahçeli olduğunu vurgulayan Caner'in açıklamalarından satır başları:

"HAKLIYDIK KAZANDIK"

"3 Temmuz'da her şey ortadaydı. Biz hakkımızla çok güzel bir şampiyonluk aldık. Ben akıttığım teri biliyorum. Rakiplerin nasıl mücadele ettiklerini herkes gördü.

Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim

"EMEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Başkanımız için hayırlısı olur umarım. Uzun yıllar daha burada olur. Burada bir yazı okuyordum 'Haklıydık kazandık' diye. O dönemde ben de buradaydım. Burada oynuyordum. Emek vermeye devam edeceğim

Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim

"GALATASARAY'DA OYNARKEN DE SÖYLEDİM"

Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Daha küçükken sünnet olurken bir videom vardı. Sezon açılırken onu da paylaşacağım. Yani küçüklükten beri Fenerbahçe taraftarıyım. Diğer kulüplere karşı hiçbir şey hissetmedim."

Oy kullanmaya gelen Caner'den ilginç ifade: Doğuştan F.Bahçeli olduğumu sünnet videomla ispatlayacağım
Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim

Caner Erkin, Fenerbahçe, Ali Koç, Kongre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim - Son Dakika Spor


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