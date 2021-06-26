Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim

Seçim heyecanı yaşayan Sarı-Lacivertliler'de kongre üyeleri oylarını kullanmaya devam ediyor. Takımın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin de oyunu kullandı. Caner, Ali Koç'a oy attığını ve Başkan'ın uzun yıllar burada kalması gerektiğini ifade etti.

Doğuştan F.Bahçeli olduğunu vurgulayan Caner'in açıklamalarından satır başları:

"HAKLIYDIK KAZANDIK"

"3 Temmuz'da her şey ortadaydı. Biz hakkımızla çok güzel bir şampiyonluk aldık. Ben akıttığım teri biliyorum. Rakiplerin nasıl mücadele ettiklerini herkes gördü.

"EMEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Başkanımız için hayırlısı olur umarım. Uzun yıllar daha burada olur. Burada bir yazı okuyordum 'Haklıydık kazandık' diye. O dönemde ben de buradaydım. Burada oynuyordum. Emek vermeye devam edeceğim

"GALATASARAY'DA OYNARKEN DE SÖYLEDİM"

Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Daha küçükken sünnet olurken bir videom vardı. Sezon açılırken onu da paylaşacağım. Yani küçüklükten beri Fenerbahçe taraftarıyım. Diğer kulüplere karşı hiçbir şey hissetmedim."