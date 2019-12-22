Ali Koç, Ahmet Nur Çebi'ye arabasına kadar eşlik etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Koç, Ahmet Nur Çebi'ye arabasına kadar eşlik etti - Son Dakika Spor

Ali Koç, Ahmet Nur Çebi'ye arabasına kadar eşlik etti

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, siyah-beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi'yi arabasına kadar eşlik ederek uğurladı.

Ali Koç, Ahmet Nur Çebi'ye arabasına kadar eşlik etti, System.String[]

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, siyah-beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi'yi arabasına kadar eşlik ederek uğurladı.


Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Maçı birlikte izleyen Ali Koç ile Ahmet Nur Çebi maç sonu da dostluk mesajları verdi. Başkan Koç, Başkan Çebi ile tribünden beraber ayrılırken, stadın çıkısına kadar da eşlik etti. Çebi ardından arabasına binerek stattan ayrıldı. - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:24 Kaynak: İHA
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