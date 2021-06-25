Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın

Geçen gün Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında, Ali Koç'u ağır eleştirmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'a genel kurulda çok sert cevap verirken, FB TV'de beraber yayına çıkmaya davet etti.

Ali Koç'ın açıklamaları şöyle:

"BU TEKLİFİMİ KABUL ETMEZSENİZ MAÇA GELMEYİN"

"Utanıyorum, üzülüyorum ama cevap versem bir türlü vermesem bir türlü... Cevap vermesek cevap bile veremediler dersiniz.. Bunun en güzel yanı şu; ısrar ediyorum. Bu teklifimi kabul etmezseniz maça falan da gelmeyin. TV'ye çıkacağız, aklınızdaki bütün iddiaları masaya dökün bakalım, medyada çok sevdikleriniz de var da onları da getirin ama tek bir şartım var; FBTV'de olacak.

"TEMMUZ AYINDA BU İŞ BİTSİN"

Israr ediyorsanız benim tek bir şartım televizyona çıkalım. İstediğinizi getirin, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın. Bu tartışmalar bitsin ama bitmesi için de kim yalan söylüyor, kim doğruyu söylüyor ortaya çıksın. 3 senedir yalan söylüyorsunuz diyorum, görüyorum ki bu hala değişmemiş durumda. Temmuz ayında bu işi yapalım bitirelim, daha sonra da bu konulara girmeyelim."