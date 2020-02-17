Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
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Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Şubat Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek.

Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Şubat Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 16.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı, Çarşamba, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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