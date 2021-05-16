Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, sportif başarıyı yakalayamadı

Süper Lig'de 2020-21 sezonu geride kalırken, Fenerbahçe ligi 82 puanla 3'üncü sırada bitirdi. Son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda önemli kayıplar yaşayarak mutlu sona ulaşamadı.

2018 yılında büyük umutlara göreve gelen Başkan Ali Koç, ekonomik olarak kulübü rahata ulaştırsa da sportif olarak bu başarıyı gösteremedi. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, 2018-19 sezonunda küme düşme tehlikesi atlatırken, sonraki sezonlarda ise istenilen başarıyı gösteremedi.

6 TEKNİK ADAMFenerbahçe'de Ali Koç'un göreve geldiği 2018-19 sezonundan bu yana 6 teknik adam görev aldı.2018-19 sezonu başında Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun göreve geldiği Fenerbahçe'de ayrılık fazla uzun sürmedi. Alınan başarısız sonuçların ardından 15 hafta sonra Cocu'nun grevine son verilirken yerine yardımcı antrenör Erwin Koeman getirildi. İlk devreyi Koeman'la tamamlayan sarı-lacivertli ekip, sonrasında Başkan Ali Koç'un daha önce göreve getirmeyeceğini açıkladığı Ersun Yanal ile devre arasında anlaştı. 1 Mart 2020'de Yanal ile de yollar ayrılırken yerine Haziran ayında Tahir Karapınar getirildi. Ali Koç, 2020-21 sezonu başında Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan Erol Bulut'a görevi teslim etti. Bulut'un ayrılmasının ardından ise kulüpte sportif direktörlük görevi üstlenen Emre Belözoğlu devreye girerek Futbol A Takım Direktörlüğü'ne getirildi.Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkanlık görevi boyunca hiçbir sezonu tek bir teknik adamla tamamlama başarısı gösteremedi.EROL BULUT YETMEDİSarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla getirilen Erol Bulut da çare olmadı. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak görev verilen Erol Bulut, 34 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik, 8 de mağlubiyet yaşadı. İç sahada yaşanan başarısızlıklar sonucunda Fenerbahçe kariyerinde de sona gelen Erol Bulut, 25 Mart'ta kulüple yollarını ayırdı.Erol Bulut'un ardından sportif direktör Emre Belözoğlu, kolları sıvayarak Futbol A Takım Direktörü olarak sahaya indi. Sarı-lacivertli ekibin başında 10 maçta görev alan Belözoğlu, 7 galibiyet 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı.3 SEZONDA 52 TRANSFERFenerbahçe, Ali Koç yönetimindeki 6 transfer döneminde toplamda 52 oyuncuyu renklerine bağladı. Cocu, Yanal ve Bulut'un istekleri ve yönetimin talepleri doğrultusunda takıma takviyeler yapılırken, kadro şişkinliği ise düşünülmedi. Ekibe dahil edilen futbolcuların yanında sportif açıdan başarısız bir görüntü sergileyen Fenerbahçe'de taraftarlar ise en mutsuz dönemlerini geçirdi. 2018-19 sezonunda 16, 2019-20 sezonunda 14 ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip, bu sezon ise 22 oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekibe bu sezon dahil olan isimler şöyle: "Samatta, Perotti, Thiam, Barış Sungur, Sosa, Novak, Cisse, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Kemal Ademi, Lemos, Pelkas, Nazım, Szalai, Tisserand, İrfan Can Kahveci."Ali Koç, "Türkiye'de artık yıllık 3 milyon Euro, 4 milyon Euro gibi ücret ödemeleri imkansız. İsim vermeyeceğim ama yurt dışında 700-800 bin Euro'ya oynayan oyuncu buraya 3-3.5 milyon Euro'ya geliyordu. Menajerler de, yurt dışından Türkiye'ye futbolcu satan takımlar da bilmeli ki artık bu lig para kazanma yeri değil. Son durak kontratları artık bitti, o günler geçti. Genç, kendini kanıtlamak isteyen ve basamak atlamak isteyen oyuncuları ikna etmemiz gerekiyor" şeklinde açıklama yapsa da 30 yaş üstü oyuncuları kadroya dahil etti.MESUT ÖZİL İSTENİLEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİFenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Mesut Özil, bekleneni veremedi. Sarı-lacivertli ekibin 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Mesut Özil, toplamda 11 maçta görev alabildi. Fenerbahçe'ye geldikten sonra maç eksikliği sebebiyle, sonrasında ise yaşadığı şanssızlıklar ile görev alamayan Özil, istenilen performansı da gösteremedi.FORVETLERİN KATKISI DÜŞÜKSarı-lacivertli ekipte sezon boyunca hücum hattında sorun yaşandı. Futbolcuların gol atma sıkıntısı çektiği Fenerbahçe'de büyük umutlar ile takıma dahil edilen Samatta, 27 Süper Lig maçında 5, 3 Türkiye Kupası mücadelesinde ise 1 gol kaydetti. Samatta'nın yanı sıra Cisse 5, Thiam 6 gol atma başarısı gösterebildi.Sarı-lacivertli ekibin gol yollarındaki en etkili ismi ise 12 kez rakip fileleri havalandıran Valencia'a oldu. Öte yandan devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi ise ZTK'da 1 gol kaydetti.YENİLMEZLİK SERİLERİ SONA ERDİSarı-lacivertliler, uzun süren yenilmezlik serilerine 2020-21 sezonunda veda etti. Ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında uzun yıllar mağlup olmayan Fenerbahçe, 2020 yılı içinde iç sahada 3 rakibine karşı yenilgi yaşadı.Galatasaray'a 3-1 yenilerek Kadıköy'deki 21 yıllık seriyi bozan Fenerbahçe, ZTK yarı final rövanş maçında ise 23 yıllık Trabzonspor serisini sonlandırdı. Son olarak 15 yıldır evinde yenilmediği Beşiktaş'a da mağlup olan sarı-lacivertli ekip, bir serinin daha sonuna gelmiş oldu. Fenerbahçe bu maçların haricinde Göztepe'ye 21 yıl sonra, Gençlerbirliği'ne 21 yıl sonra, Sivasspor'a ise 7 yıl sonra yenildi.ULUSLARARASI SPONSORLUKLAR HAYAL OLDU

Başkan Ali Koç, futbol takımının forma göğüs sponsorluğu için ise uluslararası bir firmayla anlaşmak üzere olduklarını açıklamıştı. Koç'un uluslararası sponsorlukları hayal olsa da imdada aile şirketleri yetişti. Koç Grubu bünyesinde yer alan Tüpraş, Aygaz, Avis ve Beko'dan gelen sponsorluk ücretleri kulübe kaynak sağladı. Ali Koç daha önce ise kulübe 50 milyon Dolar hibe etmişti.