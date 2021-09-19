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Ali Koç: Beklemediğimiz bir sonuç - Son Dakika

Ali Koç: Beklemediğimiz bir sonuç

19.09.2021 22:41
Ali Koç: Beklemediğimiz bir sonuç, System.String[]

"Hak ettikleri bir galibiyet aldılar""Türk takımlar arka arkaya maçlarda sıkıntılar yaşayabiliyorlar" "Oyunu yavaşlatmaya yönelik hareketlerin bu kadar rahat yapıldığı tek lig herhalde biziz""Federasyon yöneticisiyle de konuştuk, o da anlam veremediğini ifade etti""Fenerbahçe'de bir kriz...

"Hak ettikleri bir galibiyet aldılar"

"Türk takımlar arka arkaya maçlarda sıkıntılar yaşayabiliyorlar"

"Oyunu yavaşlatmaya yönelik hareketlerin bu kadar rahat yapıldığı tek lig herhalde biziz""Federasyon yöneticisiyle de konuştuk, o da anlam veremediğini ifade etti"" Fenerbahçe'de bir kriz ortamı oluşturup kongre ümit eden bir kadro var" Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, " Başakşehir'i kutlarım net ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bir yerde onların şanssızlığı dönecekti, bize rastladı, tebrik ediyorum. Bize gelince beklemediğimiz bir sonuç ama biz de bir yerde kötü bir maç çıkararak yenilecektik, o da bugüne rastladı" dedi.Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Öncelikle Göksel başkana ve Başakşehir yönetim kuruluna teşekkür ederiz, bizi çok güzel ağırladılar her zaman olduğu gibi. Başakşehir'i kutlarım net ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bir yerde onların şanssızlığı dönecekti, bize rastladı, tebrik ediyorum. Bize gelince beklemediğimiz bir sonuç ama biz de bir yerde kötü bir maç çıkararak yenilecektik, o da bugüne rastladı. Böyle bir yol kazasının erken gelmesinin, olumlu açıdan bakmak gerekirse bize iyi bir ders olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu. "TÜRK TAKIMLARI ARKA ARKAYA MAÇLARDA SIKINTILAR YAŞAYABİLİYORLAR" Ali Koç, Frankfurt'ta zor bir maç oynadıklarını hatırlatarak, "Frankfurt'ta iyi top oynadık o yüzden hem teknik kadroyu hem de futbolcularımızı tebrik ediyoruz ama orada hem fiziken hem de duygusal açıdan bayağı bir yıpranma ve boşalma oldu. Ondan sonraki maçların zor olduğunu da hepimiz biliyoruz. Özellikle Türk takımları arka arkaya maçlarda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. İyi oynamadık. Rakamlara baktığınız zaman aslında rakamlarla maçın sonucu bağdaşmıyor fakat topa sahip olma, pas oranları, orta, gol pozisyonları, kaleyi tutan şutlar... Buna rağmen demek ki etkin futbol oynamamışız ki bütün bu rakamlar bizim lehimize olmasına rağmen buradan 2-0 mağlubiyetle dönüyoruz. Olabilir, panik olacak bir durum yok. Ben takıma çok inanıyorum. Doğru yolda olduğumuza ve hocamıza çok inanıyorum. Biraz evvel aşağıda soyunma odasındaydım arkadaşlarla. Bu gece yatacaklar, kafalarında maçı yaşayacaklar. Yarın yepyeni bir gün başlıyor. Perşembe günkü Giresunspor maçına odaklanacağız. Dolayısıyla tabii üzüldük, devam ettirmek isterdik, iyi futbolumuzla 3 puan almayı ama olmadı, sağlık olsun. Başakşehir'i tekrar kutluyorum. Ama bunda bizim için sıkıntı yaratacak bir durum yok" şeklinde konuştu. "OYUNU YAVAŞLATMAYA YÖNELİK HAREKETLERİN BU KADAR RAHAT YAPILDIĞI TEK LİG HERHALDE BİZİZ" Öncelikle kendisine sonrasında ise Fenerbahçe camiasına söz verdiğini dile getiren Ali Koç, "Savaşan, mücadele eden, bu formanın hakkını sonuna kadar terinin son damlasına kadar veren, bu camianın sporcusu olan, çubukluyu taşımanın bilincinde olacak futbolculardan bir takım yaratacağız demiştik. İlk dönemdeyiz. Çok erken daha ama şu ana kadar gördüğüm, arzuladığım bir noktaya hızla geldik. İnşallah tabii bunu sürdürebiliriz. Güçlendirerek sürdürebiliriz. Bugün de bir nebze yaşandı, Antalyaspor maçında çok çok yaşandı, Sivasspor maçında fazlasıyla yaşandı. Buna federasyonumuzun, MHK'nin ve Kulüpler Birliği'nin bütün kulüpler adına bir ses çıkarması lazım. Bu kadar çok oyun durmaz. Oyunu yavaşlatmaya, zaman geçirmeye yönelik hareketlerin bu kadar rahat yapıldığı tek lig herhalde biziz. İstatistikleri tam bilmiyorum. En yaşlı lig bizde biliyorsunuz. Şu an 1 değilsek de 2'dir. Bununla beraber en az top oynanan, topun oyunda kalma süresi en az olduğu liglerden biri de biziz. Hakemlerin buna müsaade etmemesi gerekiyor. Bu bu maçla alakalı bir serzeniş değil, bu maçta da sonlara doğru yaşandı. Ama yani düşünün ki top toplayıcı genç çocuklara bile rakibin topunu oyuna yavaş sokmayı öğreten bir kültür. Dolayısıyla çocuklara bile bu yaşta hile yapmayı öğreten bir kültürdeyiz. Rica ediyorum hem biz kulüpler olarak sesimizi çıkarmalıyız hem de federasyonun bu konuya eğilmesi lazım. Bununla beraber MHK'nın hakemlere bu oyunun akışını sağlayacak eğitimi vermesi gerekiyor. Frankfurt maçında mükemmel bir hakem yönetimi seyrettik. Oyun ne kadar akıcıydı. Evet bizim VAR'dan penaltımız iptal edilmeliydi ama tekrarlanmalı diye düşünebilirsiniz ama VAR'dan gelen bir karar. Hakem üçlüsünün ne kadar iyi bir maç yönettiğini gördük. Bizim de bunlardan eksik kalmamamız gerekiyor. Sivasspor maçında oyun 45 dakika oynanmış. Saatlerce arkadaşlar izlediler maçı 12 dakika maç durmuş 7 dakika uzatma verdiler. ya maçı durdurmamak üzere hakemlerin müdahale etmemesi, kartsa kart vermesi lazım, duruyorsa da oyun durduğu süreyi uzatmalara eklemesi lazım. Bu bütün hızlı oynayan büyük takımların dezavantajına olan bir durum. Ama toplama baktığımızda futbolun marka değerine zarar veren bir olgu. Tekrar üzerine basıyorum Başakşehir'i kutluyorum, fazlasıyla hak ettikleri bir maç. Rakamsal olarak çok daha üstün görünüyoruz fakat topu etkin kullanamamışız. Oyuncularıma da geçmiş olsun diyorum.  Onların böyle bir maç kaybı için kredileri vardı yarın sabah toparlanıp işimize bakacağız" diye konuştu. "FEDERASYON YÖNETİCİSİYLE DE KONUŞTUK, O DA ANLAM VEREMEDİĞİNİ İFADE ETTİ" VAR hakemi Ali Şansalan ile ilgili yapılan açıklama hakkında görüşleri sorulan Başkan Koç, "Açıklamamız zaten her şeyi ifade ediyor. Federasyon yöneticisiyle de konuştuk, o da anlam veremediğini ifade etti. Ama zaten federasyonla neyi konuşsak, 'haklısınız' diyorlar ama bir şey değişmiyor. Çok basit bir mantıkla işe yaklaşıyoruz. Bugün hakemlik bir şey olmadı, onun için çok daha rahatız bu konuya değinebilirim. Bizim için değil herkes için bu geçerli. Dün 19-21 arası bir maç, 10 km üzerinde koşulmuş. Hakem gece mi geldi gündüz mü geldi bilmiyorum ama bu doğal olarak her insanı yoracağı gibi hakemlerde de bir yorgunluk yaratır. Yorgunluk ne demektir karar reflekslerini, odaklanmayı etkileyebilir. 'Ne gerek vardı?' diye sorduk. Bunu sadece hakem dün maç yönetmiş olabilir, İstanbul'da yönetmiş olabilir bir nebze anlayabilirim ama ben şunun üzerine basarak söylüyorum saha hakemleri ile VAR hakemleri ayrı olmalı. Federasyon bunu bu sezona yetiştiremese bile planlamasını yapıp önümüzdeki sezona kesinlikle yetiştirmeli" ifadelerini kullandı.  "FENERBAHÇE'DE BİR KRİZ ORTAMI OLUŞTURUP KONGRE ÜMİT EDEN BİR KADRO VAR" Ali Koç, son olarak sosyal medyada oyuncular üzerine yapılan baskıların sorulması üzerine şunları ifade etti:

"Daha hiçbir şey kötü değilken başladı. Bu bilinçli yapılan bir olay. Şirketler var ilk saniyesine kadar, ilk kurşun atıldığı noktasına kadar takip etmek mümkün. Buraya girdiğiniz zaman burada çoğunlukla trol hesaplar olduğunu görüyorsunuz. Bu tamamen tribünlere yönelik, bizi yıpratmaya yönelik ve gerçekten Fenerbahçe'nin 5-6 ay sonrasında kötü gidip, Fenerbahçe'de bir kriz ortamı oluşturup kongre ümit eden bir kadro var. Dolayısıyla bu her olumsuz sonuçta ortaya çıkacaktır. Sivasspor maçından sonra gördük, pusuya yatan bir ekip var. Bunlar birden fazla ekip yalnız. Zaten bir tanesi seçim öncesi açıkladı neler yapmak istediğini ama 'Fenerbahçeliyim' deyip de Fenerbahçe'nin kötülüğü üzerine kendi hayatlarını, önceliklerini şekillendirenler gerçekten Fenerbahçeli olamazlar."

Fenerbahçe, oyunlar, Kongre, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ali Koç: Beklemediğimiz bir sonuç - Son Dakika Spor


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