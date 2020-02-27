"Ali Koç, benden ve hocadan habersiz transfer yaptı"

Fenerbahçe eski Sportif Direktörü Damien Comolli, takımda görevli olduğu dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bilgisi olmadan transfer yaptığını belirterek, "Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin eski Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlilerdeki görev süresince yaşadıklarını ve istifasının perde arkasını İngiliz basınına anlattı. Fenerbahçe'de geçirdiği 18-19 aylık süreci birkaç cümlede özetlemenin çok zor olduğunu belirten Comolli, "Kulüpte çok negatif bir hava vardı. Bu beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım. Finansal olumsuzluklara rağmen iyi bir yaz transfer dönemi geçirdik. Bence Fenerbahçe ligdeki en iyi kadroya sahipti. Ligdeki en iyi oyuncular Fenerbahçe'deydi. Ancak bazı şeyler ters gidiyordu. Beni istifa kararına iten de bu oldu" dedi.

"BAŞKAN, BİLGİM OLMADAN TRANSFERLER YAPTI"

Fenerbahçe'nin transfer politikası ile ilgili konuşan Comolli, "Başkan, benim ve hocanın bilgisi olmadan transferler yaptı. Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum. Sonuçta kendisi kulübün başkanı ve ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ancak bu durum beni rahatsız etti" şeklinde konuştu.

"İSTİFAMI YÖNETİM KABUL ETMEDİ"

Fenerbahçe'den ayrılış sürecine de değinen Damien Comolli, "Önümde iki seçenek vardı. ya kalıp neler olacağına bakacaktım ya da istifa edecektim. Daha önce de istifa etmek istedim ancak yönetim bunu kabul etmedi. Ancak artık dayanamıyordum. Tünelin ucundaki ışığı göremiyordum. Daha önce hayatımda yapmadığım bir şey yaptım ve tweet attım. Bu açıklamadan sonra gitmemi kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

(İHA)