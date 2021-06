Ali Koç: Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız

"Aklını yitirmiş bir yaklaşım sergileyen insanlara cevap vermek için Fenerbahçe'yi küçük düşürmeyin"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiştir. Çok isterdim buraya gelme nezaketini, cesaretini göstermesini" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın sözlerine karşın sert açıklamalarda bulundu. Ali Koç, kendisi ve arkadaşları tarafından Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık yapılmadığını ifade etti.

Hiçbir konuşmasında Aziz Yıldırım'dan "eski başkan" şeklinde bahsetmediğini dile getiren Ali Koç, "Dünden beri büyük ikilem içindeyim. FB TV'de konuşmanın hepsini hiçbir şekilde kesmeden yayımladık. Bu sadece duyduğumuz saygının bir göstergesi değil, kendimize duyduğumuz özgüvenin de bir işaretidir. Çıkın karşımıza diyoruz, çıkmıyorlar. Burada asıl hedef yıpratmak. Bu zihniyette olan insanlar, Fenerbahçe'nin başarısıyla uzaktan yakından alakaları olmayan insanlar. Fenerbahçe'nin de bir. 'paralel yönetim kurulu var' " ifadelerini kullandı."AKLINI YİTİRMİŞ BİR YAKLAŞIM SERGİLEYEN İNSANLARA CEVAP VERMEK İÇİN FENERBAHÇE'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİN"Ali Koç, kendilerinin göreve geldiği günden beri Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının federasyonlara yaptıkları ziyaretler hakkında, "Acaba oralara gittikleri zaman, federasyon başkanıyla görüştükleri zaman Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusuyla ilgili bir şey soruyorlar mı? Destek veriyorlar mı? Arka arkaya sistematik hakkımız yendiği zaman tepkide bulunuyorlar mı yoksa iyi mi yapıyorsunuz diyorlar ' Aman 28 şampiyonluğu onaylamayın bekleyin biz geleceğiz o zaman onaylayın mı diyorlar ' Ne yapıyorlar merak ediyorum. Ali Koç nefreti Fenerbahçe'ye olan sevginizi, Fenerbahçe'nin başarısını istemenizin önüne geçebiliyor. Dün, hafta sonu seçimlerimiz olduğu için şehir dışından dernekler, münferit kongre üyeleri bir sürü gelenler oldu. 2 tane konuyla karşı karşıyaydık. Bir taraf diyor ki gereken dersi gereken cevabı vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz. Bir taraf diyor ki bu seviyeye kendinizi indirmeyin, oyuna gelmeyin. Aklını yitirmiş bir yaklaşım sergileyen insanlara cevap vermek için Fenerbahçe'yi küçük düşürmeyin" diye konuştu."ARTIK KIRGIN DEĞİL KIZGINIM"Aziz Yıldırım'a artık kırgın değil kızgın olduğunu dile getiren Ali Koç, "Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiştir. Çok isterdim buraya gelme nezaketini, cesaretini göstermesini. Otopark konusunda kartları Fenerium'a tahsis ettik. Abdullah bey yürüyemiyormuş. İstiyorsanız tribüne size yer ayıralım dedik. Abdullah beyin yürüyemeyeceğini ifade ederek nezaketsizlik diyerek gelmediler. Şart mı Abdullah beyle gelmeniz. Geri kalanınız gelin Abdullah bey gelmesin. Onunlar her lokantaya, sıra gecesine gidebiliyorsunuz, buraya gelin. Ayrıca sizin beraber ne işiniz var bu kadar hakareti ettikten sonra. Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız çünkü siz Fenerbahçe'ye saygı duymuyorsunuz, hatta kendinizi hepimizin üstünde görüyorsunuz. Hatta Fenerbahçe'den de büyük görüyorsunuz. Yani siz olmazsanız Fenerbahçe neredeyse olmayacak gibi gösteriyorsunuz ama artık kulübe zarar veriyorsunuz. 3 sene evvel buradaki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Dün göstermiş olduğunuz hazımsızlık, beni küçültmek için yaptıklarınız önce sizi daha önemlisi Fenerbahçe'yi küçültüyor. Artık haddinizi aştınız. Biz rakiplerle mücadele ederken ne yazık ki sizlerle de mücadele etmek zorundayız. Son derece kendini bilmez, tutarsız, küstah, dengesiz, tehditkar, intikam isteğiyle bezenmiş açıklamalar, çirkin üslup, yakışıksız içerik, parmak sallama, kibir.. Unutmuştuk biz bunları keşke tekrar hatırlatmasaydı" şeklinde konuştu."İNTİKAMINIZI BENİM BAŞKANLIK DÖNEMİM BİTİNCE ALIN"Ali Koç, efsane başkan olarak anılan Aziz Yıldırım'ın kendilerini SPK'ya şikayet ettiğini hatırlatarak, "İntikamınızı benim başkanlık dönemim bitince alın. İçine Aziz ve arkadaşları kaçmış diyorsunuz ya bir aynaya bakın. Bana olan husumetiniz kulübümüze zarar vermekte. Koskoca efsane başkanımız Fenerbahçe'yi SPK'ya şikayet ediyor. Daha dönemimizin ilk başlarında ortak tanıdığımız birine 'intikamımı almadan ölmeyeceğim.' demişsiniz. Belki şaka yaptınız ama 2.5 sene sonra görüyorum ki pek şaka değil. FETÖ'cülükle suçlamadım diyorsunuz benim bir proje olduğumu özel toplantılarda anlatmışsınız, size yazıklar olsun. Ben sizinle havada, karada, suda her yerde mücadele ederim ama kulübümüze zarar veriyorsunuz. Keşke bize akil insanlık yapsaydınız, elimizden tutsaydınız keşke. Zaman zaman size danışabilseydik. Keşke 3 Temmuz davasının üstüne hepimiz yek vücut gidebilseydik. Sizin çıkarlarınız bu kulübün önüne geçmiştir. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz, bu kulübün başarısızlığını nasıl istersiniz sırf başındakini sevmediğiniz için. Sivas maçından sonra sevindiniz mi yoksa üzüldünüz mü? Dünkü konuşmadan sonra üzülmeniz mümkün olamaz. Açtığımız yeni sayfada çok daha emin adımlarla gideceğiz. Birleştirici olacakken camiada kazan kaynasın, bölünmeler olsun diye herhalde bir fitil ateşliyorsunuz. İşinize gelince taraftar, gelmeyince kombine iptal. Bu kadar aklında git gel yaşayan kişilerin dengeli hareket etmeleri mümkün değil" dedi."BU SEFER SİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ"Ali Koç, yaşanan kötü süreci en kısa zamanda telafi edeceklerini ifade ederek, "Bugüne kadar hiçbir şey vadetmedim ama bu sefer sizi mahcup etmeyeceğiz. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. 3 yılın kazandırdığı tecrübeler, yaşattığı acılar, sıkıntılar bize çok şey öğretti. Tam anlamıyla yepyeni sayfa açıyoruz. Her zamankinden daha dirençli, daha motive ve inançlıyız. Ana hedefimizden, planlarımızdan hiçbir şekilde sapmadık. Uygulamada istediğimizi yakalayamadık ama inşallah önümüzdeki sezon hepimizin mutlu olacağı, şampiyonluk geldikçe doğrunun, iyinin, güçlü ve başarılı olabileceğini göstereceğiz. Değişim başlamıştır, eskisi gibi değildir. Belli başlı kulüpler istedikleri gibi cirit atmakta, hakem atamakta, gözlemci raporları değiştirmekte eskisi kadar talepkar değillerdir. Samandıra bambaşka olacak. Hep istediğimiz, görmeyi arzu ettiğimiz ruhu sahaya öyle bir aşılayacağız ki bunun karşılığını sahada ilk günden görmeye başlayacaksınız. Doğru yoldayız, ekilen meyvelerin karşılığını alma zamanı. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak zorundayız ve Allah'ın izniyle olacağız" dedi."MAHKEMEYE VERMEYEN ÖYLE OLSUN"Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 'sizi mahkemeye vereceğim' şeklindeki sözleri ile ilgili "Teklifim nedir? 'Ayağa kalkmayan şöyle' diyorsunuz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olsun. Beni küçük düşürmek için onların eski futbolcularından medet umuyorsunuz ya mahkemeye vermeyen öyle olsun. Koskoca Aziz Yıldırım böyle bir adamdan medet umar mı?" diye konuştu."TEKLİFİMDE ISRAR EDİYORUM. KABUL ETMEZSENİZ MAÇA FİLAN DA GELMEYİN"Aziz Yıldırım'ı FB TV'ye davet eden Ali Koç, "Teklifimde ısrar ediyorum. Kabul etmezseniz maça filan da gelmeyin. FB TV'ye çıkacağız. Sizin yaptığınız bütün iddiaları hatta unuttuklarınızı tek tek konuşacağız. Herkesin kim doğru, kim yalan söylüyor bilmesi lazım. Belki mahcubiyet duyarsınız. Bize omuz verirsiniz bu mücadeleyi hep birlikte yaparız. Üç yıl önce size yalan söylüyorsunuz demiştim. Şu an değişmemişsiniz demek durumundayım" dedi. "BENİ MAHKEMEYE VERMEZSENİZ ADAM DEĞİLSİNİZ"Ali Koç eski başkan Aziz Yıldırım'ın kendisinde bulunduğunu ifade ettiği belgeleri açıklamasını isteyerek şunları söyledi: "Mesut Özil için bonservis ödememişiz. Evet ödemedik. İrfan Can Kahveci'yi 11 milyon Euro'ya almışız. Açıklasın belgeleri. Siz değil miydiniz Fenerbahçe'yi mahkeme kapılarında süründürmeyin diye insanları şikayet eden. Eleştirilerimizi genel kurulda yapın diyen siz değil miydiniz? Siz dün 5 adam tutacağım, tutanak tutacaklar demiştiniz. Büyük konuşmamak gerek. Benim de yaşım ilerleyince aynı şeyleri yaşayacağım. Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz. 150 milyon Euro, lira, Hepsi birbirine karışıyor. Size şunu söylüyorum. Biz yüz yüze geleceğiz. Siz gelmezseniz ben sizinle yüz yüze geleceğim. Kaçmak yok. Lütfen camiamızı kavganın içine çekmeyin.""BENİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ"Hiç kimsenin kendisini tehdit edemeyeceğini dile getiren Ali Koç, "Efsane başkan olarak kalmak istiyorsanız sizden bekleneni yapın. Ailemi çok seviyorsunuz ya sevindim. Abim rahmetli Mustafa Koç, babam Rahmi Koç. Ben hariç hepsini çok seviyorsunuz. Herhalde onların yanında benim emeklerim mukayese edilemez. Rahmi Koç'un bir lafı vardır; 'Yaydan çıkan ok, geçen zaman, ağızdan çıkan söz ve kaçan fırsat bir daha geri gelmez.' Siz dün o sözleri ettiniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Beni değil siz hiç kimse tehdit edemez. Sizden bir ricam var. Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşurken beni dahil edecekseniz ailemin adını ağzınıza almayın. Sakın bir daha yapmayın. Şiddetle tavsiye ediyorum" diye konuştu."NE KULÜBÜ SATAN VAR, NE DE SATILABİLECEK MEVZUATI VAR"Aziz Yıldırım'ın dünkü toplantısında dile getirdiği sarı-lacivertli kulübün satışı iddiası hakkında konuşan Ali Koç, şunları söyledi: "Kulübü sattırmam gibi garip söylemler içindesiniz. Olmayan bir gündemi çıkarıyorsunuz sonra da kurtarıcı rolüne giriyorsunuz. Ne kulübü satan var ne de satılabilecek mevzuatı var. Biri bu kulübü satışa çıkarırsa 3 Temmuz'da olduğu gibi bu taraftar müsaade etmez. Müthiş bir mali tablo bıraktığınızı ifade ediyorsunuz. Az kalsın kendimizi size karşı borçlu hissedecektik. Kulübün hangi yöneticisine kasa kolaylığı yaptığınızı orada konuşacağız. 8,6 milyon dolar kredi alıp 9,6 milyon dolar verdiğinizi anlatacaksınız. 'Söz konusu paraysa kimse bana laf edemez' dediniz. Bunu anlatacaksınız. Konuşacaklarımız var.""BİZLER YOLCU, TARAFTAR HANCIDIR"Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın "seni taraftarla göndereceğim" şeklindeki ifadeleri ile ilgili olarak, "Beni seyirciyle yollayacaksınız, öyle mi? Bizler yolcu, taraftar hancıdır. Kongre, taraftarın resmi temsilcileridir. Olabilir. Zaten istenmediğimi hissettiğimde giderim. Ancak şunu bilin ki o taraftar sizi bugün buraya getirmedi. Otopark mazeretiyle gelmiyoruz dediniz. Fenerbahçe kimsenin tekelinde değildir. 114 yıllık kulüp sizin tekelinizde mi olacak? Yok sahaya dönmüş, her maçı izleyecekmiş. Hadi... Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan değerleri ne çabuk unutmuşsunuz. İyi bir 3 sene geçirmedik ama kimse samimiyetimizden şüphe edemez. Hiçbir Fenerbahçe başkanı Fenerbahçe'nin başarısızlığını istemez, dua etmez. Allah bana bu günleri göstermesin" ifadelerini kullandı."BİZDEN ÖNCE 6 YILDA TRANSFER ZARARI 100 MİLYON EURO"

Aziz Yıldırım'ın transferler, basketbol şubesi ve diğer konulardaki eleştirilerine yönelik ise Ali Koç, "Yaptığımız her transferi denk bütçeyle yaptık. Sizler iyi biliyorsanız bizden önce 6 yılda transfer zararı 100 milyon Euro. Borçla gayrimenkul alınmış. Hepsi ipotekli. Ama bunları gözünüze bakarak tartışmak istiyorum. Basketbol şubesiyle ilgili teklifinizi dinlemek isteriz. Kulübün içinde olmadan da destek sağlayabilirsiniz. FenerOl'a bir kuruş para vermediniz. Olabilir, 'yeni yönetimi sevmiyoruz' diyebilirsiniz. Üniversite için bize 7 mektup yolladınız, bir lira bağışta bulunmadınız" dedi.