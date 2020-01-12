Ali Koç: "Bizim de sabır taşımız çatladı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Koç: 'Bizim de sabır taşımız çatladı' - Son Dakika Spor

Ali Koç: "Bizim de sabır taşımız çatladı"

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un toplantıdaki konuşması ANTALYA - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un toplantıdaki konuşması ANTALYA - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu. (1)

Ali Koç: Bizim de sabır taşımız çatladı

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Antalya, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Trabzonspor'a sert sözler: Sırtını devlete dayamış
Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu 55 gündür aranıyordu, cesedi bulundu Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti

Son Dakika Haberleri
23:08 Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor
23:06 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
22:30 Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor
22:23 Aston Villa 1-6 Manchester City - Son Dakika Spor
22:12 A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat kotasını aldı! - Son Dakika Spor
20:57 Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti - Son Dakika Spor
18:08 Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 23:17:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Koç: "Bizim de sabır taşımız çatladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]