Ali Koç: "Bizim için zor bir haftaydı" - Son Dakika

Ali Koç: "Bizim için zor bir haftaydı"

28.02.2021 22:52
Ali Koç:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zor bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, "Şampiyon olmadık ama önemli bir adım attık" dediFenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0 kazındıkları Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zor bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, "Şampiyon olmadık ama önemli bir adım attık" dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0 kazındıkları Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Koç, zor bir hafta geçirdiklerini belirterek, "Bizim açımızdan her anlamda çok zorlu bir haftaydı. Şubat ayı 2 yıldır bize hiç iyi gelmiyor. Bu sene de Şubat ayında gereksiz puanlar kaybettik. Şansızlıklar yaşadık. Puanlarımızı etkileyen hakem hataları da oldu. Bu yüzden bu gece çok önemliydi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan olmak, hoca olmak, sportif direktör olmak, futbolcu olmak çok zor. İki günde yerden yere vurulabiliyorsunuz, iki günde göklere çıkartılabiliyorsunuz. Bu maçı kazandık, şampiyon olmadık ama önemli bir adım attık. Kaybetsek de bir şey bitmeyecektik. Daha çok yol var. Daha evvel yaptığım konuşmalarda da ifade ettiğim gibi daha çok inişler çıkışlar olacak. Bu her takım için geçerli. Bu yoğun takvimde ve korona virüs ortamında bunlar olağan. O yüzden bugün hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Kenetlendiler, konuştular, birleştiler. Bir ve bütün oldular ve burada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar" açıklamasını yaptı.

"UĞURCAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı da kutlayan Başkan Ali Koç, "Bugünkü futbolla puan kaybetsek bile mutlu ayrılırdım buradan. Biraz evvel istatistiklere baktım, baya gol olabilecek pozisyonlarımız var. Uğurcan'ı da tebrik ediyorum, güzel bir maç çıkardı. Bu aralar güzel maçlar çıkarıyor ama öncelikle takımımı tebrik etmek istiyorum. Fenerbahçe arması, camiası nasıl savaşılır onu gösterdiler. Ben gurur duydum. Ama daha gidilecek çok yol var. Özellikle ilk yarı oynadığımız futbolu pek çok maça yaymamız lazım. 90 dakikanın içinde daha uzun bölümler yapmamız lazım. Buradan mutlu ayrılıyoruz. Ayrıca Trabzonspor Kulübü'ne, başkanı sayın Ahmet Ağaoğlu'na ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimiz andan itibaren her şeyi karşıladılar. Çok misafirperver karşıladılar bizi, sağ olsunlar" değerlendirmesini yaptı.

"FENERBAHÇE'DE HOCA OLMAK ÇOK ZOR"

Kadro dışı kalan Caner Erkin ile teknik direktör Erol Bulut'un psikolojisine ilişkin soru üzerine konuşan Başkan Koç, "Bizim camiamız diğer camialara göre daha talepkar, duygu ve düşünceleri tavan ve taban yapabiliyor. Biz de öyle bir düşünce yoktur. Bizim işimiz kenetlenmek, aile ortamını sağlayabilmek. Daha iyi aile olabiliriz. Bunu bugün gösterdik. Biz sosyal medya ve gazetede yazılanlara göre hareket etseydik bugüne kadar çok değişiklik yapmak zorunda kalırdık. Yapmamız gereken Erol hocaya, ekibine ve başta sportif direktör olmak üzere bütün ekibe başarılı olabileceği ortamı hazırlamak. Zaman zaman bu ortamı sağlayamamış olabiliriz ama tüm ekip elinden geleni yapıyor. İnşallah bu bir dönüm noktası olur ve bundan sonra sakatlar da düzelince güzel bir seriye başlarız. Allah'ın izniyle de mutlu sona ulaşmaya çalışırız. Spesifik oyuncular üzerine yorum yapmak istemiyorum ama şunu da söylemek istiyorum; bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca ne sportif direktör ne de yönetim bu kararları tek başına almaz. Bu kararlar oturulup istişare edilir ve kulübün çıkarları ne ise ona göre bir karar alınır. Bizim için her sporcumuz ayrıdır, değerlidir" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"

Takımı el sallayarak uğurlaması hatırlatılması üzerine Başkan Koç şu ifadelere yer verdi:

"Arkalarından el salladık. Uğurladık, yolcu ettik. Bu hafta psikolojik olarak hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Ziyaretlerimiz oldu. Takımda inisiyatif kullanma, reaksiyon gösterme, kenetlenme olduğunu gördüğüm için buraya umutlu geldik. Trabzonspor, zor bir ekip, hele kendi sahasında daha da zor bir ekip. Yedi maçtır kazanıyor, üstüne koyarak da devam ediyor. Böyle bir ortamda, biz düşükken, bu sıkıntılar içerisinde üç puanı almak bizim için altın değerindedir. Çok güzel bir zemin vardı. Sahayı bu şekilde tuttukları içinde Trabzonspor'u ayrıca kutlarım."

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Fenerbahçe, Şampiyon, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Koç: 'Bizim için zor bir haftaydı' - Son Dakika Spor


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