Ali Koç: "Bu mağlubiyet, şampiyonluğumuzun habercisi" - Son Dakika

Ali Koç: "Bu mağlubiyet, şampiyonluğumuzun habercisi"

06.02.2021 22:15

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0 kaybedilen Galatasaray maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0 kaybedilen Galatasaray maçının ardından konuştu. Maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade eden Ali Koç, "Bu mağlubiyet ve bu maçta yaşananlar, bizim şampiyonluğumuzun habercisidir" ifadelerini kullandı. Ali Koç, Ozan Tufan'ın golü için de "Bana göre verilmeyen gol, yüzde 100 goldü" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın hakkının 1-0 olmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Ali Koç, "İlk yarıda onlar, ikinci yarıda biz üstündük. Tam rakamlara ve gol pozisyonlarına bakamadım. İkinci yarıda oynadığımız futbolu, ilk yarıda oynasak daha olumlu olurdu. Bana sorarsanız maçı hakkı beraberlikti. Ofsayttan verilmeyen gol, bana göre yüzde 100 gol ama hangi açıdan baktığınıza bağlı. Elimize gelen fotoğraf ve videolar farklı şeyler ifade ediyor. Futbolun içinde bunlar var. Önemli olan gri pozisyonların hep aleyhimize olması. Bu kadar ince bir pozisyonun 1 dakikadan az sürede belirlenmesi enteresan. Ama biz hakeme sığınmayacağız, burada çıkıp ikinci yarıda oynadığımız futbolu ilk yarıda oynayıp çatır çatır maçı almamız gerekirdi. Şunu söyleyeyim, bu maç, maç sonucu ve maçta yaşananlar, şampiyonluğumuzun habercisidir. Biz çok senelerde rakibimizi orada ve burada yenip sezon sonu istediğimiz sonuca ulaşamadığımızı görmüştük. Ama bu maçta yaşadıklarımız e gördüklerimiz, şampiyonluğun en büyük motivasyonu oldu. Sakatlarımız da dönünce sene sonu için şampiyonluğun habercisi oldu. Taraftarlarımızı üzdük. Bu maç ne bizi şampiyon yapacaktı ne de şampiyonluk hedefinden uzaklaştıracaktı. Kazansaydık psikolojik avantaj olacaktı. Olmadı, sağlık olsun" açıklamalarını yaptı.

"Müsaade etmeyeceğimizi söyledik"

Maçın ardından protokol tribününde yaşananlarla ilgili de konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Çirkin görüntülere kendi stadımızda müsaade etmeyeceğimizi söyleyip içeri gitmelerini rica ettik. Hayatta her zaman kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın ve yapıp tepki görünce de anlayışla karşılayacaksın. Mustafa Başkan da anlayışla karşıladı ve 'Olmamalıydı' dedi. Sağlık olsun. Dediğim gibi taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama hiç canınızı sıkmayın, bu bizim şampiyonluğumuzun habercisidir" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

Ali Koç: Bu mağlubiyet, şampiyonluğumuzun habercisi
Ali Koç: Bu mağlubiyet, şampiyonluğumuzun habercisi
Ali Koç: Bu mağlubiyet, şampiyonluğumuzun habercisi
Ali Koç: Bu mağlubiyet, şampiyonluğumuzun habercisi

Galatasaray, Ozan Tufan, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Koç: 'Bu mağlubiyet, şampiyonluğumuzun habercisi' - Son Dakika Spor


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