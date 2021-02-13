Ali Koç: "Bu zihniyetle ne dostluk olur ne de kardeşlik" - Son Dakika

Ali Koç: "Bu zihniyetle ne dostluk olur ne de kardeşlik"

13.02.2021 22:23

- Ali Koç: "Bu zihniyetle ne dostluk olur ne de kardeşlik" Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Arda Turan'a cezayı az bile vermişler" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

- Ali Koç: "Bu zihniyetle ne dostluk olur ne de kardeşlik"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:

"Arda Turan'a cezayı az bile vermişler"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Bu zihniyetle ne dostluk olur ne de kardeşlik" diyen Koç, Arda Turan'a verilen 2 maçlık ceza için de, "Az bile vermişler" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken, Başkan Ali Koç karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karagümrük yönetimine teşekkür ederek sözlerine başlayan Ali Koç, "Süleyman Başkan cezası nedeniyle yoktu. Başta Serkan Hurma olmak üzere tüm yönetime çok teşekkür ediyorum, bizi çok güzel ağırladılar. Onlara da başarılar diliyorum. Genelde bu statta maç yapmak keyifli olmuyor ama yapılan bütün değişikliklerle güzel bir stat ortaya çıkmış. Saha halı gibiydi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Güzel bir saha vardı. Takımı, hocamızı, sportif direktörümüzü tebrik ediyorum. İyi bir reaksiyon gösterdiler. İlk yarıda oynadığımız futbolu, ilerleyen maçlara da yayarsak çok daha iyi olacağız. Sakatlıkların da dönmesiyle daha da iyi olacağız. İlk yarıda ve ikinci yarıda iyiydik. İkinci yarıda biraz pozisyon verdik. Son 11 maçın 9'unu kazandık. 1 mağlubiyetimiz var. Bütünsel açıdan bakınca doğru yoldayız. Geçen hafta nedeniyle taraftarlarımız endişeye kapıldı ama doğru yoldayız. Biz inandık onlar da inansın. İnşallah üzerine ekleyerek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Koskoca adamların yalan ve iftiralarına yetişemeyiz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Ali Koç, "O kadar çok konuştu ki, siz de hatırlayamıyorsunuz konuların hepsini. Koskoca adamların yalanları, iftiraları, beni ve kulübümü hedef almalarına biz ayak uyduramayız, yetişemeyiz. Müthiş bir yalan, iftira kampanyası ve algı operasyonu yapıyorlar. Yapsınlar, canları sağolsun. Ama sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. İlgili arkadaşlarımız bilgi ve belgelerle cevap verecektir. Bu zihniyet olduğu sürece Türk futbolunda ne barış ne dostluk ne de kardeşlik olur. Böyle marjinal bir ülke ligi olarak futbola devam ederiz" diye konuştu.

"Az bile ceza vermişler"

Arda Turan'a verilen ceza hakkında, "Az bile vermişler" diyen Ali Koç, yapılan açıklamalar için ise, "Ben bu işlere şu anda girmeyeceğim. Taraftarlarımız tarafından tenkit edilme pahasına da olsa çok fazla topa girmemeye çalışıyorum. Çok ağır itham ve iddialar var, bunların araştırılması lazım. Küfür mü edildi, 3 bin kişi mi geldi, localara adam mı alındı, hepsinin cevabını vereceğiz. Biz bunların cevabını misliyle vereceğiz. Hızlarını alsınlar, bitsin açıklamaları. Türk futbolunun kalitesinde yöneticilerin kalitesi ve söylemleri de çok önemli. Basında dikkat ediyorum, 'Bravo Fenerbahçe'ye, bu söylemleri hiç muhatap almıyorlar, ortamı germiyorlar' demiyorsunuz. Koskoca adamların iftiralarını araştırmanızı rica ediyorum. Savcılık var, spor şube var, emniyet var, TFF yetkilileri var. Biz rakibiz, bizi bırakın, devletin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar. Biz bir yere kadar hürmet gösterebiliriz ama biz de bir camiayı temsil ediyoruz. Tez zamanda ilgili arkadaşlarım, ne cevap gerekiyorsa bunu vereceklerdir ama ayıp ediyorlar. Kaostan beslendiklerini biliyoruz ama kaos meydana getirerek ne kendi kulüplerine ne de Türk futboluna katkı sağlarlar" diyerek sözlerine devam etti.

"Maç saate değişikliği makul bir karar"

Tahkim Kurulu tarafından Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın cezasının 6 maçtan 3 maça indirilmesi hakkındaki soruya, "Bu konuyla ilgili de arkadaşlarım cevap verecektir" diyen Başkan Koç, maç saatlerinde yaşanan değişikliklerle ilgili olarak, "Maç saatlerinin değişmesini makul karşılıyorum. Ağır bir kar fırtınası bekleniyor. Takımlar bunu istedikten sonra TFF ve yayıncı kuruluşun anlayışla karşılaması normal. Maçların oynanması daha önemli. 86'dan bu yana olmamış bir fırtınanın geldiği söyleniyor. Bizim bugüne kadar böyle bir talebimiz olmadı ama yarınki şartlar, normal mevsim şartlarının çok üzerinde olduğu için bu durum gayet normal" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Ali Koç: Bu zihniyetle ne dostluk olur ne de kardeşlik
Ali Koç: Bu zihniyetle ne dostluk olur ne de kardeşlik
Ali Koç: Bu zihniyetle ne dostluk olur ne de kardeşlik
Ali Koç: Bu zihniyetle ne dostluk olur ne de kardeşlik

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Arda Turan, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Koç: 'Bu zihniyetle ne dostluk olur ne de kardeşlik' - Son Dakika Spor


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