Ali Koç: "Çok büyük umutlarla beklentilerle geldik"
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- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan mali genel kurulda konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:45 Kaynak: AA
- Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan mali genel kurulda konuşma yaptı.
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