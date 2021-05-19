Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Fotomaç'ın iddiasına göre, geçtiğimiz dönemlerde Edin Visca'yı kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler, mutlu sona yaklaştı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ ONAY VERDİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Visca'nın satışına onay verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin bu transferde 3 milyon Euro bonservis ve bir oyuncuyu takasta kullanacağı belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU DA KONUŞTU

Visca ile eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun da konuştuğu belirtiliyor. 2020-2021 sezonunda 36 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat oyuncusu, 5 gol atıp 11 asist yaptı.