Ali Koç'dan gündeme dair açıklamalar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ali Koç'dan gündeme dair açıklamalar - Son Dakika

Ali Koç'dan gündeme dair açıklamalar

6 saat önce

Ali Koç: "Vedat Muriç'in PFDK'ya sevki tek kelimeyle skandal, hatta meydan okumadır!

Ali Koç'dan gündeme dair açıklamalar, System.String[]

Ali Koç: " Vedat Muriç'in PFDK'ya sevki tek kelimeyle skandal, hatta meydan okumadır! Zorlamayla yapılmış bir hamledir. Harcama limitleriyle transfer yapmamızın önü kesildi. Fenerbahçe aleyhine hakem hatalarının sistematik bir durum olduğu apaçık ortadadır."

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Vedat Muriç, Ali Koç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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