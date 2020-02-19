Ali Koç'dan gündeme dair açıklamalar - Son Dakika

Ali Koç'dan gündeme dair açıklamalar
6 saat önce
Ali Koç: "Vedat Muriç'in PFDK'ya sevki tek kelimeyle skandal, hatta meydan okumadır!
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
Ali Koç: " Vedat Muriç'in PFDK'ya sevki tek kelimeyle skandal, hatta meydan okumadır! Zorlamayla yapılmış bir hamledir. Harcama limitleriyle transfer yapmamızın önü kesildi. Fenerbahçe aleyhine hakem hatalarının sistematik bir durum olduğu apaçık ortadadır."
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