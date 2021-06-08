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Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar - Son Dakika

Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar

08.06.2021 11:13

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde vurguladığı 'disiplin' için harekete geçti. Yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Aurelio, Fatih Yıldız ve idari koordinatör Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ali Kaç Samandıra'daki havayı değiştirmek için yoğun güvenlik önlemleri alacak. Sezon başında yaşanan Sosa transferi ve tartışmaların sızdırılması, personel değişimini de gerekli kıldı. Kariyerli bir yabancı hoca ile de takımda bulunan 'arka beşli' sorununa çözüm üretecek.

Fenerbahçe'de baştan aşağı kültür değişimi olacak. Başkan Ali Koç'un, şampiyonluğun kaçtığı Sivas maçındaki 'ruhsuz' görüntüyle sabrı doldu taştı. Koç, komple değişim için ekonomik boyutları önemsemiyor ancak har vurup harman da savurmayacak. Disiplin ve profesyonellik bilincinin yüksek seviyede olmasını arzulayan Başkan, ruhu değiştirmek için tüm personellerde değişim yapacak.

"ARKA BEŞLİ VURGUSU"

Sarı-Lacivertliler'in yardımcı antrenörleri Volkan Demirel, Aurelio, Mehmet Yozgatlı ve idari koordinatör Selçuk Şahin'in, yeni teknip ekibin içinde yer alması beklenmiyor. Sosyal medyada binlerce taraftar eski takım arkadaşı olan bu ekibin gitmesi yönünde fikir belirtiyor. Futbolcular Mert Hakan, Ozan, Sinan, Caner, İrfan gibi yerli isimlerin de 'arka beşli' olarak etiketlenmiş durumda. Başkan, disiplinli ve üst düzey bir hocayla takımdaki gruplaşmanın da önüne geçmek istiyor.

Ali Koç'tan büyük kıyım! Arka beşliden başlayıp, çaycısından çimcisine herkese ayar çekecek

İKİ SEZONDUR SIZMAYAN BİLGİ KALMADI

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin içinden çok fazla bilgi sızdırıldı. Emre Belözoğlu'nun tartışmaları, futbolcuların polemikleri, Sosa'nın fotoğrafı ve diğer transferlerin bilgilerinin sızdırılması, Başkan'ın dikkatini çeken sorunlar. Güvenlikle ilgili bir sistem oluşturulacak. Başkan, takımı sorunsuz bir şekilde yeni hocaya teslim edip arkasına yaslanacak. Ama bu sezon, geride bıraktığımız sezondan daha fazla dahil olacak gibi gözüküyor.

Ali Koç'tan büyük kıyım! Arka beşliden başlayıp, çaycısından çimcisine herkese ayar çekecek
Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar

Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar - Son Dakika Spor


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