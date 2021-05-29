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Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor - Son Dakika

Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor

29.05.2021 12:42
Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor, System.String[]

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, yeni dönem için Fransa'da şampiyon olan Lille'in yaratıcıları sportif direktör Luis Campos ve teknik direktör Galtier'i getirmek istiyor. Türk Milli Takımı'nı ziyaret eden Monaco ve Lille'in başarılı kadrolarının kurucusu olan sportif direktör Campos'un, Ali Koç'la İstanbul'da bir görüşme yaptığı belirtildi. Campos'un, teknik adam olarak ise Lille'den ayrılan Galtier'in getirilmesi yönünde bir rapor sunduğu kaydedildi.

Sarı-Lacivertliler, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sportif direktörleri arasında gösterilen Luis Campos ile flört halinde. Lille'den ayrılan Campos, geçtiğimiz günlerde Türk Milli Takımı'nda bulunan futbolcuları ziyaret etti. Yusuf Yazıcı'yı keşfeden Campos'un, Lille'deki eski dostlarını gördükten sonra Ali Koç'la görüştüğü belirtildi.

Ali Koç, İstanbul'da gizlice Luis Campos'la görüştü! Fener'e dünya çapında hoca ve sportif direktör geliyor

"HOCA GALTIER OLUR"

Ali Koç'la İstanbul'da bir görüşme yaptığı belirtilen Campos'un, Lille'i şampiyon yapıp ayrılan Galtier'i takımın başına geçirmeyi önerdi. Baştan takım yaratma konusunda olan Campos, Lille'de çalıştığı dönemde Ali Koç'un teklifini geri çevirmişti. Şimdilerde boşta olan deneyimli futbol adamı, Fenerbahçe'nin sportif direktörü olmaya çok yakın.

Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor
Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor
Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor

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Son Dakika Spor Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor - Son Dakika Spor


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