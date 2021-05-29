Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor

Sarı-Lacivertliler, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sportif direktörleri arasında gösterilen Luis Campos ile flört halinde. Lille'den ayrılan Campos, geçtiğimiz günlerde Türk Milli Takımı'nda bulunan futbolcuları ziyaret etti. Yusuf Yazıcı'yı keşfeden Campos'un, Lille'deki eski dostlarını gördükten sonra Ali Koç'la görüştüğü belirtildi.

Ali Koç, İstanbul'da gizlice Luis Campos'la görüştü! Fener'e dünya çapında hoca ve sportif direktör geliyor

"HOCA GALTIER OLUR"

Ali Koç'la İstanbul'da bir görüşme yaptığı belirtilen Campos'un, Lille'i şampiyon yapıp ayrılan Galtier'i takımın başına geçirmeyi önerdi. Baştan takım yaratma konusunda olan Campos, Lille'de çalıştığı dönemde Ali Koç'un teklifini geri çevirmişti. Şimdilerde boşta olan deneyimli futbol adamı, Fenerbahçe'nin sportif direktörü olmaya çok yakın.