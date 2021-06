Ali Koç: Emre Belözoğlu yeni sezonda takımın başında olmayacak

"Hocanın kariyerinde nelerin olması gerektiğini belirleyip ona göre bir liste çıkartıyoruz"

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısına yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Başkan Koç, "Teknik direktör konusundaki arzum yarın gerçekleşmesi,tahminim haziran ayının üçüncü haftasına kadar gider. Tercihimiz, arzumuz veodaklandığımız daha çok Portekiz, Alman ekolü üzerinde" dedi."EMRE BELÖZOĞLU YENİ SEZONDA TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAK"Ali Koç, yeni sezonda takımın başında Emre Belözoğlu'nun yer almayacağını belirtti. Koç, "Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. İstikrar sağlandığı takdirde başarının gelmesi daha kolay oluyor. Değişiklikler oldukça takım sinerjisinden sahadaki futbola ve neticelere kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hoca ile devam etmeyi isterdik ama olmadı. Hedefimiz doğruydu ama gerçekler istediğimiz gibi olmadı. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Kendisine bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum. Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden geleninin en iyisini yaparak, yoğun mesailer harcayarak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılayarak, elini taşın altına koydu. Emre Belözoğlu, kısa süreçte kaptanlık, sportif direktörlük ve teknik adamlık yaptı. Emre, sportif direktör olarak bence beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Yaptığımız transferlerde yanlışlık olabilir ama süreç yönetimi, bağlantılar ve temaslar ile kısıtlı imkanlarımıza rağmen gelmesi mümkün olmayan isimlerin gelmesinin sağlaması, harcama limitine uyulması açısından büyük artılar getirdi. Sonra kendisini teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. Son derece riskli bir göreve soyundu. Bir saniye düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı periyotta Erol hoca 21 veya 22 puan almıştı. Ancak futbol, Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Kendisinden ne istendiyse, beklendiyse, elinden geleni yaptı. Teknik adam konusunda ise 3 alternatifimiz var. Bunlardan biri Emre ile devam etmek, ikincisi yabancı teknik direktör altında Emre'nin olduğu bir yapı, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik ekip. Mevcut şartlar, Türk tek ismin Emre Belözoğlu olacağını gösteriyor. Bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye'nin açık ara en iyi teknik direktörü Emre Belözoğlu olacak. Ancak bugün tecrübe çok önemli. 2-3 sene şampiyon olsaydık öyle bir riske girme imkanımız olurdu. Ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın bizim için çok büyük risk, Emre için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe'de her zaman baskı var. Onu da riske atmamak adına bu tercihi yaparak, Emre ile konuştuk. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem ve onu da anlayışla karşılıyorum. İnşallah hepimiz açısından en hayırlı kararı vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. ."HAZİRANIN 25-26'SI GENEL KURULUMUZU YAPACAĞIZ"Ali Koç, yapılacak olağan genel kurul ile ilgili şunları dile getirdi: "Biliyorsunuz normal şartlarda tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran Cumartesi-Pazar günlerinde Geleneksel Olağan Seçimli Genel Kurulumuzu yapacaktık, fakat 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar uzatılınca yeni bir tarih belirlemek zorunda kaldık. O tarih de 12-13 Haziran oldu. Fakat Pazar günü kısıtlamanın devam edeceğini hesaplayamadık. Şimdi bu bizi nasıl etkiliyor? İki tane olasılık var: Bir tanesi olabilecek ama tarihi ilk hafta erteleyen o da yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz duyuru yaptıktan 15 gün sonra ilk toplantı, çoğunluk sağlanamazsa ki genelde sağlanamaz ikinci toplantı olur. O da bizi 25-26 Haziran'a getiriyor. Yani 25'i Cuma, 26'sı Cumartesi.. Tabii mantık ne diyor? 12-13'ü bir gün geriye çekebilir misiniz, diyor. Onun hukuken mümkün olmadığı hatta hukukçu arkadaşlara göre mahkemelik bir konu bile olabileceği söz konusu. İkinci seçenek ise onu da araştırıyoruz, konuştuk, çok kişi ile konuştuk, ilgililere de teşekkür ediyorum. Çünkü hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Acaba dedik 12-13'te tutalım ama Fenerbahçe Kongresi'ne özel bir izin alabilir miyiz, belli saatler arasında insanlar oy kullanacaklar. Biliyorsunuz bizim seçimlerimizde bir gün evvel konuşmalar yapılıyor, sunumlar yapılıyor, üyeler görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini paylaşıyorlar. Ertesi gün de gelip oy verme faslı oluyor. Acaba pazara sadık kalabilir miyiz diye şu an çalışıyoruz. Zor gözüküyor. Olursa bizler için çok çok iyi olur. Olmadığı taktirde yarın akşam gece yarısı 24.00'a kadar yeni duyuruyu yapacağız. Onu yaparsak da 25-26'sı Cuma-Cumartesi inşallah bir daha değiştirmemek üzere seçim tarihimizi belirlemiş olacağız. Bu tabii yurt dışından gelen beklediğimizin üstünde de çok kongre üyemiz var. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü bilgilendirme yapıyorlar. Onlar tüm hazırlıklarını yaptılar. Bu yeni tarih değişikliği onları nasıl etkileyecek bilemiyorum. İnşallah minimum derecede en az seviyede programlar etkilenir diye ümit ediyorum. Buradan aidatlarını ödeyen tüm kongre üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 1-2 hafta gecikmeyle de olsa inşallah Olağan Seçimli Genel Kurulumuzu haziran ayı içerisinde yapıp, tamamlayıp önümüze bakacağız.""HOCANIN KARİYERİNDE NELERİN OLMASI GEREKTİĞİNİ BELİRLEYİP ONA GÖRE BİR LİSTE ÇIKARTIYORUZ'Yeni teknik direktörünün en geç kampta sarı-lacivertli takımın başında olması gerektiğini dile getiren Ali Koç, "Planlamayı da teknik direktörle yapacağımıza göre nekadar erken olursa o kadar bizim avantajımıza. Bilhassa yollarımızı ayıracağımız futbolcular konusunda şimdiden harekete geçmek durumundayız. Teknik direktör konusundaki arzum yarın gerçekleşmesi, tahminim haziran ayının üçüncü haftasına kadar. Tespit ettiğimiz isimler, yapacağımız görüşmeler haziranın üçüncü haftasına kadar gider. Bu sefer nasıl bir futbol oynatmak istediğimizi, disiplin açısından nasıl bir hoca olmasını istediğimizi, gençler açısından nasıl bir hoca olmasını istediğimizi, hocanın kariyerinde nelerin olması gerektiğini belirleyip ona göre bir liste çıkartıyoruz. Tercihimiz, arzumuz ve odaklandığımız daha çok Portekiz, Alman ekolü üzerinde" diye konuştu. "FENERBAHÇE'NİN İHTİYAÇLARI ÇERÇEVESİNDE KATMA DEĞER SAĞLAYABİLECEK BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK"Ali Koç, yapılacak genel kurulda seçilmesi durumunda yeni yönetimde değişiklikler olacağını ifade ederek, "Bu dönemde hem Fenerbahçe camiasını daha fazla kapsayabilecek hem Fenerbahçe'nin ihtiyaçları çerçevesinde katma değer sağlayabilecek bir değişiklik olacak. Zaten 4 kişinin yerini doldurmamız gerekiyor. 10-11 kişi değişecektir diye tahmin ediyorum " ifadelerini kullandı."FUTBOLDA BEKLEMEDİĞİMİZ, TAHMİN ETMEDİĞİMİZ DERECEDE ATTIĞIMIZ ADIMLAR VE ALDIĞIMIZ KARARLAR İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI VERMEDİ"Geride kalan sürenin futbolda istedikleri gibi geçmediğini kaydeden Ali Koç, "Hayal ettiğimiz Fenerbahçe, futbol olarak algılanıyor. Orada sınıfta kaldık. Ancak hayal ettiğimiz Fenerbahçe sadece futbolda şampiyonluk düşünen bir yapı değildi. Kurumsal, finansal, dijitalleşme, olimpik branşlar ve futbolda başarılı bir Fenerbahçe'ydi. Futbolda beklemediğimiz, tahmin etmediğimiz derecede attığımız adımlar ve aldığımız kararlar istediğimiz sonuçları vermedi. Aksini savunmak yanlışlık olur. Bu sene şampiyonluğu Sivasspor maçında kaybettik. Bizim14-15 puanımız gitti, yapılanlara rağmen şampiyonluk şansını buralara getirdik. Bizim futbolcularımız kaybetti. Belki yeterince inanamadık ama diğer unsurlar olmasaydı bu iş Sivasspor maçına kalmazdı. Üçüncü senede kurduğumuz takımla, yaptığımız yaklaşımla ve aldığımız tüm sonuçlarla şampiyon olabilseydik arkaarkaya zincirleme bir şekilde işler rayına oturacaktı. Şampiyon olamamamız bize büyük bir maddi hasar verdi. İleriye dönük olarak futbolda inancım, bu sene futbolun rengi sarı lacivert olacağı"şeklinde konuştu."4 YA DA 5 NOKTA ATIŞI TRANSFER YAPACAĞIZ"Yeni sezon için kadrolarının büyük oranda oluştuğunu dile getiren Ali Koç, şunları söyledi: "Bizim takımımızın artık önceki 2 sezonda olduğu gibi baştan kurgulanmaya ihtiyacı yok. Yüzde 70'i hazır. Belki reddedemeyeceğimiz teklifler alacağız. Şu an elden çıkarmak adına kafamızda olmayan oyunculara teklifler olabilir. Gelmediği takdirde bizi şampiyonluğa götürecek, takımın belkemiği olacağını düşündüğümüz oyunculara kolay kolay bir hamle yapmayacağız. Bunun üstüne 4 ya da 5 nokta atışı transfer yapacağız. En az 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de sağ veya sol bek transferi yapacağız. Bu sene yine 15 milyon Euro'luk satışımız olabilir. Bizi şampiyon yapacağına inandığımız kadro bence şuan elimizde. Dediğim dokunuşları yapıp elden çıkaracağımız oyuncuları çıkardığımız takdirde Fenerbahçelilerin gurur duyacağı, 1-2 sene arka arkaya şampiyonluğu getirecek yapılanmamız hazır.""BU SEZON TAM TAKIM OLAMADIK"Bu sezon tam takım olamadıkları için şampiyonluğu kaybettiklerini aktaran Koç, "Bana göre biz üç senedir benim istediğim Samandıra havasını, disiplinini sağlayamadık. Onun için takım olmamızda, aile ortamını sağlamamızda olumsuz unsur olduğunu düşündüğümüz bazı kişilerle de yollarımızı ayıracağız. Bu çalışan da olur futbolcu da olur. Artık benim hiçbir tahammülüm yok. O futbolcu Sivasspor maçına çıktığı zaman kupa almak için ölecek. O bilince sahip futbolculara sahip olmamız lazım. Var ama olmayan da var. Ben bunu kafayataktım." değerlendirmesinde bulundu."SPORTİF DİREKTÖRLÜK MÜESSESESİNE HALA İNANIYORUM"Sportif direktörlük müessesesine hala inandığını ifade eden Ali Koç, "Yani bir genel müdür kıvamında futbola bakan ama sahayla alakası olmayan bir kişi ve departmana ihtiyaç var. Sportif direktörlük müessesesinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak şunu da gördük, iki patron olayı da olabiliyor. Kültürümüz gereği belki tam oturtamadık. Ama idari anlamda futbolun başında biri olacak. Emre Belözoğlu olacak diye düşünebilirsiniz, Emre'nin gönlünde yatan hoca olmak. O yüzden en son sportif direktörü düşünüp atamasını yapacağız" dedi."FENERBAHÇE KULÜBÜ BAŞKANLIĞININ ÜÇ DÖNEMDEN FAZLA OLMAMASI GEREKİR"Fenerbahçe Kulübü'nde iki dönem başkanlık yapmamak istediğini daha önce söylediğini hatırlatan Ali Koç, "İnşallah üçüncü dönem olmaz. Olursa da iyi şeyler oluyor demektir. Bununla beraber bence Fenerbahçe Kulübü başkanlığının üç dönemden fazla olmaması gerekir. Mümkünse de dörder yıldan üç dönem olması gerekir. Biz bunu tüzükle getireceğiz. Onaylanır onaylanmaz" diye konuştu."TRANSFER LİMİTLERİNDE YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR"Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) transfer limitlerinde yeni bir düzenleme yapması gerektiğini dile getirerek şunları yösledi: "15 milyon Euro'luk bir satış bekliyoruz. Halihazırda 6 milyonluk bir teklif var, isim vermeyeceğim. Ozan, Altay, Pelkas gibi oyunculara öyle bir teklif gelir ki 20-25 milyon Euro olur. Sattığınızın üçte biri limite yansıyor. Ekonomik şartların aleyhte gelişmesinden dolayı bu sezon satışları belki bire bir alırlar. Bu limitlerin düzelmesi lazım. Pek çok sektör pandemiden etkilendi. En çok etkilenenlerden biri ve hiçbir destek almayan sektör de futbol oldu. Aşıların bile parasını kulüpler verdi. Satışlar bu sene çok önemli. Bu sene hepimizin maliyetleri yüzde 20 indirmemiz lazım." "BİELSA ÇOK İFADE EDİLEN HOCA FAKAT KENDİSİYLE HENÜZ BİR TEMAS OLMADI"Fenerbahçe'de görev yapması için görüşülen teknik direktörler arasında Marcelo Bielsa'nın olmadığını belirten Ali Koç,"Bielsa çok ifade edilen hoca fakat kendisiyle henüz bir temas olmadı. Kalibre olarak onun seviyesindekilere bakıyoruz" ifadelerini kullandı."RAHAT OLUN, DERDİMİZ PARANIZ, YILDIZINIZ DEĞİL, HAKKIMIZ"1959 öncesi şampiyonluklar hakkında da konuşan Ali Koç, şunları dile getirdi: "Fenerbahçe çok basit, yalın ve net verilerle, bilgilere, tarihi gerekçelere dayanarak bir talepte bulunuyor. Diyor ki TFF'ye, 1959 yılına kadar federasyonun düzenlediği ulusal turnuvaların sayılmasını istiyoruz. Türkiye Futbol Birinciliği, Milli Küme, Federasyon Kupası adı altında düzenlenen turnuvalar var. Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu o dönemden. İki puanlı sistem, üçpuanlı sistem diye ayrım yapılıyor. Belki yarın yapay zekalı hakemler olacak. Eski hakemlerin olduğu ligler sayılmaz mı denecek? Yok böyle mantık. Biz federasyonun kendi tarihine, cumhuriyet tarihine sahip çıkmasını talep ediyoruz. Bunu da çok güçlü argümanlarla destekleyerek 'hakkımızı verin' diyoruz. Bunu da 6 kulüple yapıyoruz. Buna karşı gelenler oluyor. Panik havasındalar. Rahat olun, derdimiz paranız, yıldızınız değil, hakkımız. Tarihin resmi şekilde kabul edilmesi. Zaten bundan sonra yıldız da takmayacağız. İtalya, Avusturya ne yapmış bakın. Almanya, Bundesliga sonrasına yıldız veriyor ama diğerlerini sayıyor. Bunlar ulusal değil diyorsun ama kendi yayın organlarında kendi şampiyonluklarını gösteriyorsun. Federasyon kimin gözünün içine bakacak, onu üzmeyim bunu üzmeyim diye mi düşünecek ne yapacak bilmiyorum. Cesur karar alabilen, yapısal dönüşümler yapabilen bir federasyon olsa o kadar endişeli olmam. Hakkımızı verin, ne fazlasını ne azını istiyoruz. İki şampiyonluğu Beşiktaş'a kılıf uydurup vermişsin. 1959 sonrası şampiyonlukların sayılmasına karar veren ekibe bakın. Bu kararı veren insanlar kim, TFF Başkanı kim, nereye aidiyetleri var onlara bakın. 36 sene boyunca düzenlenen liglerin şampiyonlukları kesinlikle sayılmalıdır. Çıkalım bir yayına herkes kendi tezini savunsun, ülkemizi aydınlatalım. Siz beni ikna ederseniz elinizi sıkarız. Türk futbolu kazanır. Dostluğumuza da katkı sağlar. Seviyeli, katma değerli tartışmalar yaparsak çıkalım konuşalım. Bu bir hodri meydan değil. Son derece makul bir talep. Kendi yayın organında Türkiye şampiyonluğu diyorsun, başkasına değil diyorsun. Bu çelişkilerden uzaklaşmamız lazım. TFF karar vermeden önce komisyon bizi çağırmalı, görüşlerimiz alınmalı. Karşı gelenleri de çağıracaksın, bizleri tartıştıracaksın. Bundan güzel ne olabilir. 3 Temmuz'da bize yapılan kumpas sonrası kaybettiklerimizi daha helalleşmedik. Hala belimizi doğrultamadık. Fersah fersah öndeydik. Burada hakkımız var, emsaller var, tarih var, her şey var. Orada hakkımızı vermeyin. Burada hakkımızı vermeyin. Zaten sahada hakkımızı yiyorsunuz. Denizli'de kaybettiğimiz şampiyonluk başka ülkede olsa o maç biter miydi? Artık hakkımızı yemeye devam etmeyin. Hakkımızı verin.""İLK SENEMDE BU KADAR RADİKAL DEĞİŞİKLİĞİ BİR ANDA YAPMAZDIM"Ali Koç, kendisi ile ilgili öz eleştiri yaparak, "İlk senemde bu kadar radikal değişikliği bir anda yapmazdım. Yapısal sorunlara odaklanırdım. İlk senenin beklenmedik, olağanüstü garip neticelere sebebiyet vermesi bütün konsantrasyonumuzu diğer konulardan aldı futbola soktu ve zaman kaybettik. Düşüncelerimiz doğruydu, uygulamamız yeterli olmadı" dedi."FUTBOLA 10 ÜZERİNDEN 5 PUAN VERİYORUM"Geride kalan görev süresi ile ilgili puan veren Başkan Ali Koç, "Futbola 10 üzerinden 5, voleybol ve basketbola 10 üzerinden 7, diğer branşlara 10 üzerinden 8 veriyorum. Ekonomide mali bağımsızlık anlamında gidecek çok yolumuz var. Bu, 10 üzerinden 6, yeni gelir yaratma 9, maliyetleri düşürmek ve tasarruf etmeye 6 veriyorum. Kendime en kızdığım nokta bu. Geldiğimiz günden itibaren bütün şeyleri sıkacaktıkama yapmadık" şeklinde konuştu."BENİ BU CAMİANIN BAŞINDA GÖRMEK İSTEYENLERE HAK ETTİĞİ GÜNLERİ YAŞATMADAN BURAYI BIRAKMAM"

Ali Koç, kendisine "Benim burada ne işim var?" diye sorup sormadığının sorulması üzerine, "Benim burada işim var. Küçükken beni Fenerbahçeli yapmışlar. Ben de sadakat duygusu çok yüksek olan birisiyim. Beni burada tutan sebep, sanılandan çok daha kuvvetli ve dirençli biri olmam. Kolay kolay pes edecek biri değilim. En çok pes edilecek durumlarda kuvvetim ortaya çıkar. Beni bu camianın başında görmek isteyenlere hak ettiği günleri yaşatmadan burayı bırakmam. Seçimde kaybedersem yapacak bir şey yok" dedi.