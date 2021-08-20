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Ali Koç: "En az 3, hesabımıza uyarsa 4 transfer yapacağız" - Son Dakika

Ali Koç: "En az 3, hesabımıza uyarsa 4 transfer yapacağız"

20.08.2021 00:47
Ali Koç:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Helsinki maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Helsinki maçının ardından açıklamalarda bulundu. En az 3 transfer yapacaklarını ve hesaplarının uyması durumunda 4. transferi de yapabileceklerini söyleyen Ali Koç, Pelkas'ın da satılmayacağının altını çizdi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Helsinki'yi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçın çok zor olmadığını, hakimiyetin de Fenerbahçe'de olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ali Koç, "İyi bir baskı yaptık. 94. dakikada bile baskı yapıyorduk, bu da memnuniyet verici. Bir sistem kuruldu ve bu da yavaş yavaş oturuyor. En memnun olduğum konu ise, topu rakipten çabuk geri almamız, 3. bölgede basmamız, çok koşmamız ve yardımlaşmamız. Ama daha yolun başındayız. Köprünün altından çok su akacak. Bu daha sistemin oturmamış hali. Yeni sezona başlamadan önce çok sıkı bir kamp dönemini kazasız belasız atlattık derken, anlaması güç şekilde arka arkaya 3 önemli oyuncumuz ve Adana Demirspor maçında Serdar'ı kaybettik. Bugün de Novak ve İrfan sakatlandı, inşallah ciddi bir sorun yoktur. Bunlarla da uğraşmaya çalışıyoruz. Fakat doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hocamızı kutluyorum, kısa zamanda sistemini anlattı, öğretti. İnşallah en az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak. Transfer konusunda taraftara seslenmek istiyorum, samimi taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Samimi taraftar derken, kalbi sarı-lacivert için atan, kayıtsız şartsız seven, kulüp siyaseti dışında olanlara sesleniyorum. Daha Adana Demir maçı başlamadan yıpratma kampanyası başladı. Kimlerin başlattığını da biliyoruz, yakından da takip ediyoruz. Üzülerek görüyoruz ki, çabuk gaza geliyorlar ve yıpratıcı oluyorlar. Ben yıpranmam ama genç arkadaşlar etkileniyor" diye konuştu.

"Takım için mücadele eden oyuncular var"

Sosyal medyada yapılan forma eleştirileriyle ilgili de konuşan Ali Koç, "Dün bir forma açıkladık. Vay efendim forma şöyleymiş, arma yokmuş. Bence son yılların en iyi formalarından birisiyle çıktık. Sponsor firma, dünya çapında kulüplerle, yeni bir dizaynla bir lansman yaptı. Bu sefer de yaygara koparıyorlar, logo yokmuş diye. Formanın önü komple logo, arkasında renkli logo var. Birinci seviyedeki takımlarla aynı muameleyi gördük. Diğer taraftan da santrfor konusu var. Sezon sonunda ve yüksek divan kurulunda şifreleri vermeye çalıştım. Bunlardan birisi nasıl tarz oyuncuların bizde kalacağı, takım için oynayacak, 90 dakika mücadele edecek, taşıdığı formanın sorumluluğunu özel hayatında da taşıyacak oyunculardan bir takım kuracağımızı söyledim. Bugün gördünüz, 94. dakikada dahi baskı yapan bir takım vardı. Şahsından çok takım için mücadele eden oyuncular var. Ağustos ayında ciddi fırsatlar çıkacaktır, sabredin dedik. Bunu derken listeye yazabileceğimiz 2 santrforumuz vardı, Valencia ve Serdar. Ama kim tahmin edebilirdi ki ikisini kaybedebileceğimizi. Samimi taraftarımızdan rica ediyorum. Başkaları transferler yapmış, etmiş. Geçen sene de biz çok transfer yaptık, sezon başında şampiyon ilan edilmiştik" açıklamasını yaptı.

"Bakalım hangi fırsatlar çıkacak"

Çok oyuncu transfer etmenin başarıyla alakası olmadığını da söyleyen Ali Koç, "Çok oyuncu transfer etmekle, az oyuncu almakla alakası yok bunun. Disiplin, takım ruhu, sahada savaşan ekiple alakası var. Bugün 20 yaşındaki Muhammed gol attı, 16 yaşındaki Arda oyuna girdi. Biz doğru yoldayız. Samimi taraftarlarımızın bu ruh haline girmelerini kınıyorum, yadırgıyorum, kırıldığımızı da belirtmek istiyorum. Biz sabırla bir süreçten geçiyoruz. 18 günümüz daha var. Biz özellikle Kulüpler Birliği olarak federasyondan rica ettik ve 1 hafta sonra transfer penceresini kapatalım dedik. Onlar da zor da olsa yürürlüğe soktu. Bakalım ne fırsatlar çıkacak. Şu 2-3 haftayı kazasız belasız atlatalım. Allah bizi sakatlıktan korusun. Başka takımlar ne transferler yaparsa yapsın, bu takım inancıyla birbiriyle savaşan bir ekip olduğunu herkese gösterecek. Yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Adana Demirspor maçından sonra konuşamamıştık. Özellikle Murat Sancak'a, Adana Demirspor Yönetim Kurulu'na, bizi sıcak şekilde karşılayan Adana Demirspor camiasına da teşekkür etmek istiyorum. İyi bir takımları var. Murat Bey'e 'Bu sıcağa rağmen Adana Demirspor ile oynamayı şans olarak görüyorum, daha takım oturmamıştı' demiştim. Onların da yolu açık, şansları bol olsun. Haklı, adil, hak edenin kazandığı bir sezon temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Pelkas satılmayacak"

Pelkas hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ali Koç, bu oyuncunun satılmayacağını ifade etti. Finansal Fair Play nedeniyle al-sat sorunu yaşadıklarını ve bu nedenle Samatta'yı listeye dahil edemediklerini söyleyen Ali Koç, "TFF harcama limitlerinde sorunumuz yok. Oyuncu göndermeyle çözülebilecek bir konu. Sorun FFP'nin al-sat dengesinde. Bunu da bir şekilde yöneteceğiz" dedi. Transfer konusunda isim söylemeyeceğini de söyleyen Ali Koç, "3 senedir beraberiz, biz kimseye haber sızdırmıyoruz. Bizim de yoğurt yiyişimiz bu şekilde. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Sizlere de hak veriyorum, sayfa doldurmanız gerekiyor. Spekülasyonlar oluyor. Ama biz bir şey imzalamadan açıklamıyoruz. İnşallah planlarımız, hedeflerimiz arzu ettiğimiz şekilde gerçekleşir" diyerek devam etti. Vitor Pereira'nın 'Gol atan forvet istiyorum' sözleri hatırlatılan Koç, "Gol atamayan, bitirici olmayan forvet istiyorum demezdi zaten. Son derece makul bir tanım yapmış. Bu arada Samatta kendini biraz toparlarsa, Serdar ve Valencia da bitirici santrforlar" derken Steven Caulker konusunun da ilerleyen zamanda belirleneceğini ifade ederek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Transfer, Ali Koç, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Koç: 'En az 3, hesabımıza uyarsa 4 transfer yapacağız' - Son Dakika Spor


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