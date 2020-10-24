Ali Koç: "En büyük hayalim Fenerbahçe'de en demokratik seçimin yapılması"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, en büyük hayalinin Fenerbahçe'de en demokratik seçimin yapılması olduğunu vurgulayarak, "Her bir aday tesisleri, televizyonu ve radyoyu istediği şekilde kullanabilir. Burada kesinlikle ayrım yapılmayacaktır. Bizler de eğer devam etme kararı çıkarsa kulüp imkanları kullanmayacağız" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda divan üyelerinin sorularını cevaplayan ve kendi görüşlerini belirten Ali Koç, "'Yönetim yapacağını yaptı, başarı olmazsa hocanın ve takımın sorumluluğudur' şeklinde düşünülüyor ama bu yanlış. Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Volkan Ballı'nın yapacaklarının yanı sıra Samandıra'daki hava, ödemelerin zamanında yapılabilmesi önemli. Başarı böyle gelir" ifadelerini kullandı.

"SALDIRI SADECE FENERBAHÇE'YE DEĞİL, TÜRK SPORUNA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE YAPILDI"

5 yıl önce Rize spor maçı sonrası Fenerbahçe Futbol Takımı otobüsüne gerçekleştirilen silahlı saldırıya değinen Koç, "Bu sadece Fenerbahçe'ye yapılmış bir saldırı değildir. Türk sporuna yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış saldırıdır. Bu saldırıyı yapanlar emellerine, hedeflerine ulaşsalardı orada can kayıpları olsaydı yine mi bu şekilde davranılacaktı? Bu konu dünya çapında haber olacaktı. Bu konunun böyle sürüncemede kalması devletimizin ayıbıdır. Bizim düşüncemiz budur. 5 buçuk sene geçmiş bir arpa boyu yol alınmamıştır. Devlet kudretli ve güçlüdür bunu bulabilir. Bunların aydınlatılmaması bize yapılan ayıp değil Türkiye'ye yapılan ayıptır. Yetkililerden rica ediyoruz. Bu konu en kısa zamanda aydınlatılmalıdır. Aydınlatılmaması garip bir durumdur" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE KOLLANACAK SÖYLEMLERİ TEKRARLANIYOR"

Koç, "Fenerbahçe için her sezon öncesi 'Şampiyon olacak' denilir. Aynı senaryo, yine aynı kişiler. Tuzağa düşmeyin. Utanmadan 'Fenerbahçe TFF'si, Fenerbahçe MHK'sı' söylemleri devam ediyor. TV'lerde böğürerek, 'Fenerbahçe kollanacak' söylemleri tekrarlıyor. Dikkat etmeliyiz" dedi.

"SPORCULARIMIZ OLAĞANÜSTÜ DİKKAT ETMELİ"

Korona virüs pandemisinden dolayı yaşanılan sıkıntılara değinen Ali Koç, "Her hafta görüyoruz o takımda korona var bu takımda var diye. Euroleague'de 4 haftada 4 maç iptal edildi. Sonra kural değiştirdiler, maçlar ertelenecek şeklinde. Benim burada özellikle sporcularımıza çağrım var. Olağanüstü halde olduğumuz durumu kendi hayatlarınızda da uygulamanız. Sakatlık sahada olabilir ama bunun dışındaki her türlü sağlık sorunu dışında dikkatli olmamız lazım. Gidişatımızı engelleyecek en önemli unsurların başında bu korona belası söz konusu. Sporcularımız hem kendilerini hem ailelerini hem kulüplerini korumaları gerekir. Özel hayatlarda feragat etmek gerekiyor. Dün testlerimiz yapıldı. Tertemiz çıktı, iyi gidiyoruz. Basketbol takımımızın Euroleague'de 17 deplasmanı var. 1-2 deplasman dışında tarifeli gidiyorduk onları kaldırdık ve özel uçakla gidiyoruz. Euroleague kadınlarda fanus sistemi var. Türkiye'de ev sahipliği yapılacak. Seyircisiz fanus ortamında ligleri sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"HER BİR ADAY KULÜP İMKANLARINDAN FAYDALANABİLİR"

Haziran 2021 yılında gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurul ile ilgili konuşan Koç, "Pandemi olmasa da er ya da geç bizim gibi 33 bin üyesi olan kurumların elektronik genel kurula sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Benim düşüncem korona konusu bizleri seneye de yoracak. Bundan 7-8 ay sonra seçim zamanı geldiğinde altyapısı hazır olan bu sistemin gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz. Belki biz bunun öncüsü olacağız. Bence katılım da artar. Bununla beraber seçim senesine girdik. Benim en büyük hayalim Fenerbahçe'de en demokratik seçim yapılması. Her bir aday tesisleri, televizyonu ve radyoyu istediği şekilde kullanabilir. Burada kesinlikle ayrım yapılmayacaktır. Bizler de devam etme kararı çıkarsa kulüp imkanları kullanmayacağız. Şimdiden size bunun sözünü veriyorum" şeklinde konuştu.

"Ülkemize en uyan yasayı çıkartmak gerekiyor"

Gündemde olan spor yasası ile alakalı açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı, "Bir yasa çıkarırken bir süreç ve maddeler vardır. Geçen Kulüpler Birliği'nde yaptığımız toplantıda rahatsızlığı dile getirmemize rağmen Başkan Mehmet Sepil'in açıklamaları yanlış anlaşılabilir. Ben Fenerbahçe adına konuşabilirim. Ne yasanın gelişme süreci doğrudur, bizlerden görüş alınmıştır ama ne kadarı taslağa girmiştir bilmiyoruz. Bu milyonları etkileyen bir unsurdur. Bunun süreci tüm paydaşların beraber çalıştığı şekilde olması gerekir. Futbol tarafında bilhassa sıkıntılar var. Bunları uluslararası federasyonlara kabul ettirmek zor gözüküyor. Fenerbahçe olarak bu konuda aceleye gelmeden sağlıklı bir süreç içinde ülkemize en iyi uyan yasayı çıkartmak gerekiyor" dedi.

"YENİ GELİR KALEMLERİNE İHTİYAÇ VAR"

Yeni gelir kalemlerine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ali Koç, "Buradaki en büyük fırsat pek çok dijital adımdan geçmektedir. Fenerbahçe olarak son 1 senedir yoğun çalışmalarımız oldu. Bazılarını hayata geçirdik, bazılarını hayata geçireceğiz. Youtube'dan beklentim çok çok yüksek. Bir Alex, Emre, Volkan Demirel jübile maçı YouTube'dan 10-15 liraya yapılabilir. 1 milyon kişinin izlediği imkanlar var artık. Bunları en iyi şekilde kullanmamız lazım. Hiç başka yerlerde ulaşamayacağınız, futbolcuların başka yönlerini gösteren çok güzel çalışmalar var. Oğlum ve kızım deli gibi seyrediyor. Orada desteklerinizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"VERGİ İADELERİ GİBİ ŞEYLER SAĞLANMAZSA AMATÖRDE KULÜPLER KENDİLERİ KAYNAK HARCAYACAK"

Koç, kulüplerin mali olarak çok büyük sıkıntıda olduğunu vurgulayarak, "Sıkıntılı mali durumun üstüne kur etkisi geldi. Ne yazık ki maliyetlerimizin, harcamalarımızın yüzde 70'i yabancı harcama biriminde. Stopaj iadesi belli kontratlarda vergi iadesiydi. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle düzenlemeyle imza atıldı. Ancak ocak ayında bu durum durdu. Her ay ödememizi yaptıktan sonra 6-7 gün içerisinde iade alıyorduk ve bunları amatör branşlara harcıyorduk. Stopaj iadesi ocak ayında durduruldu. Yerine ne konacağı belli değil. Bu kadar iyi çalışan sistem neden durduruldu bilmiyoruz. Bundan sonra amatörlere sponsorlar, kombine bilet ve stopaj iadesi gibi şeyleri sağlamazsa kulüpler kendileri kaynak harcamak zorunda kalacak" açıklamasını yaptı.

"YAYINCI KURULUŞTAN NE ALACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL"

Sponsorluk ve yayıncı kuruluş gelirleri ile alakalı görüş bildiren Koç, "Vergiler yüzde 20'den 40'a çıktı ve pandemi etkisi geldi. Pandemiden dolayı loca satamıyoruz. Elimizde 7-8 locamız kaldı. Normalde hepsini satmamız lazım. Kombine satamıyoruz. Bu çok önemli bir gelir. Maç bileti de satamıyoruz ve gelir kaybımız var. Böyle olunca sponsorların iştahı azalıyor. Yayıncı kuruluş en büyük gelir kalemi. Orada ne alacağımız belli değil. Geçen sene indirim yapılmıştı, bu sene de isteniyor. Bu sene normal şartlara dönmeliyiz diyoruz. Ne alacağımızı bilmiyoruz, söylenen rakamlardan daha küçük rakamlar ve bir de bunu 21'e böleceğiz. Önceden 18 takımdı şimdi 21 takım var. Finansal açıdan pek çok olumsuzluklarla başladık" şeklinde konuştu.

"BİZİM ETRAFIMIZDA DÖNEN SENARYOLAR VE ÜRETİLEN ALGI OPERASYONLARI VAR"

Sezon başında sarı-lacivertli takım için ortaya atılan 'transfer yapamaz' söylemlerini hatırlatan Koç, "Devre arasında yapamadığımızda her şey güzeldi. Üstüne limitler açıldı, Türkiye gerçeklerinin yakından uzaktan alakası yok. Biz doğru hamleleri yapıp bankaların desteğini alıp, pahalı futbolcularla kontrat yenilemeyip, Vedat ile Jailson'u satarak, bir sürü oyuncu aldık. Mukaveleleri gidenlere göre çok düşük. Bu hamleleri yapınca Fenerbahçe kural tanımıyor, hile yapıyor diye kakafoni başladı. Sağolsunlar kongre üyelerimiz ne olduklarını görüyorlar. Yok MHK değişti, Fenerbahçe'nin MHK'sı dediler. Fenerbahçe'nin TFF ile yaşadıkları ortada. 6 ay önce şampiyonluğumuza mal olan bir transfer yapamadık, sol bek alamadık. O zaman hiçbir problem yok ama biraz böyle oldu mu hemen şampiyon olacağız. Şımarık Fenerbahçe diyorlar hemen. Fenerbahçe şeffaf değil diyorlar. SPK'nın baremleri var ve onlara göre açıklıyoruz. Bizim etrafımızda dönen senaryolar, Fenerbahçe etrafında üretilen algı operasyonları var. Biz işimize bakmaya çalışıyoruz. Omuz omuza verdik, camianın hak ettiği başarıyı sağlamak istiyoruz. Fenerbahçe şampiyon tuzağına düşmeyeceğiz ve işimizi en iyi şekilde yapacağız. Camiamıza söylüyorum ne olur basında çıkan Fenerbahçe şampiyon söylemleri içinde bulunmayın. 3. yılına giren bir başkan, 0 km sportif direktör, 3. takımını çalıştıran bir hocamız var. Genciz, tecrübemiz eksik ama çok dinamiğiz. Birbirimizin artılarını, eksilerini çok iyi biliyoruz. Huzur içindeyiz ve kimyamız uyuşuyor. Doğru yoldayız. Şans bize gülerse daha iyi olacak" dedi.

-İHA-