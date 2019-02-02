Ali Koç: "Enkaz Edebiyatı Yapmaya Gelmedik"

"Fenerbahçe'yi bu mutlu yarınlara, sürdürebilir sportif başarılara hep birlikte kavuşturabiliriz""Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum kabul edilebilir değildir""Uzun vadede kulübümüze mali yapıdan katkı sağlayacak takviyeler yaptık""Takımımız söylendiği kadar kötü bir takım...

"Fenerbahçe'yi bu mutlu yarınlara, sürdürebilir sportif başarılara hep birlikte kavuşturabiliriz"



"Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum kabul edilebilir değildir"



"Uzun vadede kulübümüze mali yapıdan katkı sağlayacak takviyeler yaptık"



"Takımımız söylendiği kadar kötü bir takım değildir"



"Önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayıyız"



"Fenerbahçe için elimizi kayanın altına koymaktan çekinmeyiz"



"Biz kesinlikle ayrıcalık veya imtiyaz istemiyoruz"



"Omuz omuza verip Fenerbahçemiz için fedakarlık yapmalıyız"



"Mayıs ayı sonuna kadar 60 milyon Euro kar yapmamız lazım"



"Fener karanlığı aydınlatmak için vardır"



Mustafa AKIN/ İSTANBUL, -



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Ali Koç, sarı-lacivertli camianın en üst makamına gelip hesap vermenin çok önemli olduğunu ifade etti. Toplantıya enkaz edebiyatı yapmaya gelmediklerini dile getiren Ali Koç, "Biz buraya Fenerbahçemizi hak ettiği yapıya mutlu ve güvenli yarınlara taşımak için, umutlu bir gelecek için talip olduk. Sizler de bizlere bu görevi verdiniz. Bu zor yoldaki en büyük gücümüz motivasyon konumuz sizler ve camiamızın desteğidir. Bu yolda mümkün olduğunca en şeffaf şekilde paylaşmalıyız. Finansal açıdan sıkıntılı dönemlerden çıktıktan sonra bir daha bu durumlara düşmemek adına siz ve bütün üyelerimiz milyonlarca taraftar bunlardan sorumlusunuz. Fenerbahçe'yi bu mutlu yarınlara sürdürebilir sportif başarılara hep birlikte kavuşturabiliriz" dedi.



"TAKIMIMIZ SÖYLENDİĞİ KADAR KÖTÜ BİR TAKIM DEĞİLDİR"



Futbol takımının ligin ilk yarısında aldığı sonuçların Fenerbahçe'ye yakışmadığını söyleyen Ali Koç, "Takımımız istediğimiz seviyede olmasa da kim ne derse desin bizim takımımız söylendiği kadar kötü bir takım değildir. Bizim yaşadıklarımız olağandışı durumlardır. İnanıyorum ki bu olağandışı durumlardan da süratlice kenetlenerek psikolojik üstünlük sağlayarak üste çıkacaktır. Bu takım iyi bir takımdır ve ligin ikinci yarısında hep beraber göreceğimize inanıyorum. Bu gerçekleri bilerek Ersun hoca yönetiminde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ocak ayında transfer yapmak zordur. Takımlar kilit oyuncularını bırakmaz. Bizim gibi finansal alanda manevrası dar kulüpler kiralama seçtiği içinde son dakikaya kadar kiralamada takımlar en iyi şartlar için uğraşırız. Hocamızın transfer doğrultusunda 5 tane yeni transfer yaptık. Umuyorum bu adımın sonuçlarını önümüzdeki haftalarda yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamak istiyoruz. Bir noktaya takviye yapamadık o da santrfor. İnşallah önümüzdeki transfer penceresinde kuvvetlendireceğiz. Bizim bir transfer politikamız var. Yazın yaptığımız bu transferlerde istediğimiz verimliliği alamadık. Kulübümüzün mali durumunu göz önünde bulundurmak durumundayız. Bu imkanları göz önünde bulundurarak bir yaş aralığı olarak uygun maliyetli yüksek potansiyelli uzun vadede kulübümüze mali yapıdan katkı yapacak takviyeler yaptık. Önümüzdeki dönem gelmesi beklenen yabancı kotasına gelecek olan sınırlamalardan dolayı Türk oyunculara önem verdik. Diego Reyes verim alamadığımız bir oyunculardan biriydi ve kendisi İspanya'ya gitti. Aatif'a çok talep vardı biz Rize'ye kiralamayı tercih ettik. Bizim için Anadolu'da iki tane şehir vardı ayrı olarak. Birisi Rize birisi Sivas. Uygar Mert Zeybek İstanbulspor'a verildi. Salih Uçan'ı kiralık vermiştik Miha Zajc karşılığında Empoli'ye verdik" diye konuştu.



"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"



"UEFA listesine kimi satarsan sat kimi alırsan al en fazla 3 kişiyi bildiriyorsunuz" diyen Ali Koç şöyle konuştu:



"UEFA'da olamayan isimler var. Zor bir seçimdi. Hocamız listeyi açıklayacaktır. Dün bir tercih yaptık. 1 puanla başladığımız sezonun ikinci yarısında galibiyetler bizim için 3 puanın ötesinde. Attığımız adımların doğru adımlar olduğunu görmek, gücümüzü göstermek adına çok iyi bir psikolojik şey oldu bu galibiyetler. Kayserispor maçıyla bunlar sürecek ve önümüzdeki maçlardan hedef 9 puan almaktır. Sezonun ikinci yarısındaki gayemiz futbolumuzu ve kadro omurgasını geliştirip takım ruhunu geliştirmek ve çok daha hazır hale gelebilmek. Fenerbahçe futbol takımı önümüzdeki sezon Ersun hoca ile beraber en önemli şampiyonluk adayı olacaktır."



"SEYİRCİ ORTALAMALARINDA EN ÜST SEVİYEDEYİZ"



Sezon başındaki yönetimsel yanılgılar sonucunda yüzlerinin gülmediğini kaydeden Ali Koç, "Şu gelinen noktada yaz transfer döneminde yapılacak birkaç takviyeyle önümüzdeki sezon şampiyonluk için en önemli favorisi olacaktır. En zor günlerimizde bize eşsiz destekle bize geleceğimizle ilgili en büyük umut Fenerbahçe taraftarı olmuştur. Bu sene ligde benim başkanlığımızda tarihimizin en başarısız dönemi de olmamıza rağmen seyirci ortalamalarında en üst seviyedeyiz. Her maçımızı dolu tribünlere oynuyoruz. Zannedersiniz dün şampiyonluk derbi maçı gibiydi. Taraftarımız en sıkıntılı günlerde bile en sonuna kadar desteklerini gösterdiler. Tribün tıklım tıklım dolmasına rağmen homojen bir şekilde takım destekleyemiyoruz. Senkronize olamadık. Bunu aştığımız zaman Kadıköy'den çıkış olmayacak. Üzüntümüz ise sezon başındaki sevgi saygı dedik, küfre saygı dedik. Bazı maçlarda zaman zaman ama dün de oldu. Hem bize hem maddi açıdan külfeti oluyor. Geçen seneye nazaran küfürden ve taraftar olaylarından yediğimiz cezalar azalmıştır" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE İÇİN ELİMİZİ KAYANIN ALTINA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"



Futbolda işlerin iyi gitmediği zaman ne konuda olursa olsun bütün başarıların görülmediğini söyleyen Ali Koç, "7 aydır çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yönetime geldiğimizden bu yana kendimize has bir tarzımız konumuz bakış açımız oldu. Bardağı hep dolu tarafından görmeye öncelik verdik. Rakiplerimize paydaşlarımıza olumsuz seslere bile saygı ve sevgiyle yaklaştık. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde seçim öncesi belirttiğim gibi yakışan bir tavır takındık. Bundan sonrada saygı ve sevgiden kusur etmemeye halkın takımı olan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yakışan bir olacağız. Son dönemlerde bazı gelişmeler var ki çok farklı davranmaya mecbur bırakıyorlar. Bağışıklık sistemi güçsüzleştiği zaman çıkan uçuklar gibi camiamız içinde organize bazı olayları yoğunlaşarak geliştiğini görüyoruz. Futbolda ilk sezonumuzdaki her tökezlenmemizi, olağan üstü kötü gidişatı fırsat bilerek saldırılar gerçekleştiren. Bazı medya bağlantıları olan insanların tek bir amacı var. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimini yeniden yapılandırmak ve beni ve yönetimi bezdirmek. Biz buraya bu camianın büyük bir güveni ve desteğiyle kulübümüzün en kötü mali durumunda en kötü gününde elimizi taşın altına koyduk. Seçim döneminde bazen kazanırken kaybedersiniz bazen kaybettiğiniz zaman kazanırsınız. Fenerbahçe için elimizi kayanın altına koymaktan çekinmeyiz. Zaten bizim anladığımız Fenerbahçe ruhu da bunu gerektirir. Kimler ne planlar yaparsa yapsın. Hangi medya mecralarını veya mensuplarını iletişim yapmak adına kullanırsa kullansınlar. Camiamız arkamızda olduğu sürece bu yoldan dönmeyeceğiz. Bizi asla vazgeçiremezler. Boşlarına enerjilerini harcamamaları için, başka işlerle uğraşmaları için söylüyorum. Buradaki asıl hedef benle yönetimin camiamızla aramızdaki güçlü bağı kırmaktır. Bütün Fenerbahçelilerde emin olsunlar siz bize destek olduğunuz müddetçe saygısız yorumlar bizi sadece güçlendirir ve motive eder. Gözünüz arkada kalmasın biz sahip çıkarız. Bizim yolumuz çok uzun biz buraya 3-5 gün için gelmedik. Biz bu kulübü her anlamda hak ettiği yarınlara taşımak için bu göreve soyunduk bu konuda çok kararlıyız. Her türlü samimi eleştiriye açığız. Arkasında art niyet olmadığı müddetçe eleştirinin her türlüsüne açığız. Bunlardan ders çıkarmaya özen gösteririz. Normal hayatımızda da burada da böyleyiz. Biz FB TV'de hiçbir programa müdahale etmiyoruz. Zaman zaman yerden yere vurulduk. Biz bu duruma karışmıyoruz. Karışmadığımız içinde eleştiriliyoruz. Biz buna açık bir yönetimiz. Fenerbahçe'nin her iyiliği için yapılacak her eleştiri başımızın üstündedir. Fenerbahçe üzerinden kendi kişisel menfaatleri için 7'nci ayda ortalığı yangın yerine çeviren, linç kampanyaları başlatan ve kötü gününde bir kez daha zarar verip dizayn etmek isteyen sonuna kadar karşısında duracağız. Fenerbahçe Spor Kulübü kimsenin kişisel şeylerine kurban edilmemeli. Artık eskisi kadar iyi niyetli davranmayacağız. Biz daha çok yeniyiz. Bizi henüz tanımıyorlar ama tanıyacaklar alışacaklar" şeklinde konuştu.



"BİZ KESİNLİKLE AYRICALIK VEYA İMTİYAZ İSTEMİYORUZ"



Ali Koç, hakem kararları ile ilgili durumları istemeyerek de olsa dile getirdiklerini kaydederek, "Bursaspor maçında ve Malatyaspor maçında verilen verilmeyen kararların ardından maçı kazanmış olmamıza rağmen açık yüreklilikle kimseye hakaret etmeden bu kararların VAR'da görülmesine rağmen dikkat çekmeye çalıştık. Biz kesinlikle ayrıcalık veya imtiyaz istemiyoruz. Hakemlere bizim maçlarda verilen kararlardan dolayı düdük astırmak olamazda. Lobi yapmaya tenezzül etmedik. Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra bir kişi federasyonu aramadık. Doğru olması gereken odur. Bu kararlara saygıda kusur etmeden dikkat çekmeye çalıştık. Fenerbahçe ligde istenmeyen yerde olmayabilir ama bunun baş sorumlusu biziz. Ama göz göre göre hak yenmesinin savunulması durumu da bizim görevimizdir. Sarı kart sınırında olan oyuncularımızın aldığı kartlar, verilen verilmeyen kartlar. Ben inşallah yanılıyorumdur. Umarım bu konuya bir daha deyinme ihtiyacı olmaz" dedi.



"OMUZ OMUZA VERİP FENERBAHÇEMİZ İÇİN FEDAKARLIK YAPMALIYIZ"



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mali anlamda en çok ihtiyaç duyulan dönemde olduklarını ifade eden Ali Koç şunları söyledi: "Biz fedakarlık yapacağız ama bu bir davadır. Hep beraber topyekün bir süre boyunca imkanlarımız yettiğince elimizi taşın altına koymak durumundayız. Hem mali bağımsızlık açısından hem de FFP açısında fon oluşturmak durumundayız. Omuz omuza verip Fenerbahçemiz için fedakarlık yapmalıyız. Ancak bu şekilde mali özgürlüğümüz konusunda ilerleme sağlayabiliriz. Devletimizin inisiyatif alarak bu içinde bulunduğumuz durumlara çare aramaktadır. Bu son derece önemlidir. Detaylarına henüz vakıf değiliz. İnanıyoruz ki kulüpler ve bankalar bu konuyu değerlendirip kulüplerimize nefes aldıracaktır. Kampanyamızı yapmak durumundayız e destek bekliyoruz. Her anlamda kulübümüzün gelirini arttırmak durumundayız. Biz kulübümüzün mali konularına sahip çıkmadığımız kadar çıkıyoruz ve aynı zamanda gerçekçiyiz. 120 milyon Euro'ya yakın kaynak oluşturduk. Mart ayına geldiğimizde bizim likit durumumuzda tekrar arayışa girmek durumuna geldik 7-8 ayda. Yakında detaylar açıklanacaktır."



"MAYIS AYI SONUNA KADAR 60 MİLYON EURO KAR YAPMAMIZ LAZIM"



Başkan Ali Koç, UEFA ile yapılan görüşmeden de bahsederek, "İlk defa komitenin önünde sunum yapmak için ben katıldım. Bizden önce TFF sunum yaptı. Bizden sonra Trabzonspor sunum yaptı. Bana göre toplantı iyi geçti. Serdar Bey'den aldığım bilgi toplantının son derece olumlu geçtiği ve geçmiş toplantılarda ciddi soruların sorulduğu ifade edildi. Bu bir bilgi paylaşım toplantısıydı. Finansal Fair Play (FFP) bizim bugünden Mayıs ayı sonuna kadar 60 milyon Euro kar yapmamız lazım ki yaptığımız anlaşmaya riayet edelim tabii bu mümkün değil. Bunlarında muhtelif yöntemleri var. Biz bunları anlattık. Bunlardan bir tanesi sermaye artırımını kabul ettirmeye çalıştık. Bu durum onların alıştığı bir durum değil. Dolayısıyla sermaye artırımı diğer kulüp sahiplerinin yaptığı gibi değil. Kabul edilir edilmez bilmiyoruz. Fon oluşturma kampanyası için ne kadar kaynak oluşturursak bunu da gelir olarak kaydettirme imkanı çıkabilir. Bu imkan olduğu takdirde bambaşka şeyleri konuşabiliriz. Dolayısıyla bunu sadece finansal olarak ihtiyaçları karşılamak için değil FFP'yi aşmak içinde görmeliyiz. Umut korkudan güçlü en önemli duygudur. Umut insanoğlunun yakıtıdır. Biz Fenerbahçe için bu yola her türlü riski tehlikeyi göze alarak çıktık. Dolayısıyla sağlık dışında hiçbir şey hedefimizden doğru bildiğimiz yoldan saptırmayacaktır. Mücadeleler hayatta her zaman vardır. Onlar olmasa şimdi ve daha sonra olabileceğimiz kadar güçlü olamazdık. Biz bu mücadeleler sayesinde çıkarttığımız derslerle daha da güçleniyoruz. Bizim Fenerbahçe için hayalimiz var. Milyonlarla beraber kurduğumuz bir gönül birliğimiz var. Bu hedef hayaller içerisinde sonuna kadar tüm arkadaşlarım doğru bildiklerimizi yapıyor olacağız. Dikkat dağıtma hedefli oyunlardan etkilenmeden yoğun bir konsantrasyon ve hedeften gözümüzü ayırmadan yolumuza devam edeceğiz. Bunu yaparken de her geçen gün güçlenerek ama cebimizdeki dersleri de unutmayarak. Bizim bu hep birlikte kurduğumuz hayalimiz oldukça sizlerde destek oldukça güzel geleceğe er yada geç ulaşacağız. Fenerbahçe'nin içinde olduğu bu zor dönemlerde nemalanmak isteyenlere hatırlatma yapmak istiyorum. Karanlık niyetleriyle bizi korkutmak isteyenler asıl kendileri korkmalıdır. Fener karanlığı aydınlatmak için vardır" diye konuştu.



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KAMERA: Yılmaz BEZGİN - : Akın ÇELİKTAŞ

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