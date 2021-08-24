Üye Girişi
Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu - Son Dakika

Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu

24.08.2021 18:22

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko arasında yapılan iş birliği anlaşmasında uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir cümle kullandı. Bahçeşehir Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel'e, "Sizin de sağlam Beşiktaşlı olduğunuzu biliyorum. Hepimizin bir kusuru var. Benim de babam Beşiktaşlı" sözlerini söyledi.

Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Kulübü, Bahçeşehir Koleji'nin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun kullanımı için anlaşma imzaladı.

Sporx'in haberine göre; Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Bahçeşehir Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ile Bahçeşehir Kulübü Genel Sekreteri Alpaslan Aydın katıldı.

Anlaşmanın ardından yaşanan diyalog gündeme damga vurdu.

"HERKESİN KUSURU VAR"

Ali Koç, şu sözleri sarf etti: Önümüzdeki sezon burada 70 küsur maç olacak. Bize Fenerbahçekler 'Bahçeşehir maçına girecek miyiz' diye soruyor. İletişim ekibiniz çok güzel işler yapıyor. Markanız eğitim dalında aldı başını gidiyor. Tez zamanda bakarsınız eğitim iş birliği için basın karşısına geçeriz. Size bu kitabı hediye etmek istiyoruz. Bu kitap tarihimizi ele alan bir kitap. Sizin de sağlam Beşiktaşlı olduğunuzu biliyorum, hepimizin bir kusuru var, sağlık olsun. Benim de babam Beşiktaşlı. Fenerbahçe'ye olan gönül bağınız inanıyorum ki buraya göz atınca daha da artacaktır. Bu iş birliğimiz kuvvetlenerek büyüsün istiyorum.

Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı 19:00 Son Dakika: Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti 18:43 Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti 18:29 Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim 17:47 Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı 17:27 Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı 17:15 Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı
Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam 17:04 Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler 16:53 Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler

Son Dakika Haberleri
18:53 Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi
18:43 Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti
18:42 Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok
18:28 Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti
18:22 Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu
17:55 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
17:47 Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
17:44 Kaptan Arda Turan'ın, "Seni sırtımızda taşıyalım" diyen taraftara verdiği cevap mest etti
17:36 Şarkıcı Kenan Doğulu'dan, ''Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktı'' iddiasını yalanlama geldi
17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik         
19:10
Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi         
18:53
Pentagon'dan Taliban'ın Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok         
18:42
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız         
17:29
İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi         
17:19
Vicdanları sızlatan anlar! Aracının alarmı çaldı diye kız çocuğunu kemerle dövdü Vicdanları sızlatan anlar! Aracının alarmı çaldı diye kız çocuğunu kemerle dövdü         
17:12
Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı         
16:55
13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder         
16:22
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu         
15:26
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın         
15:21
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 19:16:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement