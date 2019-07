Ali Koç: 'Fener Ol'un ilk üç ayında hedefin dörtte birine ulaştık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fener Ol kampanyasının 4 Nisan 2020'ye kadar devam edeceğini dile getirerek, "Kampanyamızın ilk üç ayında hedeflediğimiz rakamın dörtte birine ulaşmış olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu Türkiye çapında bu güne kadar yapılmış en büyük kitlesel destek çalışmasıdır ancak daha gidecek çok yolumuz var" ifadelerini kullandı.Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi yayın organlarından Fenerbahçe Dergisi'nin temmuz sayısındaki başyazısında, taraftara seslendi. Haziran ayında camianın çok değerli isimlerinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Koç, şunları kaydetti:"Fenerbahçe Ailemizin Değerli Üyeleri,Geride bıraktığımız ayda kulübümüz adına önemli süreçleri hep birlikte yaşadık, takip ettik. Haziran ayında camiamızın çok değerli isimleri aramızdan ayrıldı. Şeref Has ve Eyüp Karadayı'dan sonra da 10 yıl boyunca formamızı giyen, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz ve eski milli futbolcumuz Şükrü Birand'ın aramızdan ayrılışının derin acısını ve üzüntüsünü yaşadık. Kendilerine Allah'tan rahmet; ailelerine, sevenlerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."Fener Ol kampanyasının önemine dikkat çeken Ali Koç, yazısında şu ifadelere yer verdi:"16 Haziran'da değerli üyelerimizin katılımlarıyla Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiğimiz Mali Genel Kurulumuzda, kulübümüzün konsolide mali raporlarını camiamız ile paylaştık, ibra oylamasını gerçekleştirdik, üyelerimizin görüşlerini dinledik ve kendilerine önümüzdeki dönem planlarımızı anlattık.Bu noktada destekleri, güvenleri, eleştiri ve önerileri ile genel kurulumuza katılarak fikirlerini sunan üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim bir şeyi dergimiz vasıtasıyla bir kez daha dile getirmek istiyorum: Her bir kongre üyemiz kulübümüz adına sorumluluk hissetmeli.Değerli oylarınızla başkanlık ve yönetim makamında bulunan herkesin de bu kulübe, geleceğine ve sizlere karşı sorumluluğu var.Bu sebeple mali genel kurullarda sizlere sunulan tüm rakamları ve tabloları bugün de yarınlarda da en ince ayrıntısına kadar okuyun, sorgulayın ve yanlışa her kim olursa olsun izin vermeyin, dur deyin ki bugün yaşadığımız finansal sorunlar bir daha yaşanmasın. Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizlerden en büyük ricam budur.Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen Fenerbahçe çatısı altında üstlendiğimiz bu önemli göreve layık olmak adına her zaman ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.Mali bağımsızlığımız için attığımız adımlardan biri olan Fener Ol kampanyasında üç ayı geride bırakırken Türkiye'nin en büyük camiası olduğumuzu bir kez daha gösterdik.Fener Ol'a katkı sağlamak adına Acun Ilıcalı'nın önderliğinde hayata geçirilen WinWin projesi 22 Haziran'da sona erdi ve hem maddi hem de manevi anlamda birbirinden değerli ödüller sahiplerini buluyor.Fener Ol kampanyamız ise 4 Nisan 2020'ye dek devam ediyor. Kampanyamızın ilk üç ayında hedeflediğimiz rakamın dörtte birine ulaşmış olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu Türkiye çapında bu güne kadar yapılmış en büyük kitlesel destek çalışmasıdır ancak daha gidecek çok yolumuz var.Bizim için toplanan rakamdan daha önemlisi, katılım sayısı ve sahiplenmenin yüksek olmasıydı. Öyle de oldu. Kampanyamıza destek olan tüm taraftarlarımıza bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gönülden inanıyorum ve biliyorum ki Fenerbahçesi için elinden gelen her şeyi düşünmeden yapan ve yapacak olan milyonlarca taraftarımız var. İşte bu da bizi güçlü kılan en değerli etkendir.En büyük mali sıkıntıyı yaşadığımız bugünler geride kaldığında camiamız gönül rahatlığıyla"Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı tek vücut olarak zor günlerinde kulübün yanında olmanın gururunu ve onurunu yaşadık" diyecek.Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanmasında UEFA Disiplin Kurulu'nun vereceği kararın bizzat etkili ve bağlayıcı olduğunu daha önce de dile getirmiştim.UEFA kararını bekliyor olmakla birlikte gerekli tüm çalışma ve hazırlıklar da bir yandan bu karardan bağımsız şekilde yürütülüyor. Hocamızın beklentileri, takımımızın eksikleri ve giden oyuncularımızdan boşalan pozisyonlar için kulübümüzün imkanları doğrultusunda en iyi, en doğru ve en faydalı isimler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor.Geride bıraktığımız ay, 2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu Futbol Takımı kombinelerini satışa çıkardık. Bu sezon tüm kalbimle inanıyorum ve biliyorum ki taraftarlarımız yine takımımızın yanında olacak; ilk saniyeden son düdüğe dek Fenerbahçe'nin en büyük gücü olacaklar. Her zaman olduğu gibi camiamızın coşku, heyecan ve birlikteliği, kulübümüzü yarıştığı her kulvarda başarıya ulaştıracak en önemli güç olacak.Takımımız da camiamıza yakışır şekilde bir mücadele ortaya koyarak formamızın ve taraftarlarımızın hak ettiği şekilde bir karakter sergileyecek.Sezonun kapanmasının ardından takımlarımızın yaz dönemi arasında olduğu bu süreci, gelecek sezonun Fenerbahçesini oluşturmak adına en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle; takımlarımızda görev alan, formamızı başarıyla taşıyan ancak sezon sonunda yollarımızı ayırdığımız tüm değerli isimlere katkıları için teşekkür ediyor; ailemize yeni katılan, katılacak olan takımlarımızın gücüne güç katacak tüm yeni sporcularımıza da Fenerbahçemize 'hoş geldiniz' diyor ve başarılar diliyorum.Basketbola veda eden kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın formasını 13 yıl boyunca büyük bir gururla taşıyan, parkedeki başarıları ve her şeyden önemlisi duruşuyla Fenerbahçeli olmayı en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen'e tüm hizmetleri için teşekkür ediyor; Çubuklu formamız ile sayısız başarı yaşayan, rekorları gururla tarihimize kazıyan kaptanımıza hayatının geri kalanında başarılar diliyorum.Şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım sorumlu oldukları branşların yeni sezon yapılanmaları adına kulübümüzün mali şartları çerçevesinde en doğru adımları atmak için çalışıyorlar.Fenerbahçe'nin köklerinden, tarihinden aldığı güç ve taraftarlarının koşul gözetmeksizin ortaya koyduğu destek ile yeni sezonda da başarılarımız ve duruşumuzla Türk sporunda yine öncü ve örnek olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.Bu ay şanlı Fenerbahçe tarihinin en önemli dönüm noktası olan hain terör örgütü FETÖ kumpasının, 3 Temmuz 2011'in, 8. yıl dönümünü geride bırakacağız.Bugüne dair söylemek istediklerimiz kelimelere sığmayacak olsa da şunu şahsım ve tüm camiam adına dile getirmek isterim ki; kumpas olduğu, tuzak olduğu, kurgu olduğu sayısız kez kanıtlanmış bu davanın verilecek Yargıtay kararıyla artık sona erdirilmesi vazgeçmeyeceğimiz en büyük talebimizdir. Bu konuda kararlılığımız 3 Temmuz 2011 gününden farksızdır.O dönem, camiamız, başkanımız Aziz Yıldırım'ın liderliğinde, yöneticileri ve taraftarlarıyla Fenerbahçesine kalkan olmuş, tek vücut olarak bu zulme karşı kulübüne sahip çıkmayı başarmıştır.Bu camia pek çok farklı konuda görüş ayrılığı yaşayabilir ancak şartlar ne olursa olsun, 3 Temmuz kumpası bizleri aynı amaç altında bir araya getiren gerçeğimizdir.Temmuz ayında ülkemiz adına hiçbir zaman unutulmaması gereken bir başka olay da 15 Temmuz tarihidir. FETÖ'nün alçak darbe girişimiyle bu sefer de ülkemizin bağımsızlığına kast ettiği bu günde, millet olarak verdiğimiz mücadeleyi saygıyla hatırlıyor; hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Camiamız açısından önemli bir gurur kaynağına daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Fenerbahçe Üniversitemiz, Türkiye'nin en güçlü sağlık ve eğitim gruplarından birisi olan Medicana ile iş birliği yaparak Ataşehir'deki merkezinde 2019-2020 eğitim döneminde öğretime başlıyor. Bünyesindeki 5 fakülte ve 12 bölümle öğrenci kabulüne başlayacak olan üniversitemiz, yüksek profilli, uluslararası standartlarda kaliteli bir dünya üniversitesi olma hedefiyle yola çıkıyor. Bu hedef doğrultusunda akademik ve fiziksel altyapısı tamamlanan Fenerbahçe Üniversitesi'nin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Fenerbahçe Kolejimizden sonra üniversitemizin de kulübümüze dahil olması ile Fenerbahçe ailesi daha da büyüyor ve her iki kurumumuzla eğitim alanında da önemli başarıları sağlamayı hedefliyoruz.Sözlerime son verirken bu ay içerisinde kutlayacağımız 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü vesilesiyle ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kalbi sarı lacivert renkler için çarpan, eşsiz bir aidiyet ve içten duygularla Fenerbahçe'ye bağlı olan, bu kulübün bir parçası olan tüm Fenerbahçe ailesinin Fenerbahçeliler Günü'nü kutlarım. İyi ki Fenerbahçeliyiz!"

- İstanbul