Son dakika haberleri... Ali Koç: "Fenerbahçe'nin tam olarak olduğunu bilmiyorsunuz; hodri meydan!"

- Ali Koç: " Fenerbahçe'nin tam olarak olduğunu bilmiyorsunuz; hodri meydan!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

"Mesut transferi geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir konu"

"Transfer yaparken belli kurallar, belli gelenekler vardır"

"Tahkim kuruluna sesleniyorum, gözümüz üstünüzde!"

"Maç saatleriyle ilgili herhangi bir talebimiz olmadı"

ERZURUM - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluş ile ilgili olarak, "Fenerbahçe'nin tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz, üst üste saygısızlık etmekte, hatalar yapmakta, bizi sınamakta bir sakınca görmüyorsunuz. Dolayısıyla hodri meydan" dedi. Başkan Koç, yıldız futbolcu Mesut Özil'in transfer için ise, "Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir konu. Bitebilir de bitmeyebilir de. Daha kesin bir şey yok" diye konuştu.

Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe rakibini 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluş ile yaşadıkları olaylar, Galatasaray futbolcusu Oğulcan Çağlayan'ın aldığı ceza, Mesut Özil ile diğer transfer konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Maç saatleriyle ilgili herhangi bir talebimiz olmadı"

Erzurum'un Fenerbahçe için önemli bir şehir olduğunu belirten Başkan Koç, "Mutluyuz, 4'te 4 oldu. Bu sene hem ligin kısa olması takvim olarak hem daha fazla maç olması hem de pandemi dolayısıyla kulüpler bir sürü inişler çıkışlar yakalayacak. Biz iniş dönemi geçirdik, şimdi çıkışa geçtik. İnşallah böyle devam eder. Haftaya da 3 puan için mücadele edeceğiz. Ligin ilk yarısını mümkün olan en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Maçla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Konuşacağım başka şeyler var. Erzurum Cumhuriyet için önemli şehirlerden bir tanesi. Fenerbahçe için önemli bir şehir. Erzurum Atatürk'ün cumhuriyetin temellerini attığı bir şehirdir. Fenerbahçelilerin çok olduğu bir şehirdir. Erzurumspor'un her zaman Süper Lig'de olmasını istiyoruz. Hangi tarihte olursa olsun saat kaç olursa olsun biz buraya büyük bir şevkle maç yapmaya geliyoruz. Maç saatleriyle ilgili bazı kulüple kış ayları nedeniyle serzenişte bulunuyorlar bizim herhangi bir talebimiz olmadı. Valimize, Erzurumspor başkanına, tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi ağırladılar. Biz de onları aynı şekilde ağırlayacağız" diye konuştu.

"Fenerbahçe'nin tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz"

Yayıncı kuruluşun özrünü samimiyetsiz olarak gördüğünü de söyleyen Koç, "Yayıncı kuruluşla ilgili konuşmak istiyorum. Sezon başından beri gizli kalan bir durum değil. Fenerbahçe Spor Kulübü ile yayıncı kuruluş arasında bazı sıkıntılar, görüş ayrılıkları oldu. Dün oynanan bizle alakası olmayan bir maçta tezahürat efektinde çıkan tatsız bir olay vardı. Bununla ilgili biz bir açıklama yaptık. Yayıncı kuruluş özür açıklaması yaptı. Özür açıklamasını samimi bulmadığımızı, açıklamanın saatine bile baktığınızda altında başka sebepler, konular, nedenler arayabilirsiniz. Son derece ciddiyetsiz, son derece saygısız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Sezon başından beri muhtelif konularda, muhtelif sıkıntılar yaşıyoruz. Kurumun en üst düzeyleriyle bu konuyu konuştuk. Rahatsızlıklarımızı dile getirdik ve bu sorunların düzeltilmesini istedik. İki kurum olarak aradaki sorunun çözülebileceğine inandık. Bizim haddimize değil muhatap olduğumuz kurumda kimin nasıl çalışacağını söylemek. Aynı şekilde kimse de bizim kurumumuza karışamaz. Bugün bunu yayıncı kuruluşun sahiplerinin veya en üst düzeyinin sorunlu olduğunu düşünmüyorum. Ama onların artık büyük bir sorun olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hem bizim yaptığımız görüşmeler hem de dün yapılan bardağı taşıran son damla olan olaydan sonra onlarda artık ciddi bir problem olduğunun farkındalar. Kendi yollarını kendi çizerler. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu sıkıntılar giderilene kadar yayıncı kuruluşla ilişkilerimizin çok sıkıntılı bir düzeyde olacağını söyleyebilirim. Taraftarlarımız bu konuda yeterince tepki göstermediğimizi düşündükleri için de bize de tepkililer. Biz bunu en medeni şekilde çözülmesi için yayıncı kuruluşa imkan verdik, bekledik ama bırakın düzelmeyi daha da kötüye gitti. Buradan sesleniyorum. ya düzelteceksiniz ya da bundan sonra ilişkilerimizi ona göre düzenleyeceğiz. Bundan sonra kendi imkanlarımızla önlemleri, tedbirleri alacağız. Biz iyi niyetle yaklaştık, iyi niyetle sıkıntıları gündeme getirdik. Bunu çözmeleri içi imkan verdik. Sizin için içeride çöreklenmiş yapılanmanız mı daha önemli yoksa Türkiye'de adil, eşit seviyede olması gereken bir yayıncılık yapmak mı daha önemli? Buna siz karar verin. Taraftarımıza sesleniyorum siz de hazır olun. Kesinlikle dekoder, boykot kampanyasına gitmeyeceğiz. Ama son olarak gerekirse onu da yapacağız. Bizden sinyal bekleyin. Yaparsak da futbol tarihinin en ağır kampanyası olacaktır. Fenerbahçe'nin tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz, üst üste saygısızlık etmekte, hatalar yapmakta, bizi sınamakta bir sakınca görmüyorsunuz. Dolayısıyla hodri meydan. Taraftarlar bu konuyu gündemde tutun, sosyal medyada üstüne gidin. Biz bu konuların çözümlenmediğine inanırsak, böyle devam edeceğine inanırsak son çare olarak da hayatlarında tahmin edemeyecekleri en ağır boykotla karşılaşacaklar. Hepimiz aynı gemideyiz. Yayıncı kuruluş başarılı olacak para kazanacak, bizlerde onlar sayesinde gelirlerimizin büyük kısmını onlardan karşılayacağız. Birbirimizi desteklemeliyiz, ortak kampanyalar yapmalıyız, korsana karşı mücadele etmeliyiz. Bundan sonra artık bu iş değişmiştir, bitmiştir. Bu çözülmeyecekse de gösterelim onlara Fenerbahçe neymiş, Fenerbahçe'yi karşına aldığın zaman nasıl misliyle tepki göreceğini de onlara gösterelim. Bizim sabrımız taştı" değerlendirmesinde bulundu.

"Tahkim kuruluna sesleniyorum, gözümüz üstünüzde!"

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan ile ilgili aldığı kararla ilgili konuşan Ali Koç, "UÇK'nın verdiği kararı öğrendik. Bu karar, Türk futbolunun milat olabilmesi için bir fırsattır. Transfer yaparken belli kurallar, belli gelenekler vardır. Bunlara uyulması gerekir, uymayanlarında ceza görmesi gerekir. Yıllardır belli takımların, bilhassa bir takımın bu konulara hep önem vermiyor. Transfer yaparken futbolcu ayartmanın bir bedeli vardır. Tahkim kuruluna sesleniyorum, gözümüz üstünüzde. Son dönemde aldığınız kararlar herkesin olumsuz anlamda herkesin dikkatini çekmektedir" açıklamalarında bulundu.

"Mesut transferi geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir konu"

İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in transferinin geçmişe göre daha yakın olduklarını belirten Başkan Koç, "Ben hala Mesut Özil'in rüya olduğunun söylüyorum. Bizim kulübümüzden bir kişi dahi açıklama yapmamıştır. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir konu. Bitebilir de bitmeyebilir de. Daha kesin bir şey yok. Başakşehir, Visca ve İrfan Can'ı satmayı düşünürse ilgilenebiliriz. Ekibimden bana gelen bir talep yok" diyerek sözlerini tamamladı.