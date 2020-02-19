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Ali Koç: "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Nihat Özdemir'e kızgın ve kırgınız"
13 dakika önce
Ali Koç: "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Nihat Özdemir'e kızgın ve kırgınız" Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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