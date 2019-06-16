Son Dakika Haberleri: Ali Koç: "(Fenerbahçe Üniversitesi) Fenerbahçe olarak ana işimiz olan spor faaliyetlerimize kaynak...
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Ali Koç: "(Fenerbahçe Üniversitesi) Fenerbahçe olarak ana işimiz olan spor faaliyetlerimize kaynak...

1 saat önce

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün olağan mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, üyelerin konuşmalarına cevap verdi.

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün olağan mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, üyelerin konuşmalarına cevap verdi.
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Ali Koç: (Fenerbahçe Üniversitesi) Fenerbahçe olarak ana işimiz olan spor faaliyetlerimize kaynak...
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:06 Kaynak: AA
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