Ali Koç: "(Fenerbahçe Üniversitesi) Fenerbahçe olarak ana işimiz olan spor faaliyetlerimize kaynak...
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- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün olağan mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, üyelerin konuşmalarına cevap verdi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:06 Kaynak: AA
- Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün olağan mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, üyelerin konuşmalarına cevap verdi.
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