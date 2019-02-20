Ali Koç: "Fenerbahçe'ye Hizmete Etmiş Birinin Bu Açıklamaları Yapması Acı Bir Durum" -1-

- Ali Koç: "Fenerbahçe'ye hizmete etmiş birinin bu açıklamaları yapması acı bir durum" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "TFF Nihat beyi kullanmış" "Biz kimsenin karakteriniz tartışmayız"İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Nihat Özdemir'in bir...

- Ali Koç: "Fenerbahçe'ye hizmete etmiş birinin bu açıklamaları yapması acı bir durum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

"TFF Nihat beyi kullanmış"

"Biz kimsenin karakteriniz tartışmayız"



İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Nihat Özdemir'in bir gazetede yayımlanan demeçleri hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunarak, "Fenerbahçe'ye 15 yıl hizmet etmiş birinin bu açıklamaları yapması çok acı bir durum" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonuna geçen hafta hakem hataları hakkında düzenledikleri basın toplantısı sonrası bir gazeteye açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Nihat Özdemir'e cevap verdi. Özdemir'in yapmış olduğu açıklamaların camiaları için çok acı bir durum olduğunu belirten Koç, "Geçen hafta salı günü Semih Özsoy, ardından da perşembe günü ben bir basın toplantısı düzenledik. Bu toplantıyı yapmamızın ana nedeni ligin ilk 4 haftasında yaşanan hakem hataları, bizim için verilen-verilmeyen kararlar, keza rakiplerimiz için çalınan-çalınmayan düdükler sonucu bazı endişelerimiz vardı. Bu endişelerimiz kazandığımız maçlar sonrasında da ifade etmiştik ve bu endişelerimiz Kayserispor maçı sonrasında tavan yapmıştı. Bu hataların sanki bizde sistematik olduğu endişesi hakimdi. Bu konuda açıklamalar yapmaya karar verdik. Bizim bu açıklamalarımız takiben cumartesi günü eski başkanvekilimiz, şu anda TFF Başkanvekili Nihat Özdemir'in özellikle bir medya grubunun manşetine çıkarılmış görüşleri vardı. Bunların bir Nihat Bey'in beyanatı mı yoksa konuşulanların sızdırılması mı olduğunun farkında değildik. Şaşırdık, üzüldük ve bir düzeltme gelir diye bekledik. Niye üzüldük, niye bir açıklama bekledik? Burada iki tane usu var. Bir tanesi kendisin TFF'nin teminatı olduğunu, federasyonun adil yönetim yaptığına dair kefil olduğunun görüşleri vardı. İkinci önemli görüşü ise Fenerbahçe'nin durumuna üzüldüğünü ve bizim yönetim olarak bu başarısızlığa bir kılıf, bir günah keçisi aradığımıza dair görüşleri vardı. Bizim Nihat beyle, Semih Özsoy'un bir tv programında yaptığı açıklamaların arıdan bir toplantımız olmuştu. Bu görüşmemizde Nihat Bey, TFF ve MHK'nin işleyişini hakkında kendi görüşlerini paylaştı. Bu görüşler bizim görüşmelerimizle paraleldi. Cumartesi günü gazetelerde gördüğümüz görüşlerle taban tabana zıt görüşlerdi. Biz de herhalde bir düzeltme gelir dedik ama gelmedi" dedi.

"TFF Nihat Beyi kullanmış"

Nihat beyin bu açıklamaları ile TFF tarafından kullanıldığını belirten Başkan Koç, "Biz içimizde bulunduğumuz durumla ilgili kimseyi suçlamadık, mazeret üretmedik, hakem hatalarına bağlamadık. Pek çok kez başarısızlığın sorulmadan bizim olduğumuzu ifade ettik. Bizim bir kılıf, günah keçisi arayışımız söz konusu olmadı. Bu sebeplerden dolayı bekledik ama bir açıklama gelmedi. Özdemir ile görüştüm. Durumu tam kavramadan bir açıklama yapmak istemedik. Kendisine, sizinle yaptığımız toplantı 'Böyle böyle demediniz mi? Sizin de rahatsız olduğunuzu söylemediniz mi?' diye sorduk. Kendisi 'Evet dedim' dedi. Bu açıklamaları kendisinin yapıp yapmadığını sorduk. Kendisi inkar etmedi. Evet dedi bu açıklamaları söylemek mecburunda kaldım mealinde bir açıklaması oldu. Neden mecbur kaldığını burada paylaşamayacağım ama dinlediğim zaman üzülsem mi, şaşırsam mı, kızsam mı bilemedim. Nihat Bey beyanat vermemiş. Anlaşılan bizimle yaptığı toplantının ardından TFF ile yaptığı toplantıda, bizim açıklamalarımıza serzenişte bulunulmuş. Nihat Bey de bu görüşleri vermek zorunda kalmış. Bizler kapalı kapılar arkasında konuşan insanlar değiliz. Özü sözü bir insanlarız. Özelde konuşulanları da açıklamayı uygun bulmayız. Aramızda geçenleri anlatmam sıkıntılı ortam yaptı. Biz güvenmeyi, güvenilmeyi hayatta ilke edinmiş kimseleriz. Anlaşılan bizim ifadelerimiz federasyonda ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkarmış ve bizim bu açıklamaları boşa çıkartmak için Nihat bey kullanılmış. ya da Nihat bey kendini kullandırtmış. Zira TFF Yönetim Kurulu'nda Fenerbahçe'yi temsilen atanmış birinin onun bizim açıklarımızı zayıflatacak söylemlerin kamuoyunda büyük ilgi görmesi için plan yapılmış. Bu açıklamaların planlı ve programlı yapıldığını görüyorum. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.

"Biz kimsenin karakterini tartışmayız"

Şartlar ne olursa olsun hiçbir kimsenin karakterini tartışmadıklarını söyleyen Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kötü bir süreçteyiz. Bu durumdan çıkacağız. Önemli bir maçımızın öncesinde federasyonda bazı insanlara şirin gözükmek için, bizim açıklamalarımızı zayıflatmak için Fenerbahçe'de başkanvekili yapmış birinin sözlerinin kullanılması camiamız için acı bir durumdur. Biz her zaman TFF Yönetim oluşumunda kulüplerden kontenjan verilip, onları temsilen üyeler alınmaması gerektiğini ifade ettik. Siz hiç herhangi kulüp temsilcisinin bu tip açıklama yaptığını, kulübünü hedef alan bir açıklama yaptığını gördünüz mü? Bu çok acı bir durum. Geçen sene eski yönetimimiz, Fenerbahçe'nin yaşadığı problemler dolayı son derece sert bir açıklama yapmış ve TFF'de Fenerbahçe'yi temsil eden üyelerin istifa etmesini beyan etmişlerdi. Bizim böyle bir isteğimiz olmaz. Biz kimsenin karakterini tartışmayız. İnsanların görüşlerine katılmayabiliriz ama saygı duyarız. Şu olayların yaşanış şekli ve kulübümüz hedef alan söylemlerin Fenerbahçe'ye hizmet eden birisi tarafından yapılmasına acı duydum."

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