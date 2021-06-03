Üye Girişi
Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak - Son Dakika

Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak

03.06.2021 14:19

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,15 milyon euroluk oyuncu satışı yapabileceklerini belirtmişti. Bu satıştan Altay, Ozan ve Szalai'yi hariç tutan Koç, çözümü Allahyar, Frey, Zajc ve Zanka'dan kazanacağı bonservis bedelinde buldu. Sıkı bir pazarlıkla maksimum gelir elde etmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler Nabil Dirar'ın da ayrılmasıyla maaştan açılacak boşlukla çok rahatlayacak.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer döneminde Altay Bayındır, Ozan Tufan ve Attila Szalai hariç 15 milyon Euro'luk oyuncu satışı yapabileceklerini de duyurmuştu. Koç, isim vermeden bir Fenerbahçeli oyuncuya 6 milyon Euro'luk teklif geldiğini söyledi. Fenerbahçe Başkanı, sezonu kiralık olarak geçiren ve kadroda düşünülmeyen oyunculardan gelecek parayı 9 milyon Euro olarak hesapladı.

KİRALIKLAR KENDİNİ GÖSTERDİ

Sarı-Lacivertliler'de Nabil Dirar, Miha Zajc, Allahyar Sayyadmanesh, Michael Frey ve Mathias Zanka geçen sezon kiralık olarak verilmişti. Özellikle Allahyar, Zajc ve Frey kiralık gittikleri takımlarda ortaya koydukları grafikle dikkat çeken isimler oldu.

ALLAHYAR'IN YILDIZI PARLADI

Allahyar Sayyadmanesh'in Zorya ile kiralık sözleşmesi Aralık 2021'de sona erecek. Taraftarlar tarafından yılın oyuncusu seçilen İranlı genç futbolcunun 3.5 milyon Euro'luk opsiyonunu Ukrayna kulübü kullanmayı planlıyor. 19 yaşındaki futbolcu forma giydiği 19 karşılaşmada 5 gol atıp 3 asist yaptı.

FREY BELÇİKA'DA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'ye geldikten sonra bekleneni veremeyen Michael Frey de Waasland Beveren'de tam tersi bir sezon yaşadı. 27 mücadelede 12 gol 3 asist yapan golcü futbolcu Sarı-Lacivertli takıma kiralıktan geri döndü. 26 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen kulüpler bulunuyor.

ZAJC GENOA'DA KALIYOR

Genoa'ya kiralan Miha Zajc da performansı beğenilen oyuncular arasında. Satın alma opsiyonu şartlar oluşmadığı için devreye girmese de Genoa, orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Genoa dışında İtalya'dan bazı takımlar da 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. 31 maçta 1 gol atıp 3 asist yapan Zajc'tan 4 milyon Euro bonservis bekleniyor.

ZANKA VE DIRAR YOLCU

Fenerbahçe, Danimarkalı stoper Zanka ve Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı ise gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Sarı - lacivertliler iki oyuncunun maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor. Sezon başı Zanka Kopenhag'a, Dirar ise FC Brügge'e kiralanmıştı. (Ajansspor)

Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak

Michael Frey, Fenerbahçe, Ali Koç, Euro, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor! Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor! Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti Kritik görevleri bekliyor! İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız göreve hazır Kritik görevleri bekliyor! İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız göreve hazır Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Evde değerli eşya bulamayınca 7 aylık köpeği çaldı Evde değerli eşya bulamayınca 7 aylık köpeği çaldı

Son Dakika Haberleri
14:31 Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor
14:27 İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi
14:24 Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor!
14:24 Balıkesir'de feci kaza: Refüje ok gibi saplanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı
14:22 Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti
14:20 Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira
14:19 Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak
14:07 İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti
13:53 Caner Erkin ve İrfan Can'ın duygulandıran Emre Belözoğlu paylaşımı!
13:47 Beşiktaş'tan savunma hattını güçlendiriyor! Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif gitti
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Terk eden sevgilisini öldüren sanıktan hayrete düşüren ifadeler: Pişmanım ama tahliye istemiyorum Terk eden sevgilisini öldüren sanıktan hayrete düşüren ifadeler: Pişmanım ama tahliye istemiyorum         
14:25
Balıkesir'de feci kaza: Refüje ok gibi saplanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı Balıkesir'de feci kaza: Refüje ok gibi saplanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı         
14:24
Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira         
14:20
Balıklıgöl'e atlayıp valinin gelmesini isteyen adamı, sudan çıkarmak için seferber oldular Balıklıgöl'e atlayıp valinin gelmesini isteyen adamı, sudan çıkarmak için seferber oldular         
14:03
Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti         
13:10
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek         
12:10
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 14:38:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement