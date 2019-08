Ali Koç: "Futbolda finansal durumları göz önünde bulundurarak adım atıyoruz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda transferleri yaparken finansal durumları göz önünde bulundurarak adım attıklarını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda transferleri yaparken finansal durumları göz önünde bulundurarak adım attıklarını söyledi. Koç ayrıca kadrolarını tam olarak ve eksiksiz duruma getirmek için Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istediği isimler üzerinden görüşmelerin son bulma aşamasına geldiğini belirtti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin resmi yayın organlarından olan Fenerbahçe Dergisi'nin ağustos sayısında açıklamalarda bulundu. Yeni sezona dair gelişmeleri ve planları paylaşmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Koç, "Geçtiğimiz ayı kulübümüz adına önemli gelişmeler ve detaylı çalışmalar sonucunda attığımız yeni sezon adımlarıyla tamamladık. Fenerbahçemiz de 29-31 Temmuz tarihlerinde Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham gibi büyük kulüplerin katıldığı Audi Cup turnuvasında yer aldı. Bayern Münih maçında hem futbol hem skor olarak beklentimizin çok uzağında bir performans sergiledik. Ertesi akşam oynadığımız Real Madrid maçında ise yenilmemize rağmen arzuladığımız Fenerbahçe'ye bir adım daha yakındık. Bu iki karşılaşma sayesinde eksik olduğunu bildiğimiz pozisyonlardaki ihtiyaçlarımızı daha net görmüş olduk. Sonuçlardan bağımsız olarak Audi Cup turnuvasında yer almamızın her anlamda çok faydalı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

"FUTBOLDA FİNANSAL DURUMLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK ADIM ATIYORUZ" Bu sezon yönetim olarak futbol özelinde finansal durumlarını göz önünde bulundurarak adımlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Koç, "Kadromuza kattığımız genç isimlere ek olarak direkt ilk 11 oyuncusu olan, liderlik vasfına sahip isimlerle bu sezon ayakları yere basan, hedefine yürüyen, sezona hazır ve güçlü başlangıç yapma noktasında taraftarlarını mutlu eden bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Bu doğrultuda; futbol takımımıza dahil olan Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Murat Sağlam, Garry Rodrigues ve son olarak da Deniz Türüç gibi ailemizin yeni üyelerinin deneyimleri ve becerileriyle takımımıza önemli katkılar vereceğine inanıyor, kendilerine bir kez daha hoş geldin diyoruz" şeklinde konuştu.

"ERSUN YANAL'IN İSTEDİĞİ İSİMLER ÜZERİNDEN GÖRÜŞMELER SON BULMA AŞAMASINA GELDİ" Kadrolarını tam olarak ve eksiksiz duruma getirmek için Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istediği isimler üzerinden görüşmelerin son bulma aşamasına geldiğini açıklayan Ali Koç, "Görüşmelerin tam olarak sonuçlanmasının ardından camiamıza gerekli bilgilendirmeleri art arda yapıyor olacağız. Bu kapsamda camiamıza şunu iletmem gerekir ki, transfer sürecimiz ilk günden beri tasarlanmış olan planlamalarımız ile devam etmekte olup, birçok farklı finansal etken ve kısıtlamalara bağlı olarak titizlikle ilerletilmektedir. Kulübümüz için en efektif adımları atmaya çalıştığımız bu alanda, transferin son gününe kadar, en başta planladığımız şekilde, alınacak sonuçlardan bağımsız olarak çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve teknik heyet önderliğinde 1 Temmuz'da başladıkları çalışmalarla zirve yarışında iddialı bir durumda olmak için gerekli tüm gayreti sarf ettiklerini belirten Koç, "Şampiyonluk hedefiyle yola çıktığımız yeni futbol sezonunun başlamasına kısa bir süre kala tüm camiamıza, teknik direktörümüz Ersun Yanal ve teknik heyetimize, sporcularımıza ve değerli çalışanlarımıza hedeflerimizle birlikte yürekten başarılar diliyorum" dedi.

"TFF'NİN EŞİT, TARAFSIZ VE ETİK YÖNETİMLE HER ANLAMDA ADİL BİR SÜREÇ GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ" Yeni sezon için dileklerini de ifade eden Başkan Koç, "Futbolda sezonun başlamasına sayılı günler kala, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan, yönetim kurulu ve tüm kadrosunun, ortaya koyacağına inandığımız eşit, tarafsız ve etik yönetimle her anlamda adil bir süreç geçireceğimize inanıyor; yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Basketbol takımımızın yeni sezona daha güçlü girmesi için önemli transfer yapılmıştır" Erkek basketbol takımındaki gelişmeleri de aktaran Koç, "2018-19 sezonunu, yaşadığı birçok sakatlık sorunu nedeniyle istediği gibi tamamlayamayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın yeni sezona daha güçlü şekilde girmesi için birçok önemli transfer yapılmıştır. Avrupa basketbolunun son beş sezonuna damga vurmuş yıldız guard Nando de Colo'nun yanı sıra, 2011 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçilen ve Euroleague'de ilk yılını geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile başarıyla geçiren uzun forvet Derrick Williams, takımımızın yeni oyuncusu oldu. Kendi jenerasyonunda Fransa basketbolunun en önemli oyun kurucularından biri olan Leo Westermann ile altyapımızdan yetişmiş olan ve yuvaya dönüş yapan Berkay Candan da ekibimize katıldılar. Kariyerlerine, dünya basketbolunun zirvesi olan NBA'de devam etme kararı alan Nicolo Melli ve Marko Guduric ise Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden sporcular arasına katılarak bizleri gururlandırdılar" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ UZUN VADELİ BİR YAPILANMAYLA CAMİANIN GURUR DUYACAĞI BİR FENERBAHÇE YAPMAK" Göreve başladıkları ilk günden bugüne en büyük hedeflerinin; uzun vadeli bir yapılanmayla camianın gurur duyacağı bir Fenerbahçe yapmak olduğunu vurgulayan Koç, "Bizler sorumluluğumuzun bilincinde olarak büyük emekler ve fedakarlıklarla çalışmalarımızı yürütürken sosyal medyada, basında sundukları bilinçli olumsuzluk ve umutsuzluk mesajları ile Fenerbahçe'yi kaos ortamına çekmek isteyenlerin farkında olduğumuzu daha evvel de ifade etmiştim. Fenerbahçe camiası, bilinçli bir şekilde ortaya konan bu algı manipülasyonlarını fark edip bunun parçası olmayacak kadar farkındalığı yüksek ve her şeyden önemlisi aidiyet duygusuna sahip bir topluluktur" diye konuştu. Sarı-lacivertli kulüp için çok önem arz eden bir konuyu da değinen Ali Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz" dedi.

"AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN İLK SENE MEN EDİLME RİSKİMİZ ŞİMDİLİK BERTARAF EDİLMİŞTİR." Kulübün içerisinde bulunduğu mali tablolar sebebiyle Finansal Fair Play (FFP) yaptırımları ile karşı karşıya kaldıkları bir dönem olduğunu belirten Başkan Koç, "Bu doğrultuda 2015/16 sezonunda başlayan detaylı finansal incelemeler bu sezona kadar devam etti. Bu incelemeler sonucunda 3 yıllık dönemde denk hesap açığı taahhüdünü yerine getiremememiz sebebiyle Avrupa kupalarından men cezası alma tehlikesi ile karşı karşıya idik. Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandığımız ilk sene men edilme riskimiz şimdilik bertaraf edilmiştir. Ancak, transfer harcamalarımıza ve UEFA müsabakalarında oynayabilecek oyuncularımız için 2020/21 ve 2021/22 sezonları boyunca bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Kulübümüz açısından olabilecek en iyi şekilde gelişen bu süreçler, finansal anlamda yaptığımız çalışmaların yanı sıra UEFA ile sezon içerisinde yaptığımız olumlu görüşmelerin sonucunda neticelenmiştir. Bu gelişme ve kararı kulübümüz adına oldukça olumlu ve sevindirici buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"HUKUKSAL OLARAK DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR" Finansal alandaki adımlarının yanında hukuksal olarak da çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Başkan Koç, "3 Temmuz, kumpas davası ve takım otobüsümüzün kurşunlanma dosyası ile ilgili yöneticilerimiz gerekli hukuki girişimleri gerçekleştiriyorlar. 3 Temmuz davası, bir soruşturmanın hukuksuz yürütülmesinin hukuki hesabının sorulması anlamında önemli bir davadır. Süreç, Fenerbahçe'ye kumpasa ilişkin 3 Temmuz sürecinin hukuk dışı saiklerle ortaya çıktığını her geçen gün daha açık göstermektedir. 3 Temmuz sürecine ait Yargıtay'da bekleyen davada, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının Yargıtay'da da onanarak camiamızın aklanmasının artık neticelendirilmesini bekliyoruz. Kurşunlanma davası kapsamında ise hukuk işlerinden sorumlu yöneticilerimiz Fethi Pekin ve Alper Pirşen Trabzon başsavcılığını ziyaret ederek takım otobüsümüzün kurşunlanması olayının dosyası ile ilgili bilgiler aldılar. Bu dosya üzerinde de yıl sonuna kadar bazı gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz" dedi.

BAŞKAN KOÇ'TAN KURBAN BAYRAMI MESAJI Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son olarak ise, "Türk spor ailesi olarak, ülkemiz sporunun, gelişimi ve başarısını tüm dünyaya gösterebileceğimize inanıyor; Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek Fenerbahçeli sporcularımıza ve tüm sporculara başarılar diliyoruz. Yazıma son verirken; Kurban Bayramı'nızı kutluyor, sağlık ve huzur içinde nice güzel ve coşkulu bayramlar yaşamayı temenni ediyor, Türk sporu adına centilmenlik ve başarı dolu olmasını da diliyorum" ifadelerini kullandı.

