Ali Koç, futbolda gelecek sezon için şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduklarını söyledi Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının gelecek sezon için Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli kulüpte haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde 2020-2021 sezonunu 82 puanla 3. sırada bitirdiklerini hatırlatan başkan Koç, "Bu sezon ilk 2 yıla göre şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Bizi derinden yaraladığını söyleyebilirim. Medipol Başakşehir maçından sonra '6 galibiyet ve 1 beraberlik bizi şampiyon yapar' demiştim. Hedefi tuttursaydık tahmini tutturduğum ortaya çıkacaktı. Ancak şampiyonluğu kovalamamıza ve çok yaklaşmamıza rağmen bize sunulan fırsatı değerlendiremedik. Bu sezon, şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon için önlerinin açık olduğunu dile getiren Ali Koç, "Ligin en iddialı takımlarından biri olacağız. Gelecek sezon için yüzde 70 hazır bir kadromuz var. Bazı eksiklerin giderilmesi halinde gelecek sezon camiamızın beklediği şampiyonluğu getirecek bir futbol yapımızın mevcut olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz haziranın ilk haftasına kadar her şeyi netleştirmek. Sezona güçlü ve emin bir şekilde başlayacağız." diye görüş belirtti.

"TFF'nin anlayışı ve aldığı adaletsiz kararlar futbolu etkiliyor"

Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik birçok konuda eleştiride bulunan Ali Koç, şu görüşleri aktardı:

"Ligde takımların saha içinde sergilediği performans kadar TFF'nin anlayışı ve aldığı adaletsiz kararlar da futbolu etkiliyor. TFF ile ilgili düşüncelerimi zaman zaman paylaştım. Çok da değişen bir durum yok. Sadece kaç karardan dönüldüğüne bakmanız yeterli. Yakın zamana kadar UEFA Şampiyonlar Ligi finali de 'kuzu kuzu' burada oynanacaktı ancak durum ortada. Bunlar değişmek zorunda. Özellikle liyakat eksikliği ve hakem kararları başta olmak üzere sonuçları etkileyen pek çok kararda hiçbir standart yok. Sezon başında yapılan algılar... Tabii ki sosyal medyada yapılanlardan bahsetmiyorum. Hakemler için yapılan manipülasyonlara göz yumulması, son derece vahim suç içeren iddialara hiçbir şekilde TFF'nin soruşturma yapmaması, hiç kendi içinde denetim yapmaması, haklı olanın değil en çok bağıranın kazanmasına zemin sağlanması, iyi takım kuranın değil iyi ilişki kuranın kazanması... Birkaç kişi var. Fenerbahçe'ye verdiği zararları, başka takımlar için yaptıkları kıyakları sizler için anlatacağım. Ciddi iletişim eksikliği var. TFF'nin futbola zarar veren kimliğinin özeti."

"Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak"

Fenerbahçe'nin yapılan haksızlıklar karşısında daha farklı bir yol izleyeceğini aktaran Ali Koç, şunları kaydetti:

"Geldiğimizden beri yapısal sorunları konuşurken, total bir adaleti düşünerek hareket ettik. Bu çabamızda maalesef katılım göremedik. Futbol kültürümüzde rekabette hak ve adalet temelli bir bakış açısı yok. Başarıya giden her yol mübah görülüyor. Futbolda başarı sağlamanın sadece saha içinden değil saha dışından geçtiğinin kabul gördüğü kaç futbol ülkesi var dünyada? Bugün geldiğimiz noktada farklı bir tavır ortaya koymanın zamanı çoktan geldi. Stefan Zweig'in dediği gibi 'Dünyayı değiştiremiyorsan kendi dünyanı değiştireceksin.' Çok daha farklı yönetim anlayışıyla dünyamızı değiştireceğiz. Sadece kuralsızlıklara 'hayır' diyen bir Fenerbahçe olmayacak. Başkaları gibi pek çok yüzümüz yok. Tek bir yüzümüz var. Gelecek sezondan itibaren dürüst olmayanlara, manipülasyon yapanlara, bizi hedef alanlara karşı çok daha farklı tutumumuz olacak. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılana karşılığı verilecek."

"Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız gelin anlatın"

Kendilerine yönelik eleştirilere tepki gösteren Ali Koç, "Seçime üç gün kala bizi eleştiriyorlar. Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız bunun yolu sandıktan geçer. İşte fırsat, sandığın eli kulağında. Yeni bir vizyonla katkıda bulunmak istiyorsanız gelin anlatın. Yararlı olmanın güzel yolu aday olmaktır, projelerinizi anlatmaktır. Finansmanı nasıl yöneteceğinizi; futbolu, basketbolu diğer branşları mevcut şartlara göre nasıl sürdüreceğinizi anlatın. Akıl akıldan üstündür. Güzel bir rekabet olsun. Her zaman Fenerbahçe kazanır ama perde arkasından konuşmayın." diye konuştu.

"Benim de anlatacaklarım olacak, bekliyoruz." diyen Koç, "Genel kurulun renkli geçmesini, fayda sağlamasını temenni ediyorum. Karar verecek camiadır, onların her kararı değerlidir." ifadelerini kullandı.

Kongrede aday olacak kişilere kulübün televizyonunu ve sosyal medya hesaplarını açacaklarını kaydeden Koç, "Aday olup çekip gidenler de oldu. Tüzüğümüz gereği noter onaylı 200 imza getirmiş olmasını istiyorum. Adil bir rekabet ortamının olacağından adınız gibi emin olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kongre üyelerine ve taraftarlara da teşekkür eden Koç, "Üç sene boyunca işlerin kötü gittiği dönemde desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza, üyelerimize teşekkürü borç bilirim. Onların desteği en kötü günümüzde motivasyon kaynağı olmuştur. Ayrıca 3 yıl boyunca mesai veren tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 1,5 yıl taraftarlardan ayrı kaldıklarını hatırlatan başkan Koç, "Yan yana olmaya hasret kaldık. En azından önümüzdeki sezon tam kapasite olmasa da tribünlerimizin dolduğu, omuz omuza çubukluya destek verdiğimiz günlere döneriz." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu camia artık hak ettiği mutluluklara kavuşur"

Seçildikleri takdirde hatalardan ders alan, doğruların üzerine yenilerini koyan bir anlayış sergileyeceklerini kaydeden Koç, "Düne takılmadan yarınları daha iyi yapmaya çalışarak güçlü bir Fenerbahçe için, 'Ben, o' demeden, aynı yolda buluşarak inançla devam edeceğiz. Bu hikaye, bu yolculuk, bu camia başarıları, mutlulukları fazlasıyla hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlana'nın "(Zor) diyorsun. Zor olacak ki imtihanın olsun" sözünü hatırlatan Koç, "Fazlasıyla sınava girdik. Ben ve arkadaşlarım her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. İnşallah seçiliriz. Seçilirsek bütün çektiğimiz çilenin, yaşadıklarımızın tam tersine artık harcadığımız emeğin, fedakarlıkların karşılığını alırız. İnşallah bu camia artık hak ettiği mutluluklara kavuşur." diyerek sözlerini tamamladı.