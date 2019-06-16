Son Dakika Haberleri: Ali Koç: "Futbolda oynanan tiyatro, trajikomik, çirkin bir durum"
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Ali Koç: "Futbolda oynanan tiyatro, trajikomik, çirkin bir durum"

1 saat önce

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan mali genel kurulda konuşma yaptı.

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan mali genel kurulda konuşma yaptı.
Ali Koç: Futbolda oynanan tiyatro, trajikomik, çirkin bir durum
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:26 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Güncel
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