Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli futbol takımının yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı derbiye ilişkin görüşlerini aktaran başkan Koç "Önemli maç. Lider çıkacağız ve inşallah lider bitireceğiz. Her sene 6 derbi var. Bu da onlardan biri. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz, ne de kaybedince şampiyonluk şansınız yok oluyor. Derbilerin keyfi başka oluyor. Sakatlıklarımız talihsiz bir anda geldi ama bununla beraber kadro derinliğimiz... Sezon başında alternatifli bir kadro kurmuştuk. İnşallah onun meyvelerini yarınki maçta toplarız. Umarım Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek, hakem hatalarını konuşmayacağımız ve sadece futbolu konuşacağımız bir maç olur. İnşallah Fenerbahçe maçı kazanır" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun durumuyla ilgili bir soruya, "Onu doktorlar bilir." cevabını verdi.