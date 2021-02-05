Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz - Son Dakika

Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz

05.02.2021 18:44
Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz, System.String[]

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray ile oynayacakları derbiyle ilgili "Lider çıkacağız ve inşallah lider bitireceğiz. Umarım Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek ve hakem hatalarını konuşmayacağımız bir maç olur. İnşallah Fenerbahçe maçı kazanır" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli futbol takımının yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı derbiye ilişkin görüşlerini aktaran başkan Koç "Önemli maç. Lider çıkacağız ve inşallah lider bitireceğiz. Her sene 6 derbi var. Bu da onlardan biri. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz, ne de kaybedince şampiyonluk şansınız yok oluyor. Derbilerin keyfi başka oluyor. Sakatlıklarımız talihsiz bir anda geldi ama bununla beraber kadro derinliğimiz... Sezon başında alternatifli bir kadro kurmuştuk. İnşallah onun meyvelerini yarınki maçta toplarız. Umarım Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek, hakem hatalarını konuşmayacağımız ve sadece futbolu konuşacağımız bir maç olur. İnşallah Fenerbahçe maçı kazanır" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun durumuyla ilgili bir soruya, "Onu doktorlar bilir." cevabını verdi.

Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Karayipler'de tatil yapan ünlü yarışçı George Russell, dudak dudağa yakalandı Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu. AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongreye damga vuran sözler: Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında Yunanistan'a bir destek de İngiltere'den: Savaş uçağını Doğu Akdeniz semalarında uçuracak
Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı         
18:27
Son Dakika: Rusya'dan Navalny'nin salınmasını isteyen 3 ülkeye tepki! Diplomatlar sınır dışı edildi Son Dakika: Rusya'dan Navalny'nin salınmasını isteyen 3 ülkeye tepki! Diplomatlar sınır dışı edildi         
17:45
Eşini öldürüp çocuklarını yaralayan şahıs tutuklandı Eşini öldürüp çocuklarını yaralayan şahıs tutuklandı         
17:03
Ajax, 190 milyon TL'ye aldığı Haller'i Avrupa Ligi kadrosuna ekleyemedi Ajax, 190 milyon TL'ye aldığı Haller'i Avrupa Ligi kadrosuna ekleyemedi         
16:41
Bir TikTok skandalı daha! Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun         
16:18
Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada         
15:23
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi         
15:01
Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum         
14:26
Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı         
13:46
Eşine domuz yağı ile büyü yapan kadın hakkında takipsizlik kararı verildi Eşine domuz yağı ile büyü yapan kadın hakkında takipsizlik kararı verildi         
13:08
İngiltere otellerde karantina uygulamasını 15 Şubat'ta başlatacak İngiltere otellerde karantina uygulamasını 15 Şubat'ta başlatacak         
13:03
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 18:58:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei