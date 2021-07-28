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Ali Koç: Genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağız - Son Dakika

Ali Koç: Genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağız

28.07.2021 14:43
Ali Koç: Genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağız, System.String[]

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bize gelen bilgilere göre başkanımızın bazı yerlerde yayıncı ile bir sorun olmadığını dile getirdiği söyleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bize gelen bilgilere göre başkanımızın bazı yerlerde yayıncı ile bir sorun olmadığını dile getirdiği söyleniyor. Bizi yöneten kurum olarak şu soruyu sormak istiyorum, 'Size göre yayıncı kuruluşla bir sorun var mı?' Var ise bu sorunlar nedir ve ne derinliktedir, lütfen bize aktarın. Yoksa kulüpler bu işi abartıyor mu, bunu da aktarın. Kriz var mı yok mu? Fenerbahçe olarak yayıncı ile olan ilişkiler ve yaşananlar itibari ile genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Federasyon ile dün akşam bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bu toplantıda olumlu adımlar atıldığını vurgulayan Koç, "Biliyorsunuz birkaç hafta evvel Kulüpler Birliği Vakfı ile bir açıklamada bulunmuştuk. Bu açıklamadan geçen süre zarfında federasyonumuzla dün gece bu konuları istişare etmek için bir toplantı geçrekleştirdik. Gerçekleşen toplantının gayet olumlu geçtiğini düşünüyorum. Türk futbolunun en önemli paydaşları olan Süper Lig ekiplerinin ciddi serzenişlerinin bulunduğu unsurlarda hiç olmazsa mali genel kuruldan çok önce sorunların çözülmesi adına ciddi yol kat edileceğine inanıyorum. Bu kadar sorun yaşayan kulüpler sonunda bıçak kemiğe dayanınca, yaptığımız açıklamayı yapmak zorunda kalınca, en azından Fenrebahçe Spor Kulübü olarak federasyondan Fenerbahçe'ye olmasa bile diğer kulüpleri çağırıp sorunların cevabını bekledik. Yine de dünkü toplantının bundan sonraki süreç içerisinde hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"SADECE FİNANSAL OLARAK DEĞİL REKABET VE FUTBOL KALİTESİ ANLAMINDA DA NE KADAR GERİDE KALDIĞIMIZ HERKESİN MALUMU"Türkiye'deki futbol ortamındaki sıkıntıları dile getiren Koç, "Türk Futbolu son derece yoğun, karmaşa, güvensizlik, adil ortamdan uzak, finansal açıdan çökmüş, lig yaş ortalaması olarak belki de Avrupa'daki en yaşlı liglerden biri, genç oyuncu oynatma ortalamasında Avrupa'da en gerilerdeyiz fakat demografik olarak bakıldığında en genç nüfusa sahibiz, ilgi alanı olarak bakıldığında çok daha yoğun futbola ilginin olduğu bir ülkeyiz. Buna rağmen ne yazıkki öz kaynaktan net ihracatçı konumuna gelmekten son derece uzak konumdayız. Burada çok sayıda stadımız var. Stad konusunda belki de birinciyiz fakat Mehmet beyinde az evvel ifade ettiği gibi bir stat, kırk akademi ediyor. Birkaç kulübümüz dışında altyapı konusunda hiç imkanımız yok. Sınırlı tesislerimiz var, tabana yayılmış bir futbol anlayışımız yok. Mehmet Bey'e katılmadığım konu ise Altınordu bir cazibe merkezi onu burada uzun uzun alkışlıyorum. Belki ona cazibe merkezi olduğu için hoca bulmakta sorun yaşamıyorlar ama bizler alt yapılara hoca bulmakta da sorun yaşıyoruz. Tabii ki de bunlar mevcut federasyonumuza bağlanamaz. Futbolun içinde bulunduğu durumda elbette biz kulüplerin de katkısı vardır fakat çözmek istiyorsak irade şarttır. Uluslararası alanın ne kadar genişlediğini görüyoruz. Sadece finansal boyutta değil, rekabet anlamında futbol kalitesi anlamında, yapılan yatırımın geri dönüşü arasında ne kadar geride kaldığımız herkesin malumu. Çözmek sorun mu? Bence değil. Dün de toplantıda ifade ettiğim gibi her sorunu aşabiliriz yeterki gerekli irade gerekli istek olsun" diye konuştu."19 KULÜBÜN İMZASIYLA YAPILAN AÇIKLAMA ŞAHSIMA MAL EDİLDİ"19 kulübün imzasıyla yapılan açıklamayla ilgili de konuşan Ali Koç, "İki hafta evvel 19 kulübün imzasıyla yaptığımız açıklama ne yazıkki şahsıma mal edildi. Federasyon yönetiminde olan bazı arkadaşlar, bazı kulüpleri arayıp Ali Koç'un kuyrupuna takılmayın tarzında konuşmalar, hatta buna benzer yazılarda devlete baş kaldırma şeklinde gazetelerde kurgulandı. Ama yönetimde bulunan birkaç kişi çok sayıda kulübü arayarak 19 kulübün imzaladığı açıklamayı sanki ben tek başıma kuruglamışım gibi Ali Koç'un dümen suyuna girmeyin tarzındaki konuşmaların yapılması bu acizliğin çok önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı."YAYINCI KURULUŞUN TACİZ EDİLİR BİR ŞEKİLDE İNDİRİM TALEPLERİNE MARUZ KALIYORUZ"

Yayıncı kuruluşun sürekli indirim talebinde bulunduğunu ve önümüzdeki yıl ödenecek miktarın belirsiz olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Yayıncı kuruluşla ilgili de bir şeyler söyleme gereği duyuyorum. Yayıncı kuruluş konusunda teşekkür edildi. Yaptığınız güzel konuşmada yayıncı kuruluşta yaşanan sorunları da ifade etseydiniz teşekkürünüzü anlayışla karşılayabilirdim. Bizler feryat ediyoruz. Anadolu kulüplerin en öneml kaynağı yayıncı kuruluştan gelen gelirlerdir. Benim bulunduğum dönemde resmen taciz edliri bir şekilde indirim taleplerine muhatap kalıyoruz. Bunun yapılış şekli bıçak kemiğe kadar dayanması bekleniyor ve daha sonra bir şekilde indirimler alınıyor. Hep onların istediği oluyor. Bu nasıl bir düzendir ki 5 senede 2 buçuk milyar dolar olması gereken yayıncı kuruluşa yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar. Son 4 senede 2 buçuk milyar dolar olması gereken yayıncı kuruluş gelirlerinden 394 milyon dolar indirim yapılıyor. Bu sene ne olacağını bilmiyoruz. 2021-2022 sezonu için herhangi bir anlaşma yok. Normalde bir ihaleye girildiği zaman ihale şartlarını yerine getirilmediği zaman ihale şartlarını yerine getiremediğiniz zaman teminat mektubunuz devreye girer. Teminat mektubu da yok. Bizi koruyabilecek tek bir kurum var Türkiye Futbol Federasyonu. Bize gelen bilgilere göre başkanımız bazı yerlerde yayıncı ile bir sorun olmadığını dile getirdiği söyleniyor. Bizi yöneten kurum olarak şu soruyu sormak istiyorum 'Size göre yayıncı kuruluşla bir sorun var mı?  Varsa bu sorunlar nedir ve ne derinliktedir lütfen bize aktarın' Yoksa kulüpler bu işi abartıyor mu bunu da aktarın. Kriz var mı yok mu? Fenerbahçe olarak yayıncı ile olan ilişkiler ve yaşananlar itibari ile genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağımızı belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Ali Koç: Genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağız

Fenerbahçe, Ali Koç, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ali Koç: Genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağız - Son Dakika Spor


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