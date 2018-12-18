Son Dakika Haberleri: Ali Koç: Gerekirse Avrupa'ya Gitmemeyi Göze Alarak, Önümüzdeki Sezonun Şampiyon Kadrosunu Kuracağız.

Ali Koç: Gerekirse Avrupa'ya Gitmemeyi Göze Alarak, Önümüzdeki Sezonun Şampiyon Kadrosunu Kuracağız.

4 saat önce

IHAAW144057-SPO/18-12-2018- Ali Koç: Gerekirse Avrupa'ya gitmemeyi göze alarak, önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kuracağız. 18.12.2018 14: 40: 57 TSI NNNN.

Ali Koç: Gerekirse Avrupa'ya Gitmemeyi Göze Alarak, Önümüzdeki Sezonun Şampiyon Kadrosunu Kuracağız., System.String[]
IHAAW144057-SPO/18-12-2018

- Ali Koç: Gerekirse Avrupa'ya gitmemeyi göze alarak, önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kuracağız. 18.12.2018 14: 40: 57 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:46 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Ali Koç, Avrupa, Spor
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