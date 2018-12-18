Ali Koç: Gerekirse Avrupa'ya Gitmemeyi Göze Alarak, Önümüzdeki Sezonun Şampiyon Kadrosunu Kuracağız.
4 saat önce
IHAAW144057-SPO/18-12-2018- Ali Koç: Gerekirse Avrupa'ya gitmemeyi göze alarak, önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kuracağız. 18.12.2018 14: 40: 57 TSI NNNN.
IHAAW144057-SPO/18-12-2018
- Ali Koç
: Gerekirse Avrupa
'ya gitmemeyi göze alarak, önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kuracağız. 18.12.2018 14: 40: 57 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:46 Kaynak: İHA
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