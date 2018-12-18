Ali Koç: Göreve Geldiğimizde Ersun Yanal, Planlarımız Arasında Yoktu.
3 saat önce
IHAAW145758-SPO/18-12-2018- Ali Koç: Göreve geldiğimizde Ersun Yanal, planlarımız arasında yoktu.
IHAAW145758-SPO/18-12-2018
- Ali Koç: Göreve geldiğimizde Ersun Yanal, planlarımız arasında yoktu. Hocamızla konuşunca kafamdaki soru işaretleri kalktı. 18.12.2018 14: 57: 58 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:07 Kaynak: İHA
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