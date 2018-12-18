Son Dakika Haberleri: Ali Koç: Göreve Geldiğimizde Ersun Yanal, Planlarımız Arasında Yoktu.

Ali Koç: Göreve Geldiğimizde Ersun Yanal, Planlarımız Arasında Yoktu.

3 saat önce

IHAAW145758-SPO/18-12-2018- Ali Koç: Göreve geldiğimizde Ersun Yanal, planlarımız arasında yoktu.

Ali Koç: Göreve Geldiğimizde Ersun Yanal, Planlarımız Arasında Yoktu., System.String[]
IHAAW145758-SPO/18-12-2018

- Ali Koç: Göreve geldiğimizde Ersun Yanal, planlarımız arasında yoktu. Hocamızla konuşunca kafamdaki soru işaretleri kalktı. 18.12.2018 14: 57: 58 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:07 Kaynak: İHA

Ersun Yanal, Ali Koç, Spor
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