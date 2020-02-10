Ali Koç gündem açıklamasını iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ali Koç gündem açıklamasını iptal etti - Son Dakika

Ali Koç gündem açıklamasını iptal etti

6 saat önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün 16.00'da yapmayı planladığı gündeme dair açıklamalarını, İdlib'ten gelen şehit haberi üzerine erteledi.

Ali Koç gündem açıklamasını iptal etti, System.String[]

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün 16.00'da yapmayı planladığı gündeme dair açıklamalarını, İdlib'ten gelen şehit haberi üzerine erteledi.

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Alanyaspor maçından 1-1'lik berberlikle ayrılan ve aleyhlerine yapılan hakem hataları sonrası bugün kulüp televizyonunda canlı yayına katılacağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündem özel yayınını şehit haberi sonrası iptal etti. Planladığı gibi saat 16.00'da kulüp televizyonunda ekranlara çıkan Koç, "Programa az bir süre kala çok acı bir haber aldık. İdlib'te beş kahraman askerimizi şehit verdik, beş kahraman askerimizin yaralı olduğunu öğrendik. Bu yüzden bugün bu programı yapmamaya karar verdik. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde görüşlerimizi ileteceğiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Ali Koç, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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