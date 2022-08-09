Ali Koç: "Hakemin performansı kabul edilemez" - Son Dakika
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Ali Koç: "Hakemin performansı kabul edilemez"

09.08.2022 09:12
Ali Koç: "Hakemin performansı kabul edilemez"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçının ardından hakeme eleştirilerde bulunarak, "Hakemin performansı kabul edilemez" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçının ardından hakeme eleştirilerde bulunarak, "Hakemin performansı kabul edilemez" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de maçın ardından Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili konuşan Koç, "Panik olacak hiçbir şey yok, bu başlangıç hayırlı olabilir. Bugün alınan sonuç bir yol kazasıdır. Bana da pozisyon net dışarıda gibi geldi. VAR'da da bayağı bir zaman harcandı. Hakem kötüydü ama bizim oynadığımız oyun da kötüydü. Hakemin ne olduğuna girmeme gerek yok. Hakeme bu kadar konsantre olmaya da gerek yok. Kötü performans sergiledik ama bu hakem performansı da kabul edilemez. Burada iki tane Avrupa maçı gördük, orada da gördünüz hakemleri. 90 dakikaya bu kadar hata sığdırmak da beceri ister. Hakem kötüydü. Bence en feci durum oyunun bu kadar durması Bizim Türkiye'de buna bir çare bulmamız lazım. Hakemin ne olduğunu söylememe gerek yok. Geçen seneden sıkıntısı belli bir 90 dakikaya bu kadar hata sığdırmak beceriksizliktir. Bu hakemin performansı kabul edilemez. Her gol sonrası VAR'a gidildi. Aleyhimize çalınan penaltı dışarıdaydı. Ama bugün aldığımız sonucu hakeme bağlamak doğru olmaz. Böyle yaparsak kötü oyunumuza bahane bulmuş oluruz. Ancak bir daha başımıza böyle bir şey gelirse tepkimiz daha farklı olur. Ben bu hakem ile ilgili düşüncelerimi geçen sene söylemiştim" dedi.

"TRANSFERLERİN ÇOĞUNU TAMAMLADIK"

Yapılan transferler hakkında da konuşan Ali Koç "Transferleri tamamen hocamızın isteği doğrultusunda yaptık. Geldiğinde 4-5 oyuncu istiyordu. Ancak 1-2 ay geçtikten sonra yeni taleplerde bulundu. Bazı fırsat transferleri de yaptık. Transferlerin çoğunu tamamladık. Bir bölgeye daha transfer yapacağız. Ancak bizin camia öyle bir camia ki, her şeyi hocaya bıraksanız eleştiriliyor, yönetim olarak transfer yapsanız eleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

"FORVET EN PAHALI POZİSYON"

Forvet transferine değinen Koç, "İmza atmadan isim açıklamayız. Gomez diyorsunuz, bugüne kadar bize neler yakıştırıldı! Sadece bize de değil, diğer takımlara da! Kamuoyu transfer istiyor değil. Bu yumurta-tavuk meselesi. Bazı medya mensupları, menajerlerle iş yapıyor. Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz" şeklinde konuştu.

TFF'nin yabancı kuralıyla alakalı projesiyle ilgili de Ali Koç şunları söyledi:

"Yabancı sayımız, kurallar ne diyorsa o olacaktır. Çok doğru bir kural değişikliği oldu. Sayın Süleyman Hurma'nın fikriydi, doğru bir karardı. Bu yüzden de TFF olumlu baktı. Hayırlısı olsun."

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - İHA)

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Koç: 'Hakemin performansı kabul edilemez' - Son Dakika

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